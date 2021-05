Leipzig

Das Kino ist bekanntlich ein Ort der Emotionen. Und das nicht nur direkt vor der Leinwand, wie sich am Donnerstag in den Passage Kinos zeigte. Zwei Gefühlslagen herrschten da im Eingangsbereich vor: Freude und Enttäuschung. Freude einerseits bei jenen, die einige der 155 Kinosessel ergattern konnten, die unter die Leute gebracht wurden. Enttäuschung andererseits bei jenen, die spontan gekommen und auf ein Schnäppchen gehofft, jedoch von Anfang an keine Chance hatten.

Denn tatsächlich seien die Stühle aus dem Universum-Saal im Untergeschoss, der in den kommenden Wochen generalüberholt wird, bereits am Dienstag reserviert gewesen, erzählt Chefin Petra Klemann. Und zwar allesamt. Wer zuvor nicht zum Telefon gegriffen hatte, musste das Kino mit leeren Händen verlassen. Alle anderen hatten umso mehr zu schleppen.

Käufe in großen Mengen

Denn so ein Kinosessel bringt schließlich ordentlich was auf die Waage, gute 20 bis 25 Kilo bei einem Meter Höhe und je 60 Zentimetern Tiefe und Breite. Erst recht wenn es – so wäre der Idealfall – mehr ein nur ein Sitz sein soll, denn für jede verkaufte Sessel-Einheit wandert wegen der Verschraubung und der gemeinsamen Armlehnen ein Sitz in Einzelteilen in den Müll. Viele nahmen deshalb direkt zwei am Stück. Oder noch mehr. Viel mehr.

Andreas Stahr und sein Mitarbeiter Michael Junghanns hatten Glück und sicherten sich zehn Sessel. Quelle: André Kempner

Ganze zehn sichert sich etwa Fliesenleger Andreas Stahr aus Leipzig. „Zu irgendwas werden die mal gut sein“, antwortet er auf die Frage, warum. So eine Verkaufsaktion finde ja nicht jeden Tag statt, weshalb er einfach mal zuschlug. „Da findet sich noch was Sinnvolles für.“ Bis dahin werden die roten Stühle der besonderen Art erst mal untergestellt.

Private Kinos im Aufbau

Andere werden konkreter, wollen die Sessel etwa im Garten als gemütliche, zusätzliche Sitzgelegenheit aufstellen. Wollen ihr Heimkino um eine authentische Komponente erweitern. Oder gleich ein ganzes Kino aufbauen – so etwa Frank Lückert. Der ehemalige Leipziger wohnt seit einigen Monaten in Reichelsheim, Hessen, und werkelt derzeit an einem Kulturhof-Kino. Wenn alles klappt, soll das im August mit „Spur der Steine“ (1966) eröffnen.

Frank Lückert (l.) hat 12 Kinostühle gekauft und will sie in seinem Kulturhofkino in Hessen unterbringen. Quelle: André Kempner

Die Kinosessel aus Passage – drei Viererreihen hat sich Lückert gesichert – sind deshalb nicht nur der ideale Feinschliff für das Projekt. Es sei, sagt er, „auch ein Stück Lebensgeschichte“, das er da mit seinem Begleiter Christian Kinas in den kommenden fünf Stunden per Transporter von Sachsen bis nach Hessen fährt: „Hier in den Passage Kinos hatte ich die erste Verabredung mit meiner Lebensgefährtin“, erzählt der Schreiner. Ein Andenken also in doppelter Hinsicht.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

14 Jahre Dienst – und nun noch länger

Am Ende gehen gut 120 der 155 Sessel über die Theke. 14 Jahre lang nahmen die Besucher des Universum-Saals auf ihnen Platz, bequem sind sie auch heute noch. Aber dennoch ziemlich verschlissen, sowohl der Bezug als auch die Mechanik, berichtet Ralph Nünthel, der die Demontage beauftragt.

Techniker Ralph Nünthel demontiert die Kinostühle im Kinosaal. Quelle: André Kempner

Bald sollen fabrikneue kommen und in leicht optimierter Form angeordnet werden, zuvor werden Boden, Wände, Decke und Elektrik des Saal generalüberholt. Bis zur derzeit geplanten Wiedereröffnung Anfang Juli werden die alten Sitze wohl weiterhin oder eher: wieder ihren Dienst verrichten. Und zumindest für ein wenig Kino-Flair in Leipzig und auch darüber hinaus sorgen.

Von Christian Neffe