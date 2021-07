Leipzig

Das groß angelegte Leipziger Kultur-Experiment „Reallabor“ war offenbar ein Erfolg: Wie die Organisatoren hinter dem Projekt am Mittwoch mitteilten, kam es dabei zu keinerlei Infektionen mit dem Corona-Virus. Von Ende Mai bis Ende Juni wurden 17 Veranstaltungen an zehn Spielstätten durchgeführt, unter anderem bei den Cammerspielen, den academixern und im Werk 2. Dort sollte erprobt werden, wie Kulturveranstaltungen mit sicheren Test- und Hygienekonzepten durchgeführt werden können, um den Betrieb auch während einer möglichen vierten Welle aufrechtzuerhalten.

Besonderes Augenmerk lag dabei auf zwei Indoor-Partys in der Distillery mit jeweils 200 Menschen, bei denen neben Schnelltests auch ein PCR-Test vor der Feier sowie eine Woche darauf durchgeführt wurden. Dank Pool-Tests, also der zeitgleichen Auswertung von zehn Proben, konnten die Kosten hier drastisch gesenkt werden, sodass dies auch außerhalb eines Modellprojekt praktikabel ist. Nahezu alle Besucher gaben der Mitteilung zufolge an, sich gut über die entsprechenden Schutzmaßnahmen informiert gefühlt zu haben, und schätzten auch die Hygienekonzepte als sicher oder sehr sicher ein.

Testkonzept auch in Schulen denkbar

Das Modellprojekt fand in enger Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum, dem Max-Planck-Institut sowie dem St. Georg Klinikum statt. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten demnach auch außerhalb der Kulturbranche Anwendung finden: „Auch in Schule und Kita sind ähnliche Projekte gut machbar und sollten eingesetzt werden, um Schließungen zu vermeiden“, teilte etwa Stephan Borte vom St. Georg mit. Tomislav Maricic vom Max-Planck-Institut ergänzt: „Es freut mich, dass wir keine Hinweise darauf finden konnten, dass die beiden Partys in Distillery zu einer massiven Ausbreitung des Virus geführt haben. Um die wirklichen Stärken und Schwächen unseres Testansatzes zu zeigen, müsste man das Projekt im Herbst noch einmal durchführen, wenn die Inzidenz viel höher ist als bei den ersten beiden Partys.“

„Für uns Clubbetreibende zeigt dieses Modellprojekt eine Möglichkeit auf, auch in einer Pandemie den Betrieb aufrechtzuerhalten“, teilte Steffen Kache, Chef der Distillery, mit. Ich bin stolz darauf, dass die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig, dem Max-Planck-Institut, dem Klinikum St. Georg und der Universitätsklinik Leipzig sowie dem Team der Distillery und nicht zuletzt unserer Gäste Früchte trägt. Das gibt der gesamten Kulturbranche eine Perspektive und Handlungsspielraum.“

Die Veranstalter sehen nun, nach der erfolgreichen Erprobung der Konzepte, die Regierung in der Verantwortung: „Der Spielball liegt jetzt bei der Politik. Die Konzepte sind vorhanden und erprobt. Jetzt müssen diese auch für den normalen Veranstaltungsbetrieb gestattet werden“, so Tobias Loy von Kreatives Leipzig e.V.

Von CN