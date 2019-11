Leipziger Parkbogen Ost: Bahndamm erhält Höhenradweg, Gärten und Markthalle

Leipzig

Was 2011 als Idee aus der Bürgerschaft begann, nimmt nun endlich Gestalt an: der Bau des Parkbogens Ost. Gestern stellte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) den Siegerentwurf für das erste Teilstück in Anger-Crottendorf vor. 20 Büros aus ganz Europa hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. „Die ersten vier Plätze belegten durchweg Landschaftsgestalter aus Berlin. Da sitzen eben wirklich gute Landschaftsarchitekten“, lobte sie.

Austausch mit der Bürgerschaft

Der Sieger – das Büro Sinai um Architekt Adolf Walter Faust – erhält 24 000 Euro Preisgeld. Er werde nun seine Entwürfe für den 300 Meter langen Abschnitt zwischen dem ehemaligen Polygraph-Werk an der Feuerwache/Ost und dem stillgelegten, alten S-Bahnhof Anger-Crottendorf (nahe der Mierendorffstraße) im Detail ausfeilen und dabei noch mal ein halbes Jahr lang in Austausch mit der Bürgerschaft treten. Auch in der Jury saßen vier Bürgervertreter, die 120 Hinweise aus einer Vorab-Ausstellung aller Entwürfe im Grassi-Museum im Gepäck hatten, so Dubrau.

Gebaut werde der erste Abschnitt von 2021 bis 2023. Die Kosten von zwei Millionen Euro trage zu 80 Prozent die EU. Ideen des Siegers für weitere 1,2 Kilometer des Parkbogens (bis zur Eisenbahnstraße) fließen in die weitere Planung ein. Hier Highlights des Entwurfs:

Drei Ebenen geplant

Nicht nur die spektakuläre Bahndammkrone in bis zu zehn Metern Höhe dient künftig als Sport und Erholungsraum, ebenso das ebenerdige Umfeld und die Böschungen. Letztere erhalten viele Treppen, 150 Meter lange Rampen und sogar eine Wanderstrecke. „Wie in einem richtigen Park soll es Angebote für lange Spaziergänge, zum Joggen oder einen Kurzbesuch geben – und das alles barrierefrei zugänglich“, sagte Architekt Faust.

Parkturm im Süden soll kommen

Deutlich wird das Prinzip am früheren S-Bahnhof, wo der Bahndamm (seit dem Abriss einer Brücke) im Nichts endet. In Richtung Mierendorffstraße entsteht nun eine riesige Rasentreppe, die auch als Zuschauerrang für eine neue Sportanlage dient. Auf der anderen Seite des Damms kommt ein Parkturm als Aussichtspunkt hinzu. Der alte Brückenkopf erhält Kletteranlagen und ein gläsernes Café.

Neue Funktion für Doppelstation

Ein Stück nördlich flankieren die ehemaligen Bahnsteige den 3,50 Meter breiten Radweg und Gehwege. Da der Damm dort sehr breit ist, bleibt Platz für Sportflächen wie Tischtennis, Skaten, Federball. An der Verbindungslinie zweier Rampen werden Sitzbänke durch breite Dächer in Form eines Bogens überspannt. Sie bieten Schatten sowie Schutz vor Regen.

Markthalle für Gärtnerbörsen

An der Liselotte-Hermann-Straße reicht die Dammbreite sogar für eine Gartenlandschaft für Freunde des Urban Gardening, viele Obstbäume, Fitnesselemente und eine „Park-Haus“ genannte Markthalle für Gärtnerbörsen und Treffs.

Sport- und Spielflächen vorgesehen

Unter den Bögen des 200 Meter langen Viadukts in Sellerhausen(zwölf Meter hoch) sind kleine Spiel- und Sportflächen geplant.

