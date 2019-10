Leipzig

Nach dem Aus für das Traditionslokal Coffe Baum schließt jetzt auch das Museum in der Kleinen Fleischergasse. Grund dafür seien Sanierungsarbeiten, teilte das Stadtgeschichtliche Museum am Freitag mit. Zum vorerst letzten Mal können Leipziger und Gäste das Museum am Reformationstag besuchen. Wie lange die Türen anschließend geschlossen bleiben, steht noch nicht fest.

Die Arbeiten sollen mindestens die Wintermonate über andauern. Im Frühjahr müsse dann neu entschieden werden, ob der Zustand für Gäste zumutbar ist, sagte eine Sprecherin des Museums. Möglich sei auch, dass die Räume im gesamten kommenden Jahr nur in Teilen geöffnet werden – zum Beispiel für vereinzelte Führungen.

Lange Geschichte, berühmte Gäste

Schon in den vergangenen Monaten war das Museum wegen der anstehenden Arbeiten nur sporadisch geöffnet. Ende 2018 hatte die Stadt 500.000 Euro für die Sanierung vorgesehen. Zuvor hatten die Betreiber des bald 300 Jahre alten Restaurants aufgehört. Hauptgrund war Personalnot.

Zum Arabischen Coffe Baum ist das älteste Kaffeehaus Deutschlands und eins der ältesten in Europa. Das Gebäude fand erstmals 1556 in den Ratsbüchern Erwähnung. Im Restaurant sind unter anderem Robert Schumann, Bill Clinton, Liza Minelli und Gerhard Schröder bewirtet worden.

Von jhz