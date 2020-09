Die Nacht der Kunst entlang der Georg-Schumann-Straße: Eines der größten Kulturfestivals in Sachsen – wurde am Sonnabend zur Feier der Lebensfreude und Tausende Besucher aus Nah und Fern feierten begeistert mit. Verwandelt sich die „Schumi“ in eine bunte Magistrale voller Leben, voller Kunst, voller Musik, werden Plätze und Passagen zu Begegnungsstätten, Hinterhöfe, Läden, Gebäude und öffentliche Einrichtungen zu Galerien oder Musikräumen.

Helfer mit Herzblut für eine lebendige Magistrale

So war es auch bei der elften Auflage der beliebten Veranstaltung. Doch bekanntlich ist dieses Jahr coronabedingt ein besonderes. Dass die längste Magistrale Leipzigs zum ersten großen Straßenfest seit dem Lockdown werden konnte, ist dem federführenden Förderverein Georg-Schumann-Straße und dem ehrenamtlichen Organisationsteam um Monika Maywald und Kerstin Herrlich zu danken. „Wir sind glücklich, dass das Kunstfestival stattfinden kann“, sagten die beiden und gaben den Dank zurück: „Erst das Herzblut der Helfer, Förderer, Sponsoren und beteiligten Akteure, die sich gemeinsam für eine immer lebendiger werdende ,Schumi’ engagieren, lassen die Nacht der Kunst zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.“

Mehr als 200 Künstler präsentierten sich an über 55 Standorten in Gohlis, Möckern und Wahren – da gab es bis weit in die Nacht hinein allerhand zu entdecken. Erstmals war auch wieder das Chausseehaus beteiligt. Eröffnet wurde das Kunst-Festival am Kaufland Gohlis: Den musikalischen Auftakt gaben zwei Künstler mit Standorten an der Magistrale: Janet Olbrich (Klavier) und Jian Guo Lu, der mit den sanften Klängen der chinesischen Geige bezauberte. Entlang der Schumi riss die Samba-Band der Percussion Group der Leipziger International School (LIS) die Besucher mit. Unter ihnen treue Fans der Nacht der Kunst: „Ich bin regelmäßig dabei und freue mich schon auf die Erkundungstour“, sagte Christiane Findel. „Mir gefällt das Flair. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken.“

„Die Nacht der Nächte sollte zweimal im Jahr stattfinden“

„Ich komme extra aus dem Landkreis“, erzählte Silvia Rausch, die den „großen Aufwand der Organisatoren“ bewundert: „Die Nacht der Nächte sollte zweimal im Jahr stattfinden. Aber dann wäre sie ja nicht mehr einmalig“, lachte die Belgershainerin. „Gespannt auf die vielen Akteure und die eine oder andere Überraschung“, waren auch Eva und Wolf-Dietrich Rost.

Immer eine Entdeckung wert sind die Arbeiten des französischen Künstlers Marc-Antoine Petit (Kaufland-Ausstellungsraum). Dort überzeugte auch die Schau zum Thema „Schrott und Seide“. Überraschendes für das kunstinteressierte Publikum hielten bildende Künstler im Buddehaus, im Heisenberg-Gymnasium, im Anker oder dem Glashaus am Viadukt bereit. Darunter Nachwuchstalente wie die LIS-Schüler oder Künstler wie Anna Deller-Yee, die bereits in London und Berlin auf sich aufmerksam macht. Alle Akteure zu nennen – unmöglich an dieser Stelle. Allein im Atelierhaus an der Lindenthaler Straße barg jeder Ausstellungsraum Neues, Überraschendes. Jede Menge zum Staunen und Bewundern gab es für Klein und Groß in allen drei Leipziger Stadtteilen: Mit Power, Schwung und Können brachten Yngo Gutmann und die Rainbowdrums, die Akrobatik-Show oder auch Gerd Voigt, der über drei Meter große Stelzenläufer, ihr Publikum zum Jubeln. Doch wo und wer auch immer – die Nacht der Kunst feierte in diesem besonderen Jahr Kultur und Lebensfreude und ihre Fans feierten begeistert mit.

