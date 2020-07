Leipzig

Die Entscheidung ist gefallen: Das Naturkundemuseum zieht nun doch in den ehemaligen Bowlingtreff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Das ist allerdings keine Überraschung. Für die Verwaltung war die stadteigene Immobilie bereits im Januar 2020 Favorit, nachdem sich das ehemalige Stadtbad in der Eutritzscher Straße sowie das jetzige Domizil an der Lortzingstraße/Goerdelerring als ungeeignet erwiesen hatten, dort ein modernes Museum einzurichten (die LVZ berichtete).

Machbarkeitsstudie wird vorgestellt

Hintergrund: Das jetzige Domizil, im Jahre 1838 für eine Höhere Bürgerschule errichtet, müsste völlig entkernt werden, um Platz für eine moderne Ausstellung zu schaffen. Das führt zu Problemen bei der Statik, da vor allem der Untergrund aufwendig und für viel Geld befestigt werden müsste. Auch ein Erweiterungsbau auf dem Parkplatz vor dem Haus ist nur unter hohem Aufwand zu realisieren, weil dort zahlreiche Leitungen im Untergrund verlaufen. Am Freitag wollen Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) und Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) nun die Machbarkeitsstudie sowie den Kosten- und Zeitplan vorstellen, wie der Bowlingtreff zum Naturkundemuseum ausgebaut werden kann. Das letzte Wort hat dann der Stadtrat, der nach der Sommerpause dem Projekt zustimmen muss.

Bowlingtreff schon vor sechs Jahren im Gespräch

Der Bowlingtreff, der seit 22 Jahren leer steht, wurde bereits vor fünf, sechs Jahren als Standort für das Museum diskutiert. Damals gab es vor allem vom Förderverein des Museums erheblichen Widerstand, der es ablehnte, die sensiblen Sammlungen im unterkellerten Bowlingtreff teilweise unterirdisch unterzubringen. Befürchtet wurde, dass sie Schaden nehmen, wenn Wasser eindringt. Denn in den unteren Etagen des Bowlingtreffs stand damals Wasser. Wie sich später herausstellte, stammte es allerdings aus einer kaputten Leitung und konnte einfach nicht ablaufen. Der 1987 errichtete Bowlingtreff wurde in einem nicht mehr genutzten Straßenbahnstrom-Umspannwerk eingerichtet, dessen Untergrund abgedichtet wurde. Der Stadtrat einigte sich später auf einen Umzug des Museums in die Halle 7 der Baumwollspinnerei in Lindenau. Das wurde allerdings aus Kostengründen gestoppt – auch die Verwaltung hielt 37,5 Millionen für Ausbau und Ausstattung für nicht vertretbar.

Museumschef Leder will in die Champions League

Die Pläne für das neue Museum sind sehr ambitioniert. Museumschef Ronny Maik Leder hat immer wieder betont, mit den wertvollen Sammlungen seines Hauses in der Champions League spielen zu wollen und hat dafür auch ein entsprechendes Konzept vorgelegt.

Von Mathias Orbeck