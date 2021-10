Leipzig

Rund 50 Menschen haben am Sonntag in der Leipziger Nikolaikirche zum Gottesdienst Platz genommen. Vorne am Altar steht Pfarrer Bernhard Stief. Und als die Fürbitten verlesen werden, geht es auch um die „schwere Aufgabe“, die seiner Gemeinde gestellt worden sei.

„Herr, erbarme dich“, murmelt die Gemeinde zurück. Manchmal, so heißt es schließlich, hilft nur noch beten.

Was für eine Aufgabe sich Stiefs Kirchengemeinde St. Nikolai stellt, ist schnell erklärt: Da immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, hat das sächsische Landeskirchenamt in Dresden ausgerechnet, wie viele Geld ihm im Jahr 2040 noch zur Verfügung stehen wird. Das Ergebnis fiel nicht gut aus.

Also schmiedeten die Kirchenvorsteher einen Sparplan, der jetzt einigen in Leipzig teuflisch vorkommt: Sie ordneten an, die Gemeinden von Nikolai- und Thomaskirche zusammenzuschließen, mit Hoheit in der Thomaskirche. Dort säße dann auch der einzige eigenständige Pfarrer beider Kirchen. Thomas Stief wäre nicht mehr Herr über sein Haus. Er wäre, nach 482 Jahren, der letzte Nikolaipfarrer Leipzigs.

„Bernhard, vereinigen die euch jetzt?“

In Stiefs Gemeinde hat man von der Fusion bislang eher vage Vorstellungen. Nach dem Gottesdienst steht der 52-jährige auf dem Nikolaikirchhof und muss vieles von dem erklären, was Dresden angeordnet hat. Einzelne kommen auf ihn zu. „Sag mal, Bernhard, vereinigen die euch jetzt?“ Bernhard Stief antwortet dann meist: „Naja, es ist noch nicht zu Ende verhandelt.“

Aber insgeheim dürfte Stief ahnen, dass es bei der Fusion – und seiner Absetzung – nur noch um Details gehen könnte. Schließlich war in Kirchenkreisen schon länger die Rede von Sparplänen und der Fusion. Letztlich erreichte die Nikolaikirche Mitte Juli der Brief aus Dresden, der das Schwesterkirchverhältnis anordnete. Es war wenige Tage vor der Sommerpause. Stief holte seine Mitarbeitenden aus dem Urlaub. Man schrieb einen Widerspruch zusammen – der abermals abgelehnt wurde. Und nun?

Pfarrer Bernhard Stief (52) betet auch selbst für ein gutes Ende der Dresdner Pläne. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Aus Dresden gesehen, ist die Sache eigentlich klar: Eine städtische Kirche sollte rund 6000 Menschen zu ihrer Gemeinde zählen, damit sich das Engagement eines Pfarrers lohnt. Doch Nikolaikirche (2600) und Thomaskirche (4700 Mitglieder) kommen nur zusammen auf eine so hohe Zahl. Also müssten sie, in Zeiten finanzieller Not, zusammengelegt werden. Weil kaum noch jemand in der Kirche ist und Steuern für sie zahlt, muss ein Pfarrer muss reichen.

„Was wir machen, richtet sich an viel mehr Menschen“

Aber, aber, sagt Bernhard Stief. Er hat auf dem Nikolaikirchhof alle Fragen beantwortet, das macht er nach jeder Predigt so. Nun steht er in der Sakristei, einem kleinen, kühlen Raum im hinteren Kirchenteil, und legt seinen Talar ab. Dann sagt er: „Was wir machen, richtet sich an viel mehr Menschen als nur die Gemeinde.“

Beispielsweise seien da die Friedensgebete, die zu DDR-Zeiten entstanden, als Reaktion auf die atomare Hochrüstung von Sowjetunion und USA. Die Gebete finden jeden Montag statt und gelten als typisches Leipziger Event. „Es kommen immer auch Touristen, die sich das ansehen“, sagt Stief. So wie es der Pfarrer erzählt, profitiert die ganze Stadt von seiner Kirche, die seine kleine Gemeinde allein finanziert. Müsste also auch die Stadt Geld zuschießen?

Es gab Zeiten, kurz nach der Reformation, da waren Kirchen, auch in Leipzig, den Landesfürsten unterstellt. Es gibt auch heute noch Länder, etwa Belgien und Griechenland, wo kirchliche Arbeit staatlich finanziert wird. Ein Pfarrer, angestellt beim Oberbürgermeister? Das würde Stief nicht unbedingt fordern. Schließlich würde Oberbürgermeister Burkhard Jung sich ohnehin schon viel für seine Kirche einsetzen, sagt er. Er habe hier geheiratet, hier sein Kind taufen lassen. Und nun werbe er auch in Dresden für eine Rücknahme der Fusionspläne.

Am Altar seiner Kirche dürfte Pfarrer Bernhard Stief (52) auch weiterhin stehen. Aber: Mit kleinerem Gehalt – und mit weniger Entscheidungsgewalt über seine Gemeinde. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Stief sagt dennoch: „Die Kirchensteuer hat früher einmal Sinn gemacht, als noch eine Mehrheit der Bevölkerung in der Gemeinde war.“ Die Zeiten seien aber lange vorbei. Daher, so Stief, müssen man nun „überlegen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, Kirche zu finanzieren.“

Die Thomaskirche hat ihre Anwälte eingeschaltet

Es braucht aber nicht zwingend eine zweite Reformation, damit die Nikolaikirche eigenständig bleiben kann. Die sächsische Kirchenleitung könnte in Leipzig auch schlicht eine Ausnahme machen. Ihre Satzung gäbe das her. Aber sollte sie? Stief kennt genügend Argumente.

Beispielsweise sei die Gemeinde in seiner Zeit als Pfarrer, also seit 2008, nicht wie an vielen anderen Orten geschrumpft, sondern gewachsen: um 600 Mitglieder in 13 Jahren. Insgesamt rechnet Leipzigs evangelische Kirche, dank des steten Zuzugs, mit stabilen Mitgliedszahlen. Rund 70.000 sind es – und sollen es auch in 20 Jahren noch sein.

„Die großen Verluste“, sagt Stief, „gibt es eher auf dem Land.“ Also solle man doch auch dort überlegen, einzelne Pfarrer in mehreren Kirchen einzusetzen. Aber nicht in Leipzig. Nicht in den beiden markantesten Kirchen der Stadt, der Kirche der Friedlichen Revolution und der Johann Sebastian Bachs. „Das sind zwei Orte mit grundverschiedene Ideen“, sagt Stief. Aber was, wenn es jetzt doch genau so kommt?

Eine erste Auswirkung spürt Stief schon selbst, auf seinem Konto: 430 Euro Pfarramts-Zulage fehlen im seit Januar im Monat. Dasselbe gilt für seine Kollegin Britta Taddiken, Pfarrerin an der Thomaskirche. Die Zulage erhält nur noch einer: Der amtierende Thomaspfarrer Martin Hundertmark, der die an Krebs erkrankte Taddiken momentan vertritt.

Andere Auswirkungen würden sich erst zeigen, sagt Pfarrer Stief. Aber es könnte sich schon einiges ändern. Würde er, Stief, beispielsweise eines Tages einen Nachfolger suchen, dann würden ihn die Thomaskirche auswählen. Bräuchte er einen neuen Kantor, müsste er am Thomaskirchhof nachfragen. Steif schüttelt den Kopf. Und offenbar will das alles auch die Thomaskirche nicht: Sie hat mittlerweile einen Anwalt gegen die Pläne der Landeskirche eingeschaltet.

Ein Friedensgebet gegen die Pläne aus Dresden

Am Nikolaikirchhof setzt man auf noch höhere Mächte: Pfarrer Stief schließt den Wunsch nach einem guten Ende der Dresdner Pläne mittlerweile in seine persönlichen Gebete ein. Und am Montagabend will er sogar das wöchentliche Friedensgebet der Sache widmen „Wir wollen auch Gott bitten, dass er uns hilft, eine friedliche Lösung zu finden“, sagt er.

Den ersten Teil will er dann selbst vortragen. „Das werden Worte der Betroffenheit“, sagt er. Man dürfe da auch mal Dinge sagen wie: „Das kotzt mich an.“

Für den zweiten Teil, die Predigt, konnte Stief einen besonderen Gast gewinnen: Tobias Bilz, den sächsischen Landesbischoff. Einer der Architekten der anstehenden Kirchenfusion. Bilz ist gerade im Urlaub, hat dann aber doch zugesagt, erzählt Stief. Es scheine ihm wichtig zu sein.

Und so ist Pfarrer Stief nun, am Sonntagmittag, schon sehr gespannt, was für eine Predigt sein Vorgesetzter bei ihm halten wird. Er lächelt, dann sagt er: „Es sollte eine Bibelstelle sein, die uns möglichst alle versöhnt.“

Von Josa Mania-Schlegel