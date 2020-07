Leipziger Naturkundemuseum zieht in Ex-Bowlingtreff

Leipzig

Es ist dunkel. Fenster sind Fehlanzeige. Und die Wände sind aus massivem Beton. Hell ist es nur in der Eingangshalle. Von dort aus geht es runter. So tief unter die Erde, dass es trotz sommerlicher Außentemperaturen frisch wird – und still. Ein verlassener Ort. Zumindest in den vergangenen 22 Jahren. Die Rede ist vom ehemaligen Bowlingtreff am nördlichen Rand des Wilhelm-Leuschner-Platzes. Das markante Gebäude ist umwachsen von Büschen. Die Eingänge sind zugemauert. Wie es drinnen aussieht, wissen inzwischen nur noch wenige. Das soll sich ändern. Der alte Bowlingtreff soll der Standort des Leipziger Naturkundemuseums werden.

Am Freitag stellen die Bürgermeister Torsten Bonew (Finanzen; CDU) und Skadi Jennicke (Kultur; Die Linke) sowie der Leiter des Naturkundemuseums Ronny Maik Leder eine entsprechende Machbarkeitsstudie der Stadtverwaltung vor und geben erste Einblicke, wie die Räume demnächst genutzt werden könnten. Die Begeisterung, nun endlich eine vielversprechende neue Heimat für das Museum gefunden zu haben, ist den Beteiligten anzumerken.

Halle 7 in der Spinnerei fällt durch

Schon seit Jahren sucht das Museum nach einem geeigneten Standort (die LVZ berichtete). Lange im Gespräch: die Halle 7 auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Lindenau. Kosten in Höhe von 37,5 Millonen Euro machten den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Kulturbürgermeisterin Jennicke sagt, dass das Geld nicht das einzige Problem gewesen sei. „Es gab auch bautechnische Gründe, sich von der Halle 7 zu verabschieden. Zum Beispiel der Brandschutz, die Statik, die Versorgungs- und Fluchtwege.“

Die Suche ging weiter. In der Machbarkeitsstudie setzte sich am Ende der Bowlingtreff gegen den bisherigen Standort Lortzingstraße 3 und das Stadtbad durch. Für den Um- und Ausbau am Wilhelm-Leuschner-Platz rechnet Finanzbürgermeister Bonew mit Kosten in Höhe von rund 38 Millionen Euro. „Das wird ein gesamtstädtischer Kraftakt“, sagt er und betont, dass der Doppelhaushalt der Stadt vorerst genügend Mittel für eine saubere und solide Renovierung biete. Fördermittel von Bund und Freistaat seien dennoch nötig.

„Es wird alles dynamischer“

Hoffnung macht die Machbarkeitsstudie. Der Zustand des Gebäudes sei, trotz jahrelangen Leerstandes, außerordentlich gut. Die infrastrukturelle Lage sei positiv zu bewerten. Der Fakt, dass sich die Bausubstanz mehrheitlich unter der Erde befindet, ist für Museumsleiter Leder sogar ein großes Plus. Das schütze die Ausstellungsgegenstände. Im weithin sichtbaren Obergebäude sollen daher Verwaltung und Gastronomie einziehen. „Allein die Eingangshalle hat eine besondere Magie. Das wird schon von außen sichtbar“, freut sich Leder. Geht es in die Untergeschosse, teilen sich die Räumlichkeiten in eine Ost- und eine Westhalle. In der Osthalle ist zukünftig Platz für Sonderausstellungen und Veranstaltungen, gegenüber soll die Daueraustellung ihren Platz finden. Allerdings nicht wie gewohnt. „Eine Dauerschau, wie wir sie jetzt kennen, wird es wohl nicht mehr geben. Es wird alles dynamischer“, sagt Leder. In der Westhalle sollen die Zwischendecken herausgenommen werden, sodass Tiefe entsteht. Vier Geschosse existieren aktuell. Leder möchte Unterwasserwelten zeigen, auch den Präparaten soll genügend Raum gegeben werden.

Überlegungen zum Standort gab es bereits

Rund 5500 Quadratmeter groß könnte das neue Naturkundemuseum werden. Leder erklärt, dass Ausstellung und Sammlung künftig getrennt werden sollen, wie es bei den meisten Museen üblich sei. Die Sammlung beispielsweise könne in der Lortzingstraße 3 verbleiben.

Bleibt die Frage, warum der Ex-Bowlingtreff nicht schon früher in konkrete Planungen einbezogen wurde. Leder sagt, dass eine Fehlinterpretation schuld daran sei. Bereits vor einigen Jahren habe es Überlegungen zu der kommunalen Immobilie als Museumsstandort gegeben (die LVZ berichtete). Bei einer Begehung sei allerdings Wasser in dem Gebäude entdeckt worden. „Erst später hat sich herausgestellt, dass dieses Wasser von oben kam.“ Der 1925 als Umspannwerk der Städtischen Elektrizitätswerke erbaute untere Teil des Hauses sei trocken. Im Keller sorgte das Wasser allerdings für Erosion an alten Rohren. Für Leder jetzt ein kleiner Glücksfall: „Die werden wir in unsere Ausstellung mit einbauen. Das ist wie bei der Titanic.“

Ob das Naturkundemuseum tatsächlich an den Wilhelm-Leuschner-Platz zieht, beschließt der Stadtrat voraussichtlich im Oktober.

Von Vanessa Gregor