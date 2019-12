Leipziger Naturkundemuseum bekommt Affen aus Berlin

Leipzig

Seine bekannte Ter-Meer-Sammlung zeigt das Leipziger Naturkundemuseum derzeit inmitten von Umzugskartons, um Aufbruchstimmung und Enge der jetzigen Ausstellung zu symbolisieren. Wohin die Reise des geplanten modernen Museums geht, ist nach wie vor offen – die Suche nach einem endgültigen Standort läuft immer noch. Klar ist hingegen, dass im neuen Haus eine spektakuläre Tiergruppe von Herman ter Meer (1971–1934) zu sehen sein wird. Es handelt sich um zwei Primatengruppen, die aus jeweils drei Gorillas und drei Orang-Utans bestehen. Auch eine Robbe und ein Zebra gehören dazu. Das Museum bekommt die mehr als 100 Jahre alten Objekte in der kommenden Woche aus Berlin zurück.

Revolutionär der modernen Präparation

Mehr als 50 Jahre waren die Gorillas und Orang-Utans im dortigen Museum für Naturkunde beheimatet. Sie sind das Hauptwerk ter Meers, der die Primaten auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens anfertigte. Der Niederländer gilt als Revolutionär der modernen Präparation und hat die Primatengruppe in Leipzig angefertigt.

Tierpräparator Herman ter Meer (1871–1934) in seinem Atelier. Quelle: Naturkundemuseum Leipzig

„Dank unserer guten Kontakte nach Berlin können wir die Dermoplastiken dieses exzellenten Präparators zurück nach Leipzig holen“, freut sich Direktor Ronny Maik Leder.

Wie berichtet, soll ter Meer, der Anfang des 20. Jahrhunderts am Zoologischen Institut und Museum der Universität Leipzig wirkte, eine Hauptsäule in der künftigen Ausstellung werden. Tierpräparationen spielen dort eine besondere Rolle: So soll es auch eine 12 bis 14 Meter hohe Installation aus Tierkörpern verschiedener Größen und Gattungen aus allen Kontinenten geben. Spektakuläre Neuerwerbung ist aucheine Mammut-Gruppe aus dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.

2022 wird zum Ter-Meer-Jahr

Das Leipziger Naturkundemuseum besitzt mit mehr als 250 Ter-Meer-Objekten die weltweit größte Sammlung seines Schaffens. Dazu gehören auch Objekte, die Carl Chun 1899/1900 bei der ersten Deutschen Tiefseeexpedition „ Valdivia“ sammelte, und die ter Meer aufbereitete. 2022 soll gar zum Ter-Meer-Jahr ausgerufen werden. Workshops, Tagungen und Vorträge sind dann geplant.

Von Mathias Orbeck