Leipzig

Nicht nur das Programm, sondern auch die Förderung des diesjährigen OUTS:DE-Festivals fällt doppelt so groß aus wie noch 2020: Wie das Kulturdezernat der Stadt Leipzig mitteilte, erhält das Open-Air-Festival vom Bund finanzielle Unterstützung im Umfang von 400.000 Euro. Es ist eines von sieben Kulturprojekten in Sachsen, das im Rahmen des Programms „Kultursommer 2021“ gefördert wird. Das Geld stammt aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“.

Das Festival ist zwischen Juni und September 2021 voraussichtlich an acht verschiedenen Orten in der Stadt geplant. Mindestens 70 Veranstaltungen sollen stattfinden. Das Programm umfasst Theater und Performances, Kabarett, Lesungen, Science- und Poetry-Slams, Workshops, Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren, Konzerte sowie Clubveranstaltungen.

Künstler erhalten Open-Air-Flächen für ihr Programm

Das Prinzip: Künstler und Veranstalter erhalten Open-Air-Flächen, an denen sie ohne finanzielles Risiko ihr Programm zeigen können. „Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie den Gästen aus der Region wird die Möglichkeit gegeben, Kunst und Kultur in Leipzig wieder live zu erleben und dabei einen bislang in der Zusammenschau so noch nicht gezeigten, spartenübergreifenden Überblick über das freie Kunst- und Kulturschaffen in Leipzig zu erhalten“, heißt es.

Verantwortlich für die Umsetzung zeichnet das Leipziger LiveKommbinat, unterstützt von der Initiative Leipzig+Kultur und dem Kreativen Leipzig e.V. Demnächst soll es eine Ausschreibung für Auftritte und Veranstaltungen geben, auf die sich Künstlerinnen und Künstler, Kollektive und Gruppen aus der freien Szene bewerben können.

150.000 Euro von der Stadt

„Das ist eine tolle Nachricht für die freie Szene und alle kulturbegeisterten Bürgerinnen und Bürger in Leipzig“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) laut der Mitteilung. „Die Idee zu OUTS:DE ist in Reaktion auf die Corona-Pandemie gemeinsam zwischen der freien Szene, der Kulturpolitik und der Verwaltung in Leipzig entwickelt worden.“ Die Stadt wolle sich demnach ebenfalls an der Förderung beteiligen und 150.000 Euro zur Co-Finanzierung zu Verfügung stellen.

Bereits 2020 fand das OUTS:DE-Festival in Leipzig statt: Dank 200.000 Euro Kulturhilfe der Stadt wurden vom 21. August bis zum 27. September hauptsächlich auf der Festwiese 31 Kulturveranstaltungen mit rund 9000 Besuchern umgesetzt.

Von jkl/CN