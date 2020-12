Klimaprotest von Parents for Future - Leipziger Eiffelturm kommt in Brüssel an

Die Leipziger Parents for Future haben eine Aktion ins Rollen gebracht: Fünf Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens sind sie über 1000 Kilometer mit dem Rad von Dresden nach Brüssel gefahren, um auf die Bedeutung des Klimaschutzes aufmerksam zu machen.