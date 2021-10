Landkreis Leipzig

Wo immer man im Neuseenland hinkommt, der Zickzack-Mann war schon da. Niemand weiß, was die sechs Zacken zu bedeuten haben, wer sie anbringt und warum. Fest steht nur, dass es seit Jahren immer mehr werden und es inzwischen kaum einen touristischen Punkt im Leipziger Neuseenland, kaum ein Hinweisschild oder eine Sitzbank gibt, auf denen der mysteriöse Urheber sein Zeichen nicht hinterlassen hat.

Ein großer Zacken, zwei kleine, dann wieder ein großer und noch einmal zwei kleine Zacken – so sieht der geheimnisvolle Tag unverändert aus. Von Tag spricht die Streetart-Szene, wenn es um derlei Zeichen geht. Im Jahr 2010 wurde er erstmals wahrgenommen. Weil sich Erscheinungsbild und Größe immer ähneln, das Zeichen nie exponiert groß, meist mit Edding und stets an gut frequentierten Orten aufgebracht wird, haben es viele Passanten lange Zeit als eine Art Logo wahrgenommen. Doch je mehr diese Tags auftauchten, desto lauter wurden auch die Zweifel an dieser Theorie.

Männlich, über 25 Jahre alt und arbeitslos

Inzwischen gibt es im Internet ganze Communitys, die sich der Jagd nach dem Zickzack-Mann oder zumindest der Suche nach der Bedeutung des Zeichens verschrieben haben. Sogar Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Mysterium. Erstmals öffentlich publiziert wurde das rätselhafte Zeichen offenbar 2015 im Satire-Portal „Markranstädter Nachtschichten“. Nicht ganz ernsthaft freilich und von den Humoristen in die Rubrik „Gaunerzinken“ verortet, war dieser Artikel für die in Kalkutta geborene Sozialwissenschaftlerin Kat Dagtok allerdings der erste publizierte Anhaltspunkt für ihr Buch „Verehrtes Phantom“. Das 2017 erschienene Werk widmet sich ausschließlich dem geheimnisvollen Tag und dessen unbekanntem Urheber. Geradezuakribisch hat sich Dagtok mit dem Zeichen auseinandergesetzt und ist dabei auf überraschende Erkenntnisse gestoßen.

Zickzack-Symbol an einem Lichtmast in der Markkleeberger Seenallee. Quelle: André Kempner

So hat sie im Juni 2016 beim Ausflug mit einer Schulklasse allein am Werbener See 234 dieser Zeichen gefunden. Sieben Stunden habe der Zacken-Mann insgesamt dafür gebraucht, errechnete Dagtok. Sogar auf einer Herrentoilette im Leipziger Arbeitsamt ist die Autorin fündig geworden. Weil dieser Bereich des Amtes nur für Personen im Alter ab 25 Jahren zuständig ist, präzisierte sie das Täterprofil auf männlich, über 25 Jahre alt und arbeitslos.

Dem Zickzack-Mann dicht auf den Fersen

So groß der Reiz des Geheimnisvollen auch sein mag, es handelt sich um Sachbeschädigung. Und die ärgert Claus Mann, den Geschäftsführer der Markkleeberger Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW). Zusammen mit seinem Team war er dem Zacken-Mann zwischenzeitlich sogar schon dicht auf den Fersen. „Wir haben die Zeichen rund um den Markkleeberger See entfernt, was besonders aufwendig ist, weil der Täter Edding benutzt. Dann haben wir beobachtet, wann sie erneuert wurden“, berichtet der EGW-Chef. Aus dem Umstand, dass bis zur Entstehung neuer Zacken manchmal keine 24 Stunden vergehen, schließt Mann: „Der Urheber muss im Umkreis von etwa 20 Kilometern wohnen.“ Erwischt hätten sie ihn nicht, berichtet er.

Polizei glaubt an Trittbrettfahrer

Wenn es sich um einen Einzeltäter handelt, dann kommt er viel herum. Hier war er mal wieder in Markkleeberg unterwegs. Quelle: André Kempner

Etwas erfolgreicher war die Polizeidirektion Leipzig, die dabei auch die Theorie von einem Einzeltäter widerlegen konnte. Zumindest würden Trittbrettfahrer in Betracht gezogen, sagt Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. Dreimal konnten die Beamten einen Täter auf frischer Tat stellen. Zunächst wurde 2018 ein Zacken-Maler im Leipziger Zentrum festgenommen. Dem 28-Jährigen wurde ein Schaden in Höhe von 150 Euro nachgewiesen. Die zwei anderen Taten, ermittelt im November 2020 und im März 2021, habe ein 47-Jähriger begangen, so die Polizeidirektion Leipzig. Er habe zwei Wegweiser in Neukieritzsch und mehrere Objekte in Leipzig mit dem Zeichen beschmiert.

Gelöst ist das Geheimnis um die Zacken, die inzwischen in ganz Mitteldeutschland zu finden sind, trotzdem noch nicht. Aber die Stimmung hat sich verändert. Die anfangs mitunter noch als originell belächelte Sachbeschädigung verliert durch ihre inflationäre Verbreitung zunehmend ihren mystischen Reiz – auch in der Szene. Claus Mann von der Markkleeberger Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen bringt es mit zwei Worten auf den Punkt: „Es nervt!“

Von Rainer Küster