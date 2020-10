Leipzig

Ein Feuerzeug? Die 14-jährige Saskia Winter ist geradezu entsetzt. „Wer schmeißt denn ein funktionierendes Feuerzeug weg?“ Das aber ist längst nicht alles, was sie und ihre Mitschüler der 9c am Ufer der Weißen Elster finden. Zigarettenstummel, Kronkorken, Glasflaschen, Keksverpackungen, Porzellanscherben, eine Socke und sogar ein langes Metallrohr: Sie breiten alles auf einer großen Folie aus und sortieren den Müll nach den Materialien.

Die Neuntklässler des Leipziger Johannes-Kepler-Gymnasiums sind Plastepiraten: „Plastic Pirates – Go Europe!“ nennt sich ein bürgerwissenschaftliches Projekt des deutschen Bildungs- und Forschungsministeriums und der entsprechenden Regierungsressorts in Portugal und Slowenien. Die drei Länder haben bis Ende 2021 jeweils für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne. Ziel der Aktion ist nicht in erster Linie die konkrete Abfallbeseitigung. Vielmehr soll sie das Bewusstsein für Binnengewässer und deren Schutz schärfen. Für die Forschung entsteht darüber hinaus eine Datensammlung, die der akademische Betrieb allein nie zusammentragen könnte.

Erstes Fazit: Es könnte schlimmer sein

„Die Methodik ist uns genau vorgegeben, damit die Ergebnisse europaweit vergleichbar sind“, erklärt Dirk Binder, Bio-Lehrer der 9c. Seine Klasse hat er in mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben eingeteilt. Auf die große Folie sammeln einige Schüler allen Müll, den sie auf etwa 50 bis 100 Metern am Fluss in Kleinzschocher finden. Ihre Aufgabe ist die Kategorisierung samt Mengenangabe: Wie viel Plastik, wie viel Glas, wie viel Metall liegt herum? „Es interessiert mich auch persönlich, wie verschmutzt es hier ist“, sagt der 14-jährige Gregor Fischer. „Ich wohne in der Nähe.“ Sein Fazit fällt gar nicht mal schlecht aus: Es könnte schlimmer sein.

Auf einer großen Folie sortieren die Neuntklässler Alina, Ali und Albert (von links) den Müll, den sie am Ufer der Weißen Elster finden. Quelle: André Kempner

Die nächste Gruppe folgt einer anderen Systematik: Mit einer Schnur bestimmt Emina Gatzel einen 1,50-Meter-Radius am unmittelbaren Ufer. Das wiederholt die 15-Jährige zwei weitere Male: in fünf bis zehn Metern Entfernung zum Fluss und mehr als 15 Meter weit weg Richtung Wäldchen. Wo liegt der meiste Abfall? Und wie wahrscheinlich ist es, dass etwas davon in der Weißen Elster landet? Zwischen Böschung und Wald finden die Schüler am Wegesrand einen ganzen Müllhaufen: alte Fahrradreifen, Elektroschrott, das Gehäuse eines Monitors. Jetzt stehen sie vor der Frage: Sollen sie ausgerechnet hier ihren Kreis ziehen? Sie entscheiden sich dagegen. Der Ort solle zufällig ausgewählt werden, steht in der Broschüre zur Aktion, „nicht dort, wo besonders viel oder wenig Müll liegt“. Eine Frage der Wissenschaftlichkeit.

„Wenn man etwas selbst erlebt hat, fällt es einem leichter, es in einer Klassenarbeit aufzuschreiben“, glaubt Emina. Allerdings muss sie sich beim Müllsammeln keine Gedanken über die Benotung machen. Ihr Lehrer erklärt, dass er die Schüler allein für die Bedeutung der Flüsse sensibilisieren wolle. „Wir erleben schon durch die Fridays-For-Future-Bewegung, dass Umweltschutz bei den Jugendlichen hoch im Kurs steht“, sagt Binder.

Auf der Spur der Mikroplastik

In dem Projekt geht es aber nicht allein um sichtbare Verschmutzung, sondern auch um Kleinstteilchen im Wasser. Jeder Fluss führt in ein Meer, und mancher Fisch, der sich daraus ernährt, landet auf dem Teller. „Mikroplastik möchte ich eigentlich nicht unbedingt essen“, findet der 14-jährige Laurenz Frenzel. Seiner Gruppe hat das Bildungsministerium ein engmaschiges Netz geschickt, das die Schüler jetzt von einer Brücke aus an einer Schnur eine Stunde lang in die Weiße Elster hängen. Die Proben, die sich darin verfangen, werden zur Analyse an ein Labor geschickt.

Das Resultat steht noch aus. Wenn es vorliegt, trägt die 9c sämtliche Ergebnisse auf einer Online-Landkarte ein, auf der bundesweit bereits mehr als 800 Klassen ihre Arbeit als „Plastic Pirates“ dokumentiert haben. Und so erfüllt sogar das weggeworfene Feuerzeug noch einen Zweck: als Beitrag zur Wissenschaft über den Zustand europäischer Binnengewässer und ihrer Ufer.

Von Mathias Wöbking