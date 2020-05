Leipziger Ökolöwe sagt Ökofete ab

Leipzig

Zum ersten Mal seit Juni 1990 gibt es keine Ökofete im Frühsommer. Der Umweltbund Ökolöwe sowie die Stadt haben die beliebte Veranstaltung am Freitag abgesagt. Wie berichtet, waren zuletzt Varianten geprüft worden, die Umweltmesse trotz Corona-Krise in kleinerem Rahmen zu organisieren. „Wir haben bis zuletzt gehofft und die neuesten Entwicklungen verfolgt, uns letztlich aber in Abstimmung mit der Stadtverwaltung zu diesem Schritt entschließen müssen. Oberste Priorität hat derzeit, die Virus-Ausbreitung weiter zu verlangsamen“, sagt Ökolöwen-Geschäftsführer Nico Singer. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke): „Wir bedauern sehr, dass die Ökofete im Clara-Zetkin-Park aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden muss.“

Neues digitales Format für Umwelttage

Ganz verzichten müssen Umweltfreunde auf die Umwelttage allerdings nicht – sie werden in anderer Form stattfinden. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, ein neues Format aufzubauen. So viel sei schon verraten: Die Umwelttage werden digital – als bunte Plattform für lokales Engagement im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit und Naturschutz, mit grünen Ideen und Möglichkeiten zur Vernetzung“, verrät Singer.

Die Absage der Ökofete bringt für den Verein Einnahmeausfälle, etwa durch fehlende Standmieten. Der Umweltbund finanziert davon auch andere Projekte. Stadt und Sponsoren wie die L-Gruppe bleiben aber bei ihren finanziellen Zusagen, hieß es.

Begonnen hatte alles im Juni 1990 am Auensee, der per Radtross vom Rathaus aus angesteuert wurde. Der frisch gegründete Umweltbund Ökolöwe wollte damals darauf aufmerksam machen, dass für das umweltfreundlichste Verkehrsmittel bislang viel zu wenig getan worden war.

Von Mathias Orbeck