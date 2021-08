Leipzig

Ein Geh- und Radweg zwischen den Leipziger Ortsteilen Baalsdorf und Holzhausen kann gebaut werden. Die Landesdirektion Sachsen hat das Bauvorhaben per Planfeststellungsbeschluss genehmigt. Damit verfügt die Stadt Leipzig über Baurecht.

„Ich freue mich, dass die Stadt Leipzig eine attraktive und vor allem sichere Rad- und Fußverkehrsverbindung zwischen Baalsdorf und Holzhausen errichten kann. Damit wird eine Lücke im städtischen Radverkehrsnetz geschlossen“, lobte die Präsidentin der Landesdirektion Regina Kraushaar. „Mit jedem Lückenschluss wird das Fahrradfahren für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver. Davon profitieren die Umwelt und nicht zuletzt unsere Gesundheit.“

Insgesamt knapp 1200 Meter

Der Baubeginn befindet sich an der Kreuzung Baalsdorfer Straße/Brandiser Straße. Am Bauende schließt die Geh-/Radverkehrsanlage an den bereits vorhandenen Geh- und Radweg der S 78 an. Die Länge des Neubaus entlang der Baalsdorfer Straße beträgt knapp 1200 Meter.

Für die nötigen Eingriffe in Natur und Landschaft sind Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. So werden nicht mehr benötigte Straßenflächen zurückgebaut und entsiegelt. Des Weiteren sollen entlang des neuen Weges 91 Laubbäume als Alleebäume gepflanzt sowie das Straßenbegleitgrün wiederhergestellt werden.

