Leipziger OBM strebt bundesweites Spitzenamt an

Leipzigs Oberbürgerbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat Ambitionen auf ein bundesweites Spitzenamt. Das verriet der 63-Jährige am Montagabend im Prominenten-Talk „Leipziger Gespräch“. Demnach will er sich erneut um den Posten als Präsident des Deutschen Städtetages bewerben.

Tempo 30 soll Stadt selbst entscheiden

Er wolle sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass die Kommunen noch mehr Entscheidungshoheit bekommen. Als Beispiel nannte der Rathauschef die Regelung von Tempolimits auf innerörtlichen Straßen. „Die Leute denken immer, das kann der Jung doch machen“, erzählte der Politiker. Tatsächlich schreibe die Straßenverkehrsordnung aber vor: „Tempo 50 ist Pflicht.“ Immer mehr Menschen verlangen jedoch zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Tempo 30 vor Kindertagesstätten und Schulen, besonders auf stark befahrenen Straßen. Jung: „Nach langem Kampf und mit Bundestagsbeschluss kann die Straße vor einem Schuleingang Tempo-30-Zone werden.“ Das Ganze hat nur einen Haken: „Ist der Schuleingang in der Seitenstraße um die Ecke, bleibt Tempo 50. Es ist völlig absurd.“

Werkstatt im Wohnviertel muss wieder möglich werden

Auch bei der städtebaulichen Entwicklung sieht Jung Änderungsbedarf. So müsse beispielsweise gewerbliche Entwicklung auch in einer Stadt heute möglich sein. Doch dem stünden viele Regelungen entgegen. „Die kleine Reifenwerkstatt im Gründerquartier ist ja nur noch Bestandsschutz“, sagte der OBM. „Neu geht da gar nicht. Das ist falsch, das müssen wir wieder drehen.“ Zu einer gesunden Stadt gehört für ihn eine Mischung aus Handwerk, Handel, Wohnen, sozialer Infrastruktur, Kita, Schule, Grünanlagen. Dies sagte er auch mit Blick auf die Entwicklungspläne für den ehemaligen Plagwitzer Güterbahnhof, gegen die sich in der Bürgerschaft Widerstand regt. „Ich hoffe“, so Jung, „dass die Koalition in Berlin uns weiter mehr Beinfreiheit gibt.“

Jung war von 2019 bis 2021 bereits Präsident des kommunalen Spitzenverbandes und vertrat als solcher die Interessen der Städte gegenüber Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Europäischer Union und zahlreichen Organisationen. Turnusmäßig wird alle zwei Jahre ein neuer Städtetagspräsident gewählt, aktuell bekleidet Jung das Amt des Vize-Präsidenten.

Eine Wiederwahl wäre nicht ungewöhnlich. Vor ihm übten Manfred Rommel (CDU) und Petra Roth (CDU) das Amt sogar über drei Wahlperioden aus. Manfred Dregger (CDU), Christian Uhde (SPD) und der aktuelle Präsident, der OBM von Münster, Markus Lewe, wurden zwei Mal in die Funktion gewählt.

Radfahrspur auf dem Ring kommt

Im „Leipziger Gespräch“ nahm Jung auch zu anderen kommunalpolitischen, ebenso privaten Themen Stellung:

Radfahren auf dem Innenstadt-Ring: Radfahrer werden auf einem Abschnitt eine eigene Fahrspur bekommen, dafür fällt eine Spur für den Kfz-Verkehr weg, kündigte der OBM an. „Das machen wir von der Runden Ecke bis zum Rathaus.“ Noch im ersten Quartal dieses Jahres wird dort grüne Farbe auf den Asphalt gepinselt. Jung: „Das wird ein Aufstand werden.“ Er ist dennoch davon überzeugt: „Das wird funktionieren.“ Sein Plan: Künftig sollen in Leipzig ein Viertel aller Wege auf dem Fahrrad zurückgelegt werden. Derzeit sind es 20 Prozent.

Klimapolitik: Wird Leipzig bis zum Ende seiner dritten Amtszeit im Jahr 2027 schon klimaneutral sein? „Nein“, sagte Jung klar. „Wir müssen realistisch bleiben.“ Die Hauptlast der Einsparungen liege auf der Energieversorgung und damit auf den Stadtwerken, die sich nur schrittweise von fossilen Energieträgern verabschieden können. Jungs Ziel: „Wenn wir bis 2030 etwas 1,5 bis 2,5 Tonnen pro Einwohner reduziert haben, dann ist das viel.“

Hatte keinen Kontakt zur DDR

Ost-West-Vergangenheit: Jung stammt aus Siegen in Nordrhein-Westfalen, hatte bis zum Ende der DDR keinerlei Beziehung zu dem Land: „Außer dem obligatorischen Besuch in Ostberlin und einer Bildungsreise nach Weimar hatte ich überhaupt keinen Kontakt, keine Berührungspunkte. Als Student habe ich mich für die Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt. Ich hatte gedacht, das ist der richtige Weg, um zur Entspannung zu kommen. “ Nach der Wende ist Jung dann als Religionslehrer an das neue evangelische Schulzentrum nach Leipzig gekommen, bevor er dann Ende der 1990er-Jahre in die Kommunalpolitik als Schulbeigeordneter wechselte. Dass er heute von manchen Menschen noch als Wessi identifiziert wird, kann er nicht verstehen. „Ich wohne jetzt seit 30 Jahren hier“, sagte er. „Die längste Zeit meines Lebens bin ich in dieser Stadt. Das gilt aber für einige nicht, wenn man nicht 1989 hier war.“ 65 bis 70 Prozent der Leipziger, die heute in der Stadt wohnen, lebten nach Jungs Worten 1989 nicht in Leipzig.

Ruhestand nach Ende der dritten Amtszeit

Private Zukunftspläne: Während der Pandemie hat er die Familie stärker für sich entdeckt. Er habe sich noch mehr auf sie orientiert. „Ich versuche, die Zeit zu genießen, die wir zu Hause haben.“ Dass er 2027, wenn seine dritte Amtszeit endet, in den Ruhestand geht, kann sich der OBM daher gut vorstellen. Wie es danach weitergehen könnte, ließ er allerdings offen. Nur so viel: „Ich beschäftige mich sehr wohl damit: Was haben wir auch als Familie noch vor, was wollen wir mit unseren Kindern erleben, wo wollen wir wohnen? Meine Frau hat Pläne beruflicher Art, sie will sich entwickeln.“ Nur wo? Jung: „Leipzig ist schon eine tolle Stadt.“

In den „Leipziger Gesprächen“, die Sparkasse und Volkshochschule Leipzig gemeinsam ausgerichteten teilen Prominente aus Politik, Kunst, Kultur, Kirche, Medien und Wissenschaft Geschichten, Erinnerungen, Erfahrungen, Emotionen, Ideen und Visionen mit den Zuhörern. Erster Gast war 1994 der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Seither folgten mehr als 100 weitere Gesprächsgäste, darunter Ursula von der Leyen, Joschka Fischer, Thomas de Maizière, Erich Loest, Christoph Hein, Andreas Dresen, Alice Schwarzer, Hellmuth Karasek, Peter Scholl-Latour, Dieter Hildebrandt, Bernd-Lutz Lange, Kurt Masur und Ludwig Güttler.

Von Klaus Staeubert