Leipziger Polizei greift Fahrradfahrer mit Drogen im Gepäck auf

Leipzig

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg einen Fahrradfahrer aufgegriffen, der mit Methamphetamin unterwegs war. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung förderte weitere Tabletten und betäubungsmittelverdächtige Substanzen zutage. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Das berichtete die Polizeidirektion Leipzig am Freitag.

Der 38-Jährige fiel den Polizisten auf, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Als der Mann die Beamten erblickte, trat er in die Pedalen und floh. Nachdem die Ordnungshüter dem Flüchtigen den Weg abgeschnitten hatten, streifte der Radfahrer einen Zaun, kam zu Fall – und setzte seine Flucht zunächst zu Fuß fort. Dann griffen die Beamten zu.

Tatverdächtiger war mit Metamphetamin unterwegs

Bei dem 38-Jährigen fanden sie sodann mehrere Tabletten und betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Sie bestellten einen Rettungswagen, um die leichten Verletzungen des Mannes untersuchen zu lassen und brachten ihn im Anschluss aufs Revier. Dort stellte sich bei einem Drogentest heraus, dass es sich bei der betäubungsmittelverdächtigen Substanz um Metamphetamin handelte.

Der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete im Anschluss die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen sowie eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei fanden die Beamten weitere Tabletten und betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Der Deutsche sitzt mittlerweile im Zentralen Polizeigewahrsam. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aufgenommen.

Von Tobias Wagner