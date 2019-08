Leipzig

„Joe’s Company“ ist eine klassische Party-Cover-Band. Erfahrene Musiker, die auf der Bühne mühelos eine Bandbreite von Heavy Metal bis zu deutschem Schlager entrollen. Sie haben einfach an allem Spaß, rollen jedes Wochenende übers Land, weil Live-Musik auf der Kirmes, dem Stadtfest, beim Samstags-Tanz oder der Groß-Hochzeit viel stimmungsvoller ist als Konservenklang.

Die Band steht weit über 100-mal im Jahr auf der Bühne, die Musiker leben davon. Ausgangs des Sommers sollte im Anker der 25. Bandgeburtstag gefeiert werden. Tatsächlich werden am Freitag wie geplant viele musikalische Freunde von Joe F. Winter und seiner Band auf der Anker-Bühne stehen. Doch der Anlass hat sich dramatisch gewandelt: Joe liegt derzeit in der Klinik. Er hat Krebs.

Die Krankheit hatte vor etlichen Jahren schon mal angegriffen. Er hatte sich erfolgreich behandeln lassen, eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Dann besserte sich sein Zustand, Joe kämpfte sich zurück auf die Bühnen. Er verzichtete auf die Rente, wollte lieber von eigener Arbeit leben. Nun der Rückfall. Der wurde nicht nur zum gesundheitlichen, sondern rasch auch zum existenziellen Problem. Die Kasse zahlt nicht, die Rente ist weg, zum Sparen hat’s nie gereicht. Sozialhilfe gibt’s erst, wenn einer gar nichts mehr hat. Erst wenn die Gitarren und der Bandbus verkauft sind und das Eingenommene verfrühstückt ist, wird sozial geholfen.

Es wird nur ein paar Monate dauern, sagt er

Das aber hieße, die Rückkehr auf die Bühne wohl für immer abzuschreiben. Doch es ist genau die Hoffnung darauf, die Joe F. Winter das Ganze durchstehen lässt. Er ist sich sicher, dass er wieder zurückkommt. Es wird nicht lange dauern, nur ein paar Monate, sagt er. Wenn sie ihm nur die Instrumente lassen.

Die langjährigen Freunde und Kollegen haben nun kurzerhand die Riesen-Party zum Benefiz umfunktioniert. Dahinter steht (wie meist) auch eine starke Frau, die Winters Managerin und glücklicherweise auch seine Partnerin ist. Es wird ein langer Abend, dutzende Musikerinnen und Musiker werden sich auf der Bühne in rascher Folge die Klinkenstecker in die Hand geben.

Den Rest schafft Joe alleine

Neue Gesichter sind dabei wie die Funk-Synth-Rocker Carbon oder Jacob’s Fall, die aus Eisleben anreisen. Die Beauty Brigade gibt’s schon um einiges länger. Richard Istel dagegen ist ein blutjunger Star von morgen. Er stand schon bei „Supertalent“ und „ The Voice Kids“ im Scheinwerferlicht und nahm sein erstes Album in Joes Studio auf. Und dann gibt’s die Urgesteine von Factory Under Cover – Sachsens bekannteste Heavy-Metal-Cover-Band. Bei deren Urband Factory of Art hat Joe lange gespielt. Man kennt sich bestens. Apart Of Voices ist eine leicht umgebaute Version der schon legendären Cover-Kapelle The Art Of Voices. Mit Tom Twist habe sich gute Freunde aus der Rockabilly-Fraktion angesagt. Auch Joe’s Company wird auf der Bühne stehen.

Wer den Chef am Gesangsmikro ersetzt, wird sich zeigen. Alle werden sie die Eintritts-Einnahmen nicht wie geplant verfeiern, sondern spenden. Zehn Prozent gehen an die Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder, der Rest an Joe F. Winter und Familie – um dafür zu sorgen, dass Joes Gitarren noch da sein werden, wenn er aus der Klinik nach Hause kommt. Dann wird alles gut. Den Rest schafft Joe alleine.

„Benefiz für Joe – Freunde helfen Freunden“, Freitag, 20 Uhr, Anker, Renftstraße 1.

Von Lars Schmidt