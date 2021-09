Leipzig

Vor einem Jahr – im Oktober 2020 – hatte der Stadtrat den Umzug des Leipziger Naturkundemuseums in den früheren Bowlingtreff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz beschlossen. In diesem Monat startet dort nun die erste eigene Veranstaltungsreihe des künftigen Nutzers – bevor 2022 die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes beginnt.

Bei einer Premiere am 15. Oktober um 19 Uhr erwecken Künstlerinnen und Künstler den alten Bowlingtreff mit seinem morbiden Charme für eine Zwischennutzung zum Leben, teilte Museumssprecherin Jana Domaratius mit. „Sie erforschen mit den unterschiedlichsten Mitteln das Gebäude und den Boden darunter.“ Titel der Veranstaltung, die auch noch am 16, 22., 23., 29. und 30. Oktober um 19 Uhr zur Aufführung kommt: „Boden. Treff. Leipzig. Die letzten 500 Millionen Jahre“.

Uralte Granitblöcke und ein großes Kohleflöz

Das interdisziplinäre Projekt verbinde Text, Video und Sound zu einer Performance aus Installation und Ausstellung, erläuterte Sprecherin Domaratius. „Es nimmt sowohl den konkreten Boden unter dem Bowlingtreff ins Visier, als auch die Frage, wie in der Vergangenheit mit diesem Boden als Grundlage unseres Lebens umgegangen wurde.“ Das Projekt verhandele die letzten 500 Millionen Jahre des Bodens, auf dem Leipzig errichtet wurde. Dabei gehe es unter anderem um eine pleistozäne Hochfläche, 1,5 Milliarden Jahre alte Granitblöcke und ein großes Braunkohleflöz, das fast bis an die Oberfläche reicht.

Viele besondere Fundstücke würden in der geologischen Sammlung des Museums aufbewahrt. Außer sieben Künstlern seien auch „Bürgerinnen und Bürger von Leipzig und weitere Experten“ an den Aufführungen beteiligt. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Des Weiteren wird vor Ort an den Sonntagen 17., 24., und 31. Oktober der Dokumentarfilm „Bowlingtreff“ (D 2015) von Thomas Beyer und Adrian Dorschner gezeigt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Anschließend kommen Zeitzeugen zu Wort.

Von Jens Rometsch