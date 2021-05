Leipzig

Mit einem breiten Angebot und zugleich Hoffnungen auf eine positive Zukunft für die Kulturbranche weckend startet in dieser Woche das Modellprojekt „Kultur // Reallabor“ mit 15 Veranstaltungen in neun verschiedenen Einrichtungen (Stand Dienstag). Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich online und über die Webseiten der ausführenden Locations. Beim Einlass muss ein beglaubigter Negativ-Schnelltest vorgewiesen werden, fünf bis sieben Tage später ist ein weiterer Test nötig. Doch was findet wo und wann genau statt? Die Details:

Theater bei den Cammerspielen

Mit zwei Stücken empfangen die Cammerspiele im Rahmen des Modellprojekts wieder Gäste vor Ort. Am 26. Mai ist die Uraufführung der Collage „Ich fress dich auf“ angesetzt, am 11. Juni folgt das dokumentarische Theaterprojekt „Shiny Happy People“. Infos und Tickets ab 8 Euro unter www.cammerspiele.de/tickets.

Konzert im Kulturhof Gohlis

Im Kulturhof Gohlis tritt am 27. Mai die Jazz-Musikerin Antonia Hausmann auf – sowohl im Stream als auch vor Live-Publikum. Musikalisch begleitet wird die Künstlerin von Philipp Scholz, Damian Dalla Torre und Johannes Bigge. Tickets gibt es für 10 bis 15 Euro unter www.kulturhof-gohlis.de.

Kabarett im arcademixer

Bei den Academixern gibt es am 29. Mai eine Doppelvorstellung innerhalb des Modellprojekts: Um 15 Uhr findet im Rahmen von „Leipzig liest“ zunächst eine Lesung mit Henner Kotte und Katrin Hart statt, um 20 Uhr gefolgt von der Kabarettvorstellung “Mutti kann es besser”. Infos und Tickets ab 5 Euro unter www.academixer.com.

Open Stage in der Villa

Die Villa in der Lessingstraße lädt am 31. Mai sowie am 7., 14. und 21. Juni zum Open-Mic-Abend. Gesucht werden mutige Menschen, die ans Mikrofon treten – und auch solche, die gern einfach nur zuhören. Infos unter www.villa-leipzig.de.

Steh- und Tanzkonzerte in der Distillery

Hierauf ruhen viele Hoffnungen: In der Distillery sollen, insofern dies genehmigt wird, am 12. und 19. Juni Stehkonzerte samt Lichtkunst und Musik bis in die Morgenstunden stattfinden. Diese Veranstaltung wird statt mit Schnelltests mit einem PCR-Pool-Test begleitet. Infos und Tickets unter www.distillery.de.

Song Slam in der Moritzbastei

Die Moritzbastei lädt am 12. und 24. Juni zum „Poetry & Hip Hop Open Air“, bei der Künstlerinnen und Künstler mit Hip-Hop-Affinität ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Infos und Tickets unter www.moritzbastei.de/de/programm.

Konzert in der Thomaskirche

Der Thomanerchor plant am 25. Juni ein Chorkonzert in der Thomaskirche. Infos unter www.thomanerchor.de.

Theater im Schauspielhaus Leipzig

Das Schauspielhaus Leipzig bereitet sich im Rahmen eines Gastspiels der Perfomance-Kollektivs Gob Squad auf einen Termin in der Residenz in der Baumwollspinnerei vor. Der finale Termin steht noch nicht fest. Infos und Tickets unter www.schauspiel-leipzig.de/spielplan.

Kinderkonzert im Werk 2

Das Werk 2 plant ein Kinderkonzert, in dem zwei Tänzerinnen, ein Musiker und ein Clown eine Abenteuerreise in den Wilden Westen zeigen. Termin und Details sind noch nicht bekannt. Infos und Tickets unter www.werk-2.de.

Von CN