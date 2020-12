Leipziger Persönlichkeiten im Advent: Zwischen Sorge, Besinnung und Zuversicht

Leipzig

Es ist ein Monat angebrochen, der üblicherweise geprägt ist von Fröhlichkeit, Zusammensein und Besinnlichkeit – manches Mal ist auch ein wenig Hektik dabei. Ob sich die Verhältnisse in dieser besonderen Adventszeit verschoben haben und wie die ganz persönliche Stimmung ist, berichten Persönlichkeiten, die ihre Wirkungsstätte in der Leipziger Innenstadt haben.

Pfarrer Martin Hundertmark. Quelle: privat

Martin Hundertmark , Pfarrer der Thomaskirche

Persönlich werde ich Weihnachten mit meiner Gemeinde wie jedes Jahr in Christvespern und Gottesdiensten feiern. Dazwischen ist etwas Zeit für ein Abendessen mit der Familie. Am späten Abend nach der letzten Christvesper höre ich noch das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und trinke dazu ein Glas Rotwein.

Am Weihnachtsfest feiern wir das Geschenk der Menschwerdung Gottes. Weihnachten findet also statt, ganz egal, was wir tun oder auch nicht tun, und diese frohe Botschaft tragen wir zu den Menschen. Dass das in diesem Jahr logistisch etwas schwieriger werden könnte, mag sein. Wir werden die Herausforderungen aber mit viel Kreativität und neuen Impulsen meistern – da bin ich sehr zuversichtlich.

Vielleicht ist der Wunsch zu groß, aber für die Zukunft wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft einen Weg jenseits des gnadenlosen Egoismus findet, um unser Zusammenleben zu gestalten. Der Ruf nach individueller Freiheit ist letztlich nur ein Feigenblatt für diesen Egoismus und die Weigerung, sich darauf einzulassen, Schwachen, Kranken, Hilfebedürftigen beizustehen. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Dafür braucht es die Bereitschaft, eigene Gewohnheiten ernsthaft zu hinterfragen und hart auf den Prüfstand zu stellen.

Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. Quelle: André Kempner

Dr. Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums

Ich vermisse es, durch die winterliche Stadt zu gehen, auf dem Weihnachtsmarkt in einen Krapfen zu beißen – aber vor allem fehlt mir unsere legendäre Lotterbude vor der Alten Börse, wo ich im vergangenen Jahr mehrfach Glühwein für den guten Zweck mit ausgeschenkt habe. Ich vermisse auch die vielen Weihnachtsoratorien, die eine musikalische Konstante der Stadt sind. Mal sehen, was in diesem Jahr möglich sein wird.

Ich glaube, mir geht es wie vielen anderen: Das Jahr hat ganz schön geschlaucht, die vielen Unsicherheiten und Umstellungen haben Kraft gekostet. Dazu gehört auch, unser Museumsteam einigermaßen gut durch die unerwarteten Schließzeiten zu führen. Auch unsere Ausstellung zum „Winter in Leipzig“ mussten wir auf 2021 verschieben. Insofern sehne ich schon ein paar ruhige Tage herbei. Als Erzgebirglerkind habe ich natürlich trotzdem am ersten Advent meine Räuchermännel aufgebaut und ein bisschen Weihnachtsstimmung geschaffen, den einen oder anderen Choral an meiner Heimorgel spiele ich auch.

Sorgen mache ich mir um unsere Zivilgesellschaft. Besonders denke ich an Weihnachten an die vielen alten Leute in den Pflegeheimen und Kliniken, die einsam sind, ihre Lieben nicht sehen dürfen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir als Gesellschaft trotz Pandemie menschlich und nahbar bleiben! Und dafür ist Weihnachten doch ein guter Anlass.

Uni-Rektorin Prof. Beate Schücking. Quelle: André Kempner

Prof. Dr. Beate A. Schücking, Rektorin der Universität Leipzig

Weihnachten ist ja ganz klassisch ein Familienfest. Bei uns ist die engere Familie sehr überschaubar, da wird sich in diesem Jahr vermutlich gar nicht so viel ändern. In den vergangenen Jahren sind wir gerne mal zum Skifahren in die Berge gefahren – das sieht in diesem Jahr eher schwierig aus.

Ich sehe aber auch Vorteile, vor allem, dass gerade die Vorweihnachtszeit etwas weniger von Hektik geprägt sein wird. Da fällt mir das wunderbare amerikanische Bilderbuch vom Grinch ein, wie die Dorfbewohner sich das Fest eben nicht haben stehlen lassen. Vielleicht bleibt ja auch mehr Zeit, zu überlegen, welches kleine Geschenk im Freundes- oder Familienkreis denn wirklich passen würde, worum es in der jeweiligen Beziehung eigentlich geht. Dann mit Geschenken drückt man ja die Bedeutung einer Beziehung aus.

Froh bin ich, dass wir an der Universität derzeit nur ganz vereinzelte Infektionsfälle haben. Es ist mir und dem Krisenstab sehr wichtig, dass das auch so bleibt. Schließlich wollen wir unseren Studierenden schon ermöglichen, ihre Dozentinnen und Dozenten auch persönlich zu treffen. Als Medizinerin ist mir klar, dass Fortschritte erzielt werden, aber es ist natürlich wichtig, dass es schnell geht. Insofern wünsche ich mir zu Weihnachten, dass wir bald eine Impfung haben werden.

Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Quelle: André Kempner

Andris Nelsons, Gewandhauskapellmeister

Es ist schade, dass Weihnachten für viele in diesem Jahr etwas anders aussieht, dass etwa der Weihnachtsmarkt ausfällt. Trotzdem: Nichts kann Weihnachten ruinieren, auch nicht Corona. Wer weiß, vielleicht bringt es uns ja dazu, in diesem Jahr besonders freundlich und nachsichtig zu unseren Mitmenschen zu sein. Für mich ist Weihnachten zum Beispiel eine schöne Gelegenheit, auch einmal „Entschuldigung“ zu sagen und sich vorzunehmen, manche Dinge in Zukunft besser machen zu wollen.

Natürlich wünsche ich mir, dass wir gesund bleiben. Aber ich wünsche mir auch, dass wir von diesen schwierigen Zeiten lernen, denn manchmal merken wir erst dann, welches die wirklich wichtigen Werte im Leben sind.

Geschenke zu machen gehört dazu, aber es muss nicht immer das teuerste sein, sondern von Herzen kommen. Das kommt der tatsächlichen Bedeutung von Weihnachten viel näher. Und natürlich sind auch Musik und die Künste große Geschenke: Wenn wir uns der Musik öffnen, öffnet sie unsere Herzen, berührt sie uns auf eine ganz besondere, intime Weise. Musik ist Nahrung für unsere Seelen. Für mich ist das auch etwas Spirituelles: Wenn wir gemeinsam Musik machen oder hören, schätzen wir jeden Moment noch viel mehr.

Nikolaikirche-Pfarrer Bernhard Stief. Quelle: André Kempner

Bernhard Stief, Pfarrer der Nikolaikirche

Die Atmosphäre in der Stadt ist in diesem Jahr ruhiger , es ist stiller. Das spürt man schon, es sind weniger Touristen da, die Gaststätten sind geschlossen. Das ist für viele etwas seltsam – ich sehe es aber auch als eine Chance, die Ruhe und Stille zu genießen. Gerade den städtischen Menschen mit wenig Zeit und viel Trubel kann das gut tun.

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass viele Menschen Zerstreuung suchen, weil sie ansonsten mehr an ihre eigenen Probleme erinnert werden. Deshalb ist es wichtig, Angebote zu schaffen, um die Stille aufzufangen. Ich hoffe, dass es Angebote gibt, die Seele baumeln zu lassen, mal zu lachen – das braucht man.

Ich wünsche mir, dass wir gut durch die Krise kommen. Dass wir uns nicht verrückt machen – wir müssen Geduld haben und vor allem füreinander da sein. Wir wollen die Schwachen schützen, um diese schwierige Situation miteinander zu bewältigen. Optimismus wünsche ich mir und uns, ganz viel davon, und Mut und auch Vertrauen in die Entscheidungsträger.

Von Christopher Resch