Leipziger Polizei serviert ihre zwei Chef-Pressesprecher ab

Leipzig

Das sächsische Innenministerium ist angesichts der Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit der Leipziger Polizei offenbar eingeknickt. Nachdem sich ein Teil der überregionalen Medien im Zuge der Silvester-Krawalle auf die Polizei eingeschossen hatte, rollten nun Köpfe. Nach LVZ-Informationen soll Andreas Loepki, der seit 2014 Leiter des Direktionsbüros und damit auch Vorgesetzter der Presseabteilung war, ab sofort nicht mehr die Öffentlichkeitsarbeit verantworten. Wie jetzt aus Behördenkreisen zu erfahren war, wurde er bereits am vorigen Freitag davon in Kenntnis gesetzt. Eine offizielle Mitteilung dazu blieb aus.

Silvaine Reiche übernimmt

Bestätigt wurde am Donnerstag hingegen, dass der langjährige Sprecher der Leipziger Polizeidirektion (PD), Uwe Voigt, von seinem Posten abgelöst wurde. Zuvor hatte das Portal Tag 24 berichtet. Als seine Nachfolgerin kommt Silvaine Reiche zurück in die Dimitroffstraße, die zuletzt als Leiterin des Präsidialbüros im Präsidium der Bereitschaftspolizei und als Pressesprecherin des Landeskriminalamts Sachsen tätig war. Die 45-Jährige ist de facto Loepki unterstellt, der weiterhin Chef des Direktionsbüros bleibt, verantwortet aber nunmehr die gesamte Öffentlichkeitsarbeit. Beide kennen sich gut, arbeiteten früher gemeinsam in der Leipziger Pressestelle

Andreas Loepki bleibt zwar Chef des Direktionsbüros der Polizei, ist aber nicht mehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Quelle: Dirk Knofe

Gründe für die völlig überraschende Personalrochade wurden in der knappen Pressemitteilung, die am Donnerstagabend von der PD versandt wurde, nicht genannt. Das sächsische Innenministerium lehnte auf LVZ-Anfrage einen Kommentar ab, verwies stattdessen auf die Polizeidirektion. Interne Besetzungen wie diese fallen zwar in die Zuständigkeit der Polizeiführung, doch dem Vernehmen nach sollen zuvor vor dem Hintergrund der Silvester-Ereignisse in Connewitz aus dem Innenministerium unmissverständliche Signale gekommen sein.

Dabei war Voigt in der Silvesternacht gar nicht im Einsatz. Er wechselt nun bis zum Eintritt seiner Pension im August in den Aufbaustab für die Einsatzvorbereitungen zum EU-China-Gipfel im September.

Silvaine Reiche leitet jetzt die Pressearbeit der Polizei. Quelle: LVZ

Loepki war zuletzt vom „ Tagesspiegel“ thematisiert worden. „Leipziger Polizeisprecher mischte sich unter Pseudonym in Gewalt-Debatte ein“, lautete die Schlagzeile des Berliner Blattes. Der Vorwurf: Loepki habe sich mit einem privaten Twitter-Account in Debatten „ungefragt eingemischt“. Mal abgesehen davon, dass bei Twitter eher niemand fragt, bevor er tippt: Loepki betreibt den Account seit 2017 und tauschte sich da auch immer wieder mit Journalisten aus – darunter auch einige, die das Ganze jetzt plötzlich skandalisieren wollen.

Von Frank Döring