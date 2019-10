Leipziger Musiklehrerin singt mit Michael Patrick Kelly und dem Deutschland-Chor

Leipzig

Sie hat’s gerade erst erfahren und freut sich riesig: Sabine Stapf aus Leipzig darf mit Michael Patrick Kelly auf die Bühne gehen. Die 37-jährige Musiklehrerin aus Seehausen ist am 30. November bei der zweiten „Nacht der Chöre“ in der Rotkäppchen-Sektkellerei Freyburg dabei. Als eine von 33 Sängerinnen und Sängern wurde sie für den Deutschland-Chor ausgewählt, den Musikproduzent und Chorexperte Dieter Falk eigens für diesen Abend bildet. Beworben hatte sich Sabine mit dem Titel „Shake Away“ von Michael Patrick Kelly und mit einem eigenen Lied. „Die Stimme von Sabine hat mich echt überzeugt“, sagt Dieter Falk. „Wir haben so viele sehr gute Bewerbungen bekommen, das hat meine Erwartungen wirklich übertroffen.“

Tobias Richter, Marketingchef von Rotkäppchen, Sänger Michael Patrick Kelly und Musikproduzent Dieter Falk (von links) bei der Jurysitzung für die "Nacht der Chöre". Quelle: Timmo Schreiber

Fan seit 25 Jahren

Die Kandidatin hatte sich vor gut einem Monat beworben, nachdem sie von einer Freundin darauf aufmerksam gemacht wurde. „Es ist mir eine besondere Ehre, Leipzig vertreten zu dürfen“, freut sie sich über die Zusage. „Seit 25 Jahren bin ich Fan von Michael Patrick Kelly, und das wird sich auch nicht ändern. Zwar habe ich die Zeit nicht erlebt, als die Kelly Family in Leipzig in der Fußgängerzone aufgetreten ist. Aber später habe ich immer wieder Konzerte besucht“, erzählt die Leipzigerin, die ihre Freude an der Musik jeden Tag weitergibt: Sie ist mit Programmen zur musikalischen Früherziehung in verschiedenen Kindertagesstätten unterwegs. Seit diesem Jahr tritt Sabine Stapf auch mit einem Schlagerprogramm auf; gleich der erste Auftritt führte sie ins Vorprogramm von Kerstin Ott.

Auch der Leipziger Chor T. Voices hat um den Auftritt bei der Nacht der Chöre am 30. November gekämpft, kam aber dann nicht weiter. Quelle: privat

Auch T. Voices durfte hoffen

Ebenfalls Hoffnungen auf den Finaleinzug bei der „Nacht der Chöre“ durfte sich der Leipziger Chor T. Voices machen, der es in die Runde der besten zehn Chöre geschafft hatte – dann allerdings nicht mehr weiterkam. Auch für Michael Patrick Kelly wird der Auftritt im Lichthof der Sektkellerei ein spannendes Event: „Ich habe noch nie mit Chören auf der Bühne gestanden, nun sind es gleich drei und dann noch der Deutschland-Chor. Das wird sicher ein ganz besonderer Moment!“, schwärmt der Vollblutmusiker. Erst 24 Stunden vor dem großen Auftritt trifft sich in Freyburg der Deutschland-Chor zum Proben.

Von Kerstin Decker