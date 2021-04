Leipzig

Fußball und Handball mit 1000 Zuschauern – so ein Modellprojekt planen RB Leipzig und SC DHfK. Das lässt die sächsische Corona-Verordnung auch zu, sobald diese Vorhaben wissenschaftlich begleitet werden und eine digitale Nachverfolgung der Kontakte sowie eine Weiterleitung von möglichen Infektionen ans Gesundheitsamt organisiert werden kann.

„So ein Modellprojekt halte ich für großartig und sinnvoll“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im jüngsten LVZ-Talk. „Denn daraus können wir auch Daten für andere Veranstaltungen ableiten, etwa im Gewandhaus, Theater, Kino oder Fitnessstudio.“ Für so ein Modellprojekt müsse aber die Zeit passen. Geplant war ursprünglich, beim Bundesliga-Top-Spiel gegen Bayern München am Ostersamstag im Stadion vor Zuschauern zu spielen. „In einer Situation, in der die Infektionszahlen signifikant steigen, ist es aber das falsche Signal“, betont der Rathauschef. So ein Modellprojekt müsse eben noch zwei bis vier Wochen warten. Ende April/Anfang Mai – sobald sich die Impfsituation entspannt – könne „nach einem harten Lockdown“ eine bessere Situation dafür sein.

Beim Modellprojekt gehe es keineswegs „nur um Sportveranstaltungen“. Nach einem Test bekomme jemand auf die App seines Handys das Ergebnis, keine Infektion zu haben (die LVZ berichtete). „Dann kann er auch andere Einrichtungen besuchen, wie den Freisitz der Gastronomie, das Kino – oder er kann einkaufen gehen“, blickt Jung voraus. Er warte nicht mehr darauf, bis Bund oder Länder sich auf ein digitales System einigen können.

Leipzig investiert 90 000 Euro

„Deshalb geht die Stadt mit zwei, drei verschiedenen Corona-Apps auf den Markt.“ Die entwickelt die Stadt aber nicht selbst. Gemeinsam mit Anbietern von Theed, Corona Pass und Be Safe soll über eine Schnittstelle sichergestellt werden, dass Kontakte nachverfolgt und positive Testergebnisse digital ans Gesundheitsamt gemeldet werden können. „Da bin ich zuversichtlich, dass es gelingt, uns in den nächsten zwei Wochen zu einigen.“ Derzeit gebe es technische Lösungen, die über einen QR-Code funktionieren. Leipzig investiert 90 000 Euro in die technische Umsetzung. Künftig könnten sich kleine Kulturbetriebe und Galerien beteiligen – auch das Gewandhaus plant eine Teststation. Starten kann alles aber nur, wenn das Infektionsgeschehen es zulasse. „Das Modellprojekt muss warten, bis es weniger Infektionen gibt.“

Testergebnisse gibt es auch auf dem Papier

Warum wird nicht die inzwischen bekanntere Luca-App genutzt? „Zurzeit bietet sie keine Möglichkeit, ein Testergebnis zu verarbeiten und direkt ans Gesundheitsamt weiterzugeben“, sagt Jung. Bundesweit gebe es 50 konkurrierende Lösungen. Deshalb bestehe die Gefahr, dass Menschen bei Reisen verschiedene Apps benötigen. „Das ist unbefriedigend“, sagt Jung, der auch als Präsident des Deutschen Städtetages nicht versteht, dass sich weder Bund noch Freistaat Sachsen auf eine Lösung einigen können. Wer kein Handy hat, bekommt Testergebnisse natürlich auch weiterhin in Papierform.

Von Mathias Orbeck