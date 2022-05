Leipzig

Es ist Leipzigs großes Bürgerprojekt: Vor zehn Jahren wurde Leipzigs Notenspur mit einem Bürgerfest eröffnet. Tausende waren damals unterwegs, um den neuen Stadtrundgang zu erkunden, der das reichhaltige Musikerbe Leipzigs in einer Entdeckungstour bündelt, und um Musik zu genießen. Edelstahlintarsien führen interessierte Musikfreunde über einen 5,1 Kilometer langen Rundgang auf die Spuren berühmter Komponisten und authentischer Gebäude in Leipzig. „Das wird nach wie vor gut angenommen. Von Touristen, von Gruppen und auch Einheimischen. Wir sehen es daran, wie gefragt unsere Flyer in der Tourist-Information sind“, sagt Werner Schneider, der Vorsitzende des Vereins Notenspur. Dieser will seinen 10. Geburtstag am 15. Mai 2022 gebührend feiern – mit Stadtrundgängen zu einigen der 23 Notenspur-Stationen sowie einer großen Geburtstagsparty im Grassimuseum.

Die Notenspur feiert ihren 10. Geburtstag Seinen 10. Geburtstag wird der Verein Notenspur am Sonntag, dem 15. Mai 2022, mit Aktionen, Aktivitäten und Führungen an einigen Stationen der Notenspur feiern. Tickets für die Notenspur-Rundgänge (11, 13 und 15 Uhr) mit der Leipzig Erleben GmbH können zum Sonderpreis von 5 Euro in der Tourist-Information in der Katharinenstraße 8 erworben werden. Anmeldungen für die beiden Rundgänge speziell für Familien (11 und 14 Uhr) sind unter www.stadtnameland.de möglich. Auch hier kosten die Tickets 5 Euro. Für den Abend lädt der Verein ab 18.30 Uhr ins Grassi-Museum am Johannisplatz ein, wo es ein vielfältiges und abwechslungsreiches musikalisches Programm im Innen- und Außenbereich geben wird. Mit dabei sind unter anderem die Uni-Bigband, das Gamelan-Orchester und die Klänge der Hoffnung. Die Kinoorgel und Schätze aus dem Fundus alter Instrumente werden zu hören sein. Zum Mitmachtanz nach Barockmusik wird eingeladen. Die Eintrittskarten (7 Euro, ermäßigt 5 Euro, 8 Euro online) sind im Vorverkauf in der Ticketgalerie erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Enthusiastisch strebte der Verein im Mai 2012 an, auch die beiden anderen Projekte zeitnah zu verwirklichen. So sollte das Notenrad zwei Jahre später fertig sein. Eine zeitlang war es sogar als Projekt bei „Leipzig 2015“, zum 1000. Jahrestag der Ersterwähnung 1015, integriert. Und der Leipziger Notenbogen sollte dann weitere zwei Jahre später eröffnet werden. Was ist eigentlich daraus geworden? „Diese Träume bleiben Wunschträume – bis heute“, konstatiert Werner Schneider.

Die Notenspur – hier eine Edelstahlintarsie im Innenhof der Universität – feiert 10. Geburtstag. Die Entdeckungstour führt interessierte Musikfreunde über einen 5,1 Kilometer langen Rundgang auf die Spuren berühmter Komponisten und authentischer Gebäude in Leipzig. Quelle: Notenspur / Philipp Kirschner

Komponisten mit dem Rad erkunden

Was sind das für Projekte? Das Notenrad ist eine etwa 40 Kilometer lange Route, auf der Interessierte die Musikstadt Leipzig sowie die Wirkungsstätten berühmter Musiker und Komponisten mit dem Fahrrad erfahren können. Das Rittergut Kleinzschocher, auf dem Bach 1742 seine Bauernkantate uraufführte, ist ebenso dabei wie der Südfriedhof mit vielen Komponistengräbern sowie die Gedächtniskirche Schönefeld, in der Robert und Clara Schumann heirateten. 20 Stationen soll es auf der Route geben, die am Alten Bachdenkmal beginnt und am Gewandhaus endet. Am Notenrad ist sogar die Deutsche Zentrale für Tourismus interessiert, da es die Vorzüge Deutschlands als Kultur- und als Radreiseland in einem außergewöhnlichen Projekt vereint. Durch die Lage direkt am Elster-Radwanderweg und die Nähe zum Saale-Radwanderweg und Mulde-Radwanderweg können Liebhaber der naturnahen Erholung ebenso „verführt“ werden, einen Tag länger in Leipzig zu verweilen und die reichhaltige Musikkultur zu erleben. Das ist ein praktisches Beispiel, um neue Potenziale zwischen Stadt und Land zu erschließen. „Leider konnten wir das noch nicht umsetzen, wir bleiben aber dran“, sagt Schneider diplomatisch.

Werner Schneider, der Chef des Vereins Notenspur vor der Geschäftsstelle im Hochhaus Wintergartenstraße. Quelle: Andre Kempner

Kulturamt konzentriert sich auf Notenbogen

Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass der damalige Kulturbürgermeister Michael Faber (parteilos) das bereits von der Stadt selbst für den 30. Mai 2015 angekündigte Projekt nicht beförderte. Obwohl sogar Geld zur Verfügung stand. Später hatten im Rathaus dann andere Projekte Vorrang – die Stadt baut zwar die Radinfrastruktur aus. Das laufende Investprogramm ist aber vorrangig darauf ausgelegt, den Alltagsverkehr mit dem Rad zu erleichtern – so werden Radspuren gekennzeichnet und Radwege ausgebaut, darunter auf dem Ring. Für weitere, auch touristische Vorhaben fehlt es in der Stadtverwaltung derzeit an Personal. „Wir werden uns jetzt vorrangig auf den Notenbogen konzentrieren – das ist weniger Aufwand“, sagt Ansgar Scholz vom städtischen Kulturamt auf LVZ-Anfrage. „Der Radweg ist viel komplizierter, weil Wegebeziehungen und Querungen zu betrachten sind.“ Der Notenbogen ist ein 5 km langer Spaziergang westlich des Stadtzentrums mit 16 Stationen.

Radtouren kann der Notenspur-Verein – wie hier im Vorjahr zu Orten jüdischer Erinnerungskultur – nur sporadisch anbieten. Die komplett ausgeschilderte Notenrad-Tour lässt weiter auf sich warten. Quelle: Elke Leinhoß / Notenspur

App für die Rundgänge wird überarbeitet

Bei der Ausschreibung des Wegeleitsystems, das aus den in den Boden eingelassenen Metallintarsien, Info-Stelen sowie Schilder besteht, wurde er mit bedacht. Deshalb kann er ausgeschildert werden, sofern die Planungen beendet sind. Die Stadt will ebenfalls die App, mit deren Hilfe die Besucher auf der Route Infos und Musikbeispiele bekommen, modernisieren. Momentan funktioniert sie nicht. Die inhaltliche Gestaltung ist allerdings Sache des Vereins, der beispielsweise Schulprojekte auf den Spuren jüdischer Musiker und Komponisten vorantreibt. Mit Hochdruck werde nun an der App gearbeitet, sagt Schneider. „Der Zufall will es, dass der Schumann-Verein eine Förderung von der ostdeutschen Sparkassenstiftung erhält.“ Ein Schumann-Rundgang allein wäre aber schwierig zu vermarkten. Daraus wird nun ein gemeinsames „Notenspuren“-Projekt für Leipzig, in das dann Schritt für Schritt auch Notenrad und Notenbogen integriert werden können.

Zur Galerie Von der Eröffnung im Mai 2012 bis heute hat der Verein Leipziger Notenspur viel erreicht. Hier einige Impressionen von der Eröffnung bis hin zu Hausmusiknächten und Radtouren auf den Spuren berühmter Musiker.

„Wir hoffen, dass unsere Projekte neuen Schwung bekommen“, sagt Elke Leinhoß, die die Geschäftsstelle des Vereins leitet. Dort wurde mehrfach bewiesen: „Das Prinzip Notenspur“ funktioniert und hat in der ersten Dekade unzählige nationale und internationale Projekte befördert – etwa die beliebte Notenspur-Nacht der Hausmusik sowie „europäische Notenspuren“ mit verschiedenen Ländern. Und maßgeblich dazu beigetragen, dass neun wichtige Leipziger Musikerbe-Stätten das Europäische Kulturerbe-Siegel erhalten haben.

Von Mathias Orbeck