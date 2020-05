Leipziger Parkeisenbahn rollt ins lange Pfingstwochenende

Leipzig

Da geht’s rund: Leipzigs Parkeisenbahn dampft am langen Pfingstwochenende wieder um den Auensee. Damit es in Zeiten von Corona für alle eine vergnügliche 1,9 Kilometer lange Fahrt wird, müssen einige Regeln beachtet werden. Derzeit gibt’s nur Einzeltickets an der Kasse am „Bahnhof Auensee“. Die erwachsenen Eisenbahnfans werden gebeten, beim Kauf der Fahrkarten eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Laut gültiger Kontaktbeschränkung darf eine Familie gern auch mit den Großeltern oder mit Freunden, die in einer Wohnung zusammenleben, die Fahrt durchs Grüne genießen. Derzeit ist der Betrieb nur mit halber Kraft möglich, da jedes zweite Abteil gesperrt ist und maximal 48 Passagiere in den sechs Wagen Platz finden.

Abstandsregeln bitte beachten

Damit auch wirklich alles rund läuft, bittet Betriebseisenbahner und Vereinsvorsitzender Andreas Lippmann, die freundlichen Lautsprecheransagen des Personals zu beachten. „Am Bahnsteig halten sich bitte nur diejenigen auf, die entweder auf Abfahrt warten oder die Wagen nach der Fahrt verlassen“, erklärt der 61-jährige gelernte Facharbeiter für rangiertechnische Anlagen.

Das Team der Kleinbahn ist am Pfingstwochenende von Sonnabend bis einschließlich Montag breit aufgestellt: Eine ganze Mannschaft aus Lokführern, Fahrkartenverkäufern, Fahrdienstleitern und Aufsichtspersonen sorgt sich nicht nur um die Einhaltung des aktuellen Hygienekonzepts, sondern vor allem darum, dass die Leipziger und ihre Gäste ein paar unvergessliche Stunden am Auensee verbringen können.

Schönes Wetter erhofft

Angenehmes Pfingstwetter wünscht sich auch Thomas Borzutzki, der seit 2002 als Leiter der Parkeisenbahn arbeitet. „Die ideale Temperatur läge bis 25 Grad, da kommen die Leute gern vorbei und lassen sich auf schmaler Spur durch die Landschaft chauffieren“, weiß der 63-Jährige.

Wenn es dampft und zischt, bekommt Nils Seifert seit seiner Kindheit große Augen. Der 22-Jährige verbringt seit zwölf Jahren seine Freizeit mit der Parkeisenbahn. „Angefangen hat alles mit einer Dampflok, die ich als Vierjähriger in einem Video gesehen habe“, erzählt der engagierte junge Mann, der am Pfingstsonntag die 1925 gebaute Liliput-Dampflok zum Schnaufen bringt. Der Bub aus Böhlitz-Ehrenberg hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Der ausgebildete Kundenbetreuer im Nahverkehr absolviert momentan eine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer bei der Deutschen Bahn. „Aber jede freie Minute verbringe ich am Auensee“, schwärmt der Angestellte, der seinen Urlaub am liebsten in Skandinavien verbringt.

Für den kleinen Hunger gibt’s im Imbiss heiße und kalte Getränke, leckere Speisen und fruchtiges Eis. Für die Naschkatzen sorgt die „Schmalzbäckerei“ vor Ort.

Öffnungszeiten der Parkeisenbahn am Pfingstwochende: Sonnabend bis Montag, jeweils von 10 bis 12.45 Uhr und 14 bis 17.45 Uhr. Die Fahrt mit der Dampflok kostet 3,50 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen zwei Euro. Das Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder gibt es für 9,50 Euro.

Von Regina Katzer