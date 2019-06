Leipzig

Es wird ein historisches Ereignis, das in der über 1000-jährigen Stadtgeschichte seinesgleichen sucht: Am 29. Juni ab 14 Uhr weiht die evangelisch-lutherische Nikolaigemeinde auf dem Nikolaikirchhof gleich sechs neue Glocken. Ein Fest für die protestantischen Gläubigen um Superintendent Martin Henker und Pfarrer Bernhard Stief, ein Fest für alle Leipziger – findet auch Roy Kreß, im Regionalkirchenamt Leipzig der Sachverständige für Geläute und Turmuhren. Im Interview mit der LVZ schlägt der 50-jährige Diplom-Ingenieur, der für circa 400 Kirchtürme und deren Klangkörper zuständig ist, die neuen Glocken verbal schon mal an.

Was fasziniert Sie an Glocken?

Die Vielfalt, die große Spanne der Disziplinen, die sich in einer Glocke vereinigen: vom Glockengießer-Handwerk über die Tragwerksplanung der Ingenieure bis hin zum Zimmermann, der Glockenstuhl und Aufhängung baut, und den Schmied, der die Antriebsbänder herstellt. Und dann natürlich die Glocke selbst, die ja ein Musikinstrument ist, das beim Anschlag zeitgleich bis zu 20 Töne hören lässt. Mit diesem Phänomen verbinden Menschen eine jahrhundertelange kulturelle Tradition. Die Faszination Glocke lässt sich halt mit einem Satz nicht beschreiben.

Nun leben wir in einer zunehmend areligiösen, kirchenfernen Gesellschaft. Welche Überlebenschance hat das Kulturgut Glocke?

Es ist erkennbar, dass trotz des von Ihnen beschriebenen Trends das Thema Glocke nach wie vor eine gewisse Begeisterung hervorruft. Beispiele sind die Spendenbereitschaft beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche und die aktuellen Glockenprojekte von Nikolai und Thomas in Leipzig. Gerade in Kleinstädten und Dörfern werden die Leute im wahrsten Sinne des Wortes hellhörig, wenn plötzlich die Kirchturmuhr nicht mehr schlägt oder an einem Sonntag das Geläut ausfällt. Glocken und ihre Klänge haben offenbar etwas Identitätsstiftendes, auch für Atheisten. Sie erzeugen in uns eine gewisse Resonanz, die wohl eher im Unbewussten angesiedelt ist, weniger im Bewusstseinsbereich. Da beginnt im Inneren des Menschen etwas zu schwingen. Das Ganze hat schon etwas Transzendentales. Vermutlich reizen Glocken genau deshalb seit jeher die dichtenden und komponierenden Künstler.

Nikolai erhält gleich sechs neue Glocken, darunter eine Festtagsglocke,

die große Osanna

. Hinzu kommen noch die beiden aufgearbeiteten Bestandsglocken aus dem Jahr 1964. Wofür braucht eine Kirche acht Glocken?

Rein betriebswirtschaftlich betrachtet ist das schon ein starkes Stück, natürlich. Aber wir befinden uns nun einmal in einer Musikstadt, für viele ist Leipzig d i e Musikstadt Deutschlands. Nirgendwo anders wird das Bachsche Erbe so gepflegt. Und da Glocken – wie gesagt – Instrumente sind, ergeben sich durch ein achtstimmiges Geläut viele verschiedene Klang-Variationen für die vielen verschiedenen Anlässe, die durch die Nikolaikirche sprichwörtlich eingeläutet werden. Wir sprechen von einer Erkennbarkeit in der Läuteordnung. Wenn die Kirche beispielsweise zum Friedensgebet, zu einem Trauer- oder zu einem Hochzeitsgottesdienst ruft, klingt das jedes Mal anders. Wenn wir uns in der Passionszeit befinden, werden andere Tonfärbungen als in der Adventszeit, werden auch weniger Glocken zu hören sein. Niemand muss Angst haben, dass wir jetzt häufiger läuten als früher. Es werden auch in den seltensten Fällen alle acht Glocken gleichzeitig zum Schwingen gebracht. Diese besonderen Momente der Musikalität, in denen die gesamte Breite der sehr kompakten Disposition des neuen Nikolai-Geläutes zur Entfaltung kommt, bleiben besonderen liturgischen Anlässen vorbehalten; Weihnachten, Ostern und Pfingsten zum Beispiel. Die Osanna werden wir nur sehr sparsam einsetzen; im Schnitt vielleicht einmal im Monat. Sonst wäre sie ja auch nichts Besonderes.

Was ist mit dem Friedensgebet am 9. Oktober 2019, dem 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution, da hören wir sie aber doch auch?

Wir sind da noch in der Diskussion, aber die beiden Bestandsglocken werden an diesem Tag sicher im akustischen Mittelpunkt stehen. Ihre sechs jüngeren Schwestern werden da zurückstecken müssen.

Warum das?

Der Klang der Friedlichen Revolution ist nun einmal durch die Gloria- und die Kyrie-Glocke von 1964 definiert. Nur sie wurden am 9. Oktober 1989 geläutet. Und beide sind sehr, sehr würdige Instrumente. Sie stammen aus einer Zeit, in der es für Kirchgemeinden nicht leicht war, Glocken gießen zu lassen. Schon wegen des Mangels an Kupfer und Zinn, aus denen Bronze entsteht.

Keine „volle Kapelle“ am 9. Oktober: Das wird viele enttäuschen, denn im Zuge der Spendenkampagne wurde stets auf den 30. Revolutionstag abgehoben. Was könnte Sie umstimmen?

Sagen wir es mal so: Der Solopart für Gloria und Kyrie ist fix. Inwiefern dann später noch das komplette Geläut zu hören sein wird, steht noch nicht fest.

Wie zufrieden waren Sie eigentlich mit dem Guss der sechs neuen Glocken durch die Firma Bachert aus dem nordbadischen Neunkirchen?

Gusstechnisch sind alle sechs Instrumente sehr gut gelungen. Die Oberflächen waren tadellos, die Inschriften und Ziere sind prima herausgekommen, die Klangeigenschaften überzeugen.

Das klingt nach einem Aber. Das lautet wie?

Es gab die kleine Überraschung, dass die Osanna doch etwas schwerer geworden ist als erwartet. Das hat uns schon einiges Kopfzerbrechen bereitet, weil Gewerke nachjustieren mussten. Es waren schon Joche und Klöppel bestellt, die plötzlich nicht mehr passten. Und auch die Tragwerksplanung musste überarbeitet werden.

Von wie vielen Kilogramm sprechen Sie?

Wir hatten mit 6000 Kilogramm geplant und haben es nun mit 6700 Kilogramm zu tun. Das ist schon ein Unterschied. Als eine von mehreren Folgen dieses Umstandes werden wir den Läutewinkel so optimieren, dass wir die Kraftableitung über das Bauwerk sicherstellen. Aber es ist Millimeterarbeit.

Bislang war das Projekt mit 700 000 Euro veranschlagt. Diese Summe dürfte nicht mehr reichen. Wie teuer wird das Ganze nun?

Die aufgetretenen Probleme haben den Rahmen gesprengt, ganz klar, aber fragen Sie mich jetzt bitte nicht nach exakten Zahlen. Wir bewegen uns bei den Mehrkosten im unteren sechsstelligen Bereich. Das hat aber nicht allein mit der schwerer gewordenen Osanna zu tun.

Das ist heftig und wird wie kompensiert?

Wir hoffen auf ein Entgegenkommen aller Partner. Auch die Gießerei wird mit in die Verantwortung zu nehmen sein. Da gusstechnisch und musikalisch sehr gute Ergebnisse vorliegen, ist aber die Bereitschaft bei allen groß, das Projekt zu einem guten Ende zu bringen. Auch die Kirchgemeinde wird gemeinsam mit der Landeskirche ihren Beitrag leisten.

Welche der mehr als 800 Glocken in Ihrem Zuständigkeitsbereich ist Ihre ausgesprochene Lieblingsglocke?

Im Moment ganz klar die Gloriosa von 1477 im Turm der Leipziger Thomaskirche. Sie hat eine unbeschreibliche Aura. Ihr Klangvolumen ist vergleichbar mit dem der Gloriosa im Erfurter Dom. Mal hören, wie die Osanna am Ende klingt, wenn sie erst einmal im Südturm von St. Nikolai hängt. Sie ist einen Ganzton tiefer gestimmt und mit ihren rund 6700 Kilogramm gut eine Tonne schwerer als unsere Gloriosa. In der Gießerei Bachert haben wir bei der Osanna zuletzt eine Abklingdauer von mehr als 300 Sekunden gemessen. Das verspricht einiges. Vielleicht habe ich ja bald zwei Lieblingsglocken.

Von Dominic Welters