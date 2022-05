Leipziger Modemacherin Silke Wagler legt nach Corona neu los

Leipzig

Zu ihrem 30. Firmenjubiläum schien alles vorbei – Corona hatte dem Couture-Atelier von Silke Wagler gewissermaßen den Stecker gezogen. „Ich hatte nur noch heulende Bräute und heulende Abiturientinnen im Geschäft. Keine Hochzeiten, keine Bälle, keine Feste mehr“, erinnert sich die 53-Jährige. Auch ihr war zum Heulen: Statt ihre 30 Jahre Selbstständigkeit groß zu feiern, musste die Modemacherin im Dezember 2020 ihr edles Atelier im Thomaskirchhof räumen. 21 Jahre war es Anlaufpunkt für stilbewusste Menschen aus Leipzig, Wien, Zürich, New York, Frankfurt, Hannover. Schauspieler, Politiker, Geschäftsleute trugen Silke Waglers Kleider und Anzüge, darunter Verlegerin Friede Springer.

Modemacherin Silke Wagler (53) und Lebensgefährte Steve Rosenstock (44) stellen das Modeunternehmen gemeinsam neu auf. Quelle: Andre Kempner

Sie zog in ein Interim in der Berliner Straße, nahm Corona-Hilfen in Anspruch und konnte immerhin noch ihren Lehrling durch die Ausbildung bringen. Jetzt, gut ein Jahr später, fängt die gelernte Herrenmaßschneiderin noch einmal neu an. In der Käthe-Kollwitz-Straße 60, in einem ehemaligen Kutscherhaus, wurden Räume frei. Kleiner als im früheren Atelier, aber direkt am Elstermühlgraben, mit inspirierendem Blick ins Grüne und auf vorbeifahrende Boote. Statt acht Mitarbeitern sind jetzt nur noch drei an Bord, einer ist besonders wichtig: Lebensgefährte Steve Rosenstock (44). Der Betriebswirtschaftler, der bisher Start-ups fit machte, und die Künstlerin lernten sich vor acht Monaten kennen, lagen vom ersten Moment an auf einer Wellenlänge und stellen das Unternehmen nun gemeinsam neu auf.

In einem ehemaligen Kutscherhaus befindet sich das neue Atelier von Silke Wagler. Im Schaufenster ihr Kleid für den – abgesagten – Opernball in Dubai. Quelle: Andre Kempner

Von Couture bis Maßbekleidung

„Ich danke allen, die mir zur Seite gestanden und Mut gemacht haben, die Herzenströster und Ratgeber waren“, bedankte sich Silke Wagler zur Atelier-Eröffnung bei ihren treuen Kunden und Partnern. Künftig will sie drei klare Produktlinien anbieten: Im Bereich Couture will sie Meisterwerke erschaffen, von denen es nur ein Exemplar gibt. Im Bereich Prêt-à-porter soll Kleidung in kleinen Stückzahlen entstehen. Und unter dem Stichwort „Privilege Club“ schließlich Maßkonfektion, die in Leipzig entworfen, aber in Portugal genäht wird. Ein Beispiel für „Couture“ ist im Schaufenster ausgestellt, das Ballkleid, das Silke Wagler im März beim Opernball in Dubai tragen wollte – der aber kurzfristig abgesagt wurde. Preis des Dubai-Kleides: 8490 Euro.

Zur Eröffnungsparty spielten die Musiker von Bella Acoustic Vibes, natürlich in Kleidung von Silke Wagler. Quelle: Andre Kempner

Wie geht es anderen Leipziger Modemachern?

Die Leipziger Modeszene war immer stark in Bewegung. Junge Designer, die an den Modeschulen in großer Zahl ausgebildet werden, versuchen in Leipzig Fuß zu fassen, genauso wie begabte Autodidakten. Die Corona-Krise setzte der Branche besonders schwer zu, mit der Pandemie starb der Bedarf an Festbekleidung und Hochzeitsoutfits. Einige Modemacher sind aus Leipzig verschwunden, doch es kommen immer wieder neue Ateliers hinzu. Statt zweimal jährlich eine eigene Kollektion herauszubringen – wie bei internationalen Designern üblich – und in Konkurrenz zur Industrie zu treten, konzentrieren sich die meisten auf individuelle Einzelstücke nach Kundenwünschen.

Denny Rauner: Hat coronabedingt Anfang 2021 sein Atelier „The Galerobe“ in der Nürnberger Straße geschlossen und ist in seine Heimat im Erzgebirge zurückgekehrt. Nach sieben Jahren als selbstständiger Modedesigner und Dozent hat er sich einen Job in der Altenpflege gesucht – spätere Rückkehr an Ateliertisch und Nähmaschine sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Andreas Trommler: Urgestein der Leipziger Modeszene. Seit vier Jahren betreibt er mit Kollegin Christine Münch die „Schneiderei“, die für Privatkunden maßschneidert. Eigene Kollektionen entwirft er nicht mehr. Die lange Schließung des Ateliers für den Kundenbetrieb während der Pandemie hat auch ihn voll getroffen, „aber ich bin ein Stehaufmännchen“. An der Leipzig School of Design macht Andreas Trommler Schüler, die Mode studieren wollen, fit für die Aufnahmeprüfung. 

Juliana Stirbu: Die Autodidaktin hatte ihr Atelier „Villa Clara“ auch während der Corona-Zeit durchgängig geöffnet. Gerade sind neue feine Stoffe aus Italien eingetroffen.

Maria Seifert: Kaufte 2020 eine Textilmanufaktur in Eibenstock (Erzgebirge). Dort wird Lohnkonfektion für verschiedene Marken produziert, größtenteils aus nachhaltigen Stoffen. Auch ihre eigene Marke wird in Eibenstock hergestellt – mit hohen Ansprüchen an handwerkliche Verarbeitung, kurze Transportwege und Nachhaltigkeit.

David van Laak: Hat im Juni 2021 die Maßschneiderei aus seinem Herren-Business-Store im Industriepalast ausgegliedert und eine separate Maßlounge eröffnet. Sie befindet sich im Obergeschoss der „Weinkostbar“ am Dittrichring. Herren und Damen können dort individuelle Bekleidung in Auftrag geben.

Maxi Lasheras: Eröffnete mitten in der Pandemie im November 2021 im Waldstraßenviertel ihr Atelier „Rad & Bühne“. Die ausgebildete Schulmusikerin und Geschichtslehrerin hat sich auf maßgeschneiderte Bühnengarderobe für klassische Künstlerinnen und Künstler spezialisiert. Als zweites Standbein bietet sie Rad-Röcke zum „schicken Fahrradfahren“ an.

Von Kerstin Decker