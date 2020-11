Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hat die Leipziger in einer Videobotschaft zum Durchhalten ermuntert und zum Befolgen der Corona-Regeln aufgerufen. „Es wird uns Vieles abverlangt“, so der Stadtchef. Es gehe jetzt aber darum, „mit der Pandemie zu leben und klar zu kommen“ und die „Gesundheit der Schwächsten zu schützen“. Deshalb müssten Kontakte vermieden werden. „Wir versuchen zu verhindern, dass Menschen mit vielen Menschen in Berührung kommen, ja wir versuchen die Kontakte zu halbieren“, sagt Jung mit Blick auf die Beschränkungen in Freizeit, Kultur, Sport und Gastronomie.

Zur Ausweitung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erklärt der OBM: „Wir haben jetzt entschieden: Die Atem-Schutz-Maske wird dort aufgesetzt, wo es eng, wo es dicht ist – nämlich in den Fußgängerzonen, in den Passagen, am Bahnhof, an den Haltestellen. Da wo viele Menschen einander begegnen, auch im Freien.“

Leipzig stehe immer noch vergleichsweise gut da, sagt Jung. „Ich möchte, dass das so bleibt. Ich möchte, dass wir auch Weihnachten miteinander feiern können.“ Der OBM appelliert: „Bitte machen Sie mit. Ziehen Sie dort, wo viele zusammenkommen, die Atemschutzmaske auf. Halten Sie sich daran, meiden Sie Kontakte, die nicht zwingend notwendig sind, damit wir unseren Kindern und den älteren Menschen sagen können: Wir schaffen das – gemeinsam diese Krise zu meistern.“

Von lvz