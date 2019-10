Leipziger Passage Kinos machen bei Weltrekord mit

Leipzig

Am 20. Oktober stellten Kinobesucher in Deutschland einen neuen Weltrekord auf. In 43 Kinos bundesweit besuchten 3341 Filmenthusiasten die Vorstellung von „Ich war noch niemals in New York“. Für die 102 Gäste des Wintergarten-Saals in den Passage Kinos gab es Donuts, Kekse, Croissants oder Marmorkuchen und wahlweise eine Tasse Kaffee oder Tee. Denn auch das Lichtspielhaus in der Leipziger Innenstadt beteiligte sich an dem Weltrekordversuch, der geglückt ist. Mindestens 1500 Gäste waren erforderlich, um den Rekord aufzustellen. In ganz Deutschland sahen sich mehr als doppelt so viele Menschen die 15-Uhr-Vorstellung des Udo-Jürgens-Musicals an. Den schwarzen Wachmacher und eine süße Nascherei gab es kostenlos zum Kinoticket.

Etwa eine halbe Stunde vor Filmbeginn tummeln sich schon die Besucher im Café der Passage Kinos. Auch Gisela G. aus Leipzig ist beim Rekordversuch dabei: „Ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen. Daraufhin bin ich sofort aktiv geworden und habe Eintrittskarten reserviert“, sagt die Leipzigerin. Sie habe das Musical schon in Hamburg gesehen und freue sich nun auf den Film. Die Lieder von Udo Jürgens könne man außerdem immer mitsingen. Die Tatsache, dass bei der Vorstellung auch noch ein Weltrekord aufgestellt werden soll, habe sie zusätzlich zu dem Kinobesuch am Sonntag Nachmittag motiviert. „Solche sympathischen Aktionen wie beispielsweise hier mit Kaffee und Kuchen könnten Menschen animieren, häufiger ins Kino zu gehen“, meint Gisela G.

Von Elena Boshkovska