Leipziger Notenspur erinnert an Ez-Chaim-Synagoge

Leipzig

Sie darf nicht in Vergessenheit geraten: die Ez-Chaim-Synagoge, die in der Pogromnacht 1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckt und durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Momentan erinnert daran – anders als an die ehemalige Synagoge Gottschedstraße - nichts im Stadtbild Leipzigs. Ein Schaukasten, die der Bürgerverein Kolonnadenviertel an ihrem ehemaligen Standort an einem Lagerhaus in Apels Garten errichtet hatte, sowie eine von der Jüdin Thea Hurst gestiftete Gedenktafel sind inzwischen verschwunden. Nun will der Verein Notenspur mit verschiedenen Projekten an die Ez-Chaim-Synagoge erinnern, die am 10. September den 100. Jahrestag ihrer Weihe begeht.

Der Standort liegt auf der Route des geplanten Stadtrundgangs Notenbogen, der dort die Musik in Vergessenheit geratener jüdischer Leipziger Komponisten integriert. Das Besondere: Der Verein Notenspur bezieht Leipziger Schüler in die Recherche ein, die Hörbeiträge zu den Stationen mit jüdischer Thematik erstellen. Die Audio- und Videobeiträge werden auf der Homepage der Leipziger Notenspur öffentlich gemacht und künftig in der Notenbogen-App abrufbar sein. Geplant ist dann auch, ein temporäres Bild der Synagoge an die Fassade der benachbarten Häuserwand des Sparkassengebäudes zu bringen.

Die Ez-Chaim-Synagoge, Apels Garten 4, um 1925. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig / Atelier Hermann Walter

Ort soll Erinnerungsqualität erhalten

„Wir müssen diesem Ort wieder eine Erinnerungsqualität geben“, sagt Werner Schneider, der Chef des Vereins Notenspur. „Die Ez-Chaim-Synagoge war immerhin die größte orthodoxe Synagoge Sachsens.“ Und sie hat eine einzigartige Geschichte, da sie eigens für Geflüchtete aus dem Osten Europas errichtet wurde, nachdem es dort Ende des 19. Jahrhunderts Juden-Pogrome gab. Damals sind tausende geflüchtete Juden nach Leipzig gekommen, die zunächst in die Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße integriert worden sind. Dort herrschten bei der Gestaltung des Religionsunterrichts und der Tätigkeit von Rabbinern und Kantoren religiös-liberale Auffassungen. Die Juden hatten sich angepasst, die Gebete waren hebräisch, die Predigt auf Deutsch. Es gab spätromantische Musik, selbst eine Orgel und einen gemischten Chor. „Das hat bei den orthodoxen Juden zu vielen Enttäuschungen geführt“, so Schneider.

So sieht das Areal der ehemaligen Ez-Chaim-Synagoge in der Otto-Schill-Straße in Leipzig heute aus. Quelle: André Kempner

„König vom Brühl“ spendet großzügig

Seit 1918 wanderten dann immer mehr Juden aus Polen und Russland nach Leipzig ein. In der Synagoge reichte der Platz nicht mehr aus. Der Talmud-Thora-Verein beschloss daher, einen Synagogenneubau zu errichten. Möglich wurde dies durch eine großzügige Spende des „Königs vom Brühl“, des Rauchwarenhändlers Chaim Eitingon. Kurzerhand wurde eine ehemalige Turnhalle im Durchgang zwischen Otto-Schill-Straße und Zentralstraße erworben und umgebaut.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 10. September 1922 fand die Weihe der neuen Synagoge mit nahezu 1000 Plätzen statt. Rabbiner war Ephraim Carlebach, der bereits 1917 als erster orthodoxer Rabbiner angestellt worden war. Die Bezeichnung Ez Chaim (das hebräische Wort chaijm bedeutet Leben) war eine Danksagung an den Stifter. Die Synagoge stand 16 Jahre, bevor die Nationalsozialisten sie niederbrannten.

An der Ez-Chaim-Synagoge in der Otto-Schill-Straße, 1924, Aquarell, Arthur Michaelis Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Festwoche im September geplant

„Leipzig war viele Jahrzehnte Zufluchtsort für verfolgte Juden aus Osteuropa, die eine reiche Kultur mitbrachten. Auch daran wollen wir erinnern“, so Schneider. Gemeinsam mit dem Bürgerverein Kolonnadenviertel soll es vom 4. bis 11. September 2022 eine Festwoche geben, die bei vielfältigen Veranstaltungen auf die Synagoge hinweist. Schirmherr wird Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sein.

Hinzu kommt: Am 11. September ist Tag des offenen Denkmals. Motto: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Für dieses bundesweite Ereignis ist Leipzig in diesem Jahr Gastgeberstadt der Eröffnungsveranstaltung. Neben Schulprojekten startet der Verein Notenspur am 5. April zudem in Leipziger Seniorenbüros eine Reihe zu jüdischer Kultur und jüdischem Leben in Leipzig.

Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums informieren sich mit Werner Schneider, dem Chef des Vereins Notenspur Leipzig, in der Synagoge in der Keilstraße über jüdisches Leben. Sie wollen einen Hörbeitrag für den künftigen Rundgang Notenbogen herstellen, der sich auch mit jüdischen Komponisten in Leipzig beschäftigt. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck