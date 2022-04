Leipzig

Es ist eine der weltweit umfangreichsten Sammlungen zur Kulturgeschichte des Spielwürfels. Der Leipziger Jakob Gloger zeigt sie im Stadtgeschichtlichen Museum, das seine Besucher auf eine Zeitreise schickt: „Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück im Spiel“ heißt die neue Sonderschau. So führt die Reise hin zu römischen Würfeln, einem Wurfstäbchen aus dem Alten Ägypten und zu den ältesten bekannten Spielwürfeln der Welt aus dem heutigen Irak und Iran.

Würfelspiel aus dem 2. Weltkrieg. Quelle: Christian Modla

Die Besucherinnen und Besucher treffen auf Klassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht“, das vergessene Spiel „Glocke und Hammer“ und vieles mehr. Zu sehen sind Brett- und Werbespiele anno 1900 sowie mechanische Würfelautomaten. Herzstück der Ausstellung ist ein begehbarer Würfel, der den Spielwürfel in der Popkultur thematisiert und Aspekte von Musik, Alltagsgegenständen, Schmuck und Tätowierungen aufgreift. Das Besondere: Es ist eine interaktive Schau, in der historische Spiele ausprobiert werden können, es ein Spielzimmer mit aktuellen Gesellschaftsspielen sowie einer interaktiven Wand gibt, an der kreativ den Anfängen des Würfelns nachgegangen werden kann.

Ausgabe für die DDR (Der Spielkaten, West-Berlin, um 1949) in der Sonderausstellung: „Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück im Spiel“ im Stadtgeschichtlichen Museum. Quelle: Christian Modla

Geöffnet ist bis 18. September 2022 täglich von 10 bis 18 Uhr (außer montags). Eintritt: Erwachsene 5, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Von M.O.