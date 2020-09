Leipzig

Gewalt hat die Demos vorige Woche in Neustadt-Neuschönefeld und Connewitz bestimmt. Doch lässt sich eine solche Eskalation beim Aufzug der linken Szene am Sonnabend verhindern? Über Strategien und rote Linien sprach die LVZ mit Leipzigs Polizeichef Torsten Schultze.

Mit welchen Grundsätzen gehen Sie den Demo-Einsatz am kommenden Wochenende an?

Ganz wichtig für uns ist es, verlässlich wahrgenommen zu werden. Wir handeln rechtsstaatlich und verhältnismäßig, deeskalativ und kommunikativ. Es kommt aber auf die konkreten Umstände an, wie sich die Versammlungslage gestaltet. Da fehlen uns im Moment noch Hintergrundinformationen. Angemeldet ist eine Demonstration von 16 bis 22 Uhr, die vom hinteren Bereich der Eisenbahnstraße bis zum Richard-Wagner-Platz verlaufen soll. Es liegt eine Anmeldung für 800 Personen vor. Wir sind fortlaufend dabei, Lageerkenntnisse zu gewinnen, etwa in den sozialen Medien, aber auch von anderen Behörden. Daraus werden wir ein abschließendes Konzept machen. Vor allem wollen wir auf die Verantwortung des Versammlungsleiters für die Sicherheit und den störungsfreien Verlauf hinwirken. Es ist in erster Linie dessen Aufgabe, für Ordnung in dem Aufzug zu sorgen.

„Müssen in der Lage sein, einzugreifen“

Glauben Sie, damit erfolgreich sein zu können?

Wir stehen jetzt alle unter dem Eindruck der drei Tage vergangene Woche. Die große Masse der Versammlungen, die in Leipzig stattfinden, verläuft friedlich. Da sind wir mit einem Funkstreifenwagen oder der Verkehrspolizei vor Ort. Deshalb bleiben wir bei unserer grundsätzlichen Einsatzstrategie. Aber wir müssen auch in der Lage sein einzugreifen, wenn es nicht friedlich bleibt.

Welche Gefahrenprognose konnten Sie vom Verfassungsschutz erlangen?

In einer Information vergangene Woche wird darauf verwiesen, dass es am Wochenende parallel auch andere Versammlungen in anderen Städten gibt. Aber uns liegen noch keine neuen Informationen vor, beispielsweise zu Auswirkungen der gewaltsamen Aktionen in der vergangenen Woche. Wir haben Anfang der Woche mit der Stadt vereinbart, noch einmal ganz offensiv auf den Verfassungsschutz zuzugehen. Dessen Rückmeldung wird in die Beurteilung eingehen.

In welcher Größenordnung wird die Polizei auf den Straßen sein?

Kräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei werden in Leipzig eingesetzt. Darüber hinaus haben wir Unterstützungskräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Ob es dafür Bedarf gibt, ist abhängig von der abschließenden Lagebeurteilung.

„Werden nicht unsichtbar sein“

Sehen Sie im Moment ein Szenario, in dem man einen polizeilichen Notstand geltend machen muss?

Zum gegenwärtigen Stand nicht.

Für den Aufzug am Sonnabend sind 800 Teilnehmer angemeldet. Müssen Sie auch damit rechnen, dass stattdessen vielleicht 8000 kommen?

Das ist eben immer die Ungewissheit. Bei der Black-Lives-Matter-Demo waren am Ende 18 000 Menschen auf der Straße, und es war komplett friedlich. Es kommt nie auf die Anzahl der Teilnehmer an. Deshalb ist für den Sonnabend nicht entscheidend, wie viele teilnehmen, sondern wer.

Was verstehen sie eigentlich unter Deeskalation?

In erster Linie versuchen wir, mit dem Versammlungsleiter ins Gespräch zu kommen. Ziel ist es, dass es gar nicht erst zu Gewalttätigkeiten aus einem Aufzug heraus kommt. Aber wir wollen auch unseren Einsatz den Versammlungsteilnehmern, aber auch Unbeteiligten erklären – was passiert und warum. Es geht darum, polizeiliche Tätigkeit nachvollziehbar zu machen. Hierzu setzen wir Kommunikationsteams ein. Dazu gehört auch, nicht mit zu starker Polizeipräsenz auf die Demonstration einzuwirken, sondern zu versuchen, uns bis zu einem bestimmten Maß zurückzuhalten. Allerdings nur so weit, dass wir weiterhin handlungsfähig sind. Wir werden natürlich nicht unsichtbar sein.

„Einzelne Flasche führt nicht zu Unfriedlichkeit“

Wann wäre für Sie ein Punkt erreicht, an dem Sie von Ihrer Deeskalationsstrategie abweichen?

Wenn der Versammlungsleiter nicht mehr in der Lage ist, den Aufzug störungsfrei stattfinden zu lassen. Wenn Gewalt ausbricht, müssen wir eine Strafverfolgung sicherstellen. Wir werden in dem Fall auch näher heranrücken müssen. Ich setze aber darauf, dass der Versammlungsleiter solche Gewalttäter aus der Versammlung entfernt. Das sieht auch das Versammlungsrecht vor. Ich erwarte aber auch, dass sich friedliche von unfriedlichen Teilnehmer trennen.

Aber ist nicht gerade das ein Problem, dass Steinewerfer immer wieder in der Masse der nicht gewaltbereiten Teilnehmer untertauchen können? Uns ist kaum ein Fall bekannt, dass Ordner des jeweiligen Veranstalters gegen diese Gewalttäter vorgegangen wären.

Meine Erwartungshaltung ist, dass jeder sich seiner Verantwortung bewusst wird und diese wahrnimmt. Irgendwann ist sicher Schluss, und es muss gehandelt werden. Zumal es dann auch konkret um Gefahrenabwehr und Strafverfolgung geht. Eine einzelne Flasche, die aus dem Aufzug fliegt, führt noch nicht zur Unfriedlichkeit der gesamten Versammlung. Eine Vielzahl von Flaschen, die möglicherweise auch Unbeteiligte treffen, gegebenenfalls schon.

Nach den jüngsten Ausschreitungen wird gegen 52 Tatverdächtige ermittelt. Sind bei diesen Leuten vor dem Wochenende Gefährderansprachen geplant, um sie etwa von der Demo vom Sonnabend fernzuhalten?

Rechtlich ist so etwas auf jeden Fall möglich. Zum konkreten Fall kann ich aktuell keine Aussage treffen.

Es gab bei den Demonstrationen in Neustadt-Neuschönefeld und Connewitz eine Gewalteskalation. Gibt es einen Punkt, von dem Sie sagen: Da hätte der Einsatz anders verlaufen können, um den Gewaltausbruch zu verhindern?

Wir waren jeweils mit der Versammlungsbehörde vor Ort und haben versucht, zu kommunizieren und Einfluss auf den Verlauf zu nehmen. Aber es ist uns nicht gelungen. Die Einsätze waren sehr dynamisch und letztlich darauf angelegt, die Gewalttätigkeiten zu beenden. Es muss uns schließlich auch gelingen, Tatverdächtige zu stellen, um über Ermittlungsverfahren und Verurteilungen auch eine Abschreckung zu erzielen.

Ist es für die Polizei auch problematisch, dass es bei solchen Ereignissen häufig eine Solidarisierung der nicht gewaltbereiten Teilnehmer mit den Steinewerfern gibt?

Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass es keine Isolierung von Gewalttätern gibt. Wir hatten bei diesen jüngsten Demonstrationen Themen, die gesellschaftlich anschlussfähig sind, wie etwa Wohnraum und Mieten. Die große Aufgabe, vor der wir stehen, ist es, zu diesen Themen einen friedlichen Dialog in Gang zu bekommen. Die übergroße Masse der Menschen distanziert sich von dieser Gewalt.

Hatten Sie bei den jüngsten Ereignissen selbst Kontakt zu Teilnehmern der Demos?

Nein. Ich war jeden Abend auf der Straße, habe aber eher Kontakt zu meinen Einsatzkräften gesucht. Grundsätzlich versuche ich, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Interessant ist doch zum Beispiel die Frage: Was wollen wir in diesem Jahr für ein Silvester? Eigentlich wäre es doch gut, wenn die Polizei gar nicht eingreifen müsste. Die Schuldzuweisungen, die es beim letzten Mal gab, die haben mich schon getroffen. In einigen Fällen habe ich das Gefühl, dass Ursache und Wirkung verkehrt werden.

Es gab bei den jüngsten Versammlungen massive Angriffe auf Einsatzkräfte. Was macht das mit den Beamten?

Diese drei Ereignisse in Folge wirken sich schon auf die Kollegen und auf deren Familien aus. Viele fragen sich: Kommt mein Partner, meine Partnerin heute Abend gesund zurück? Das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Umso wichtiger ist es, dass wir und auch politische Entscheidungsträger hinter den Beamten stehen und sie unterstützen.

„Widerstand gegen gesetzmäßiges Handeln“

Es gibt bekanntlich Politiker, die bei Einsätzen eher die Polizei als Problem ansehen. Heizt dies nach Ihrem Empfinden die Stimmung zusätzlich an?

Das empfinde ich tatsächlich so. Wir haben in der vergangenen Woche eine Hausbesetzung beendet. Es gab dafür eine Anzeige, einen Strafantrag und es gab einen Gerichtsbeschluss. Da können wir nicht sagen, das machen wir nicht. Wir haben unseren gesetzlichen Auftrag erfüllt und wurden dafür mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen.

Torsten Schultze im Polizeipräsidium im Gespräch mit den Redakteuren Jan Emendörfer (2. v. l.) und Frank Döring (l.). Mit dabei: Leipzigs Polizeisprecherin Mandy Heimann. Quelle: André Kempner

Verschiedene Protagonisten, auch aus dem politischen Spektrum, haben beobachtet, dass wir vor diesem Gebäude sind und forderten dazu auf, dorthin zu kommen, um die Hausbesetzer zu unterstützen. Das sehe ich schon sehr kritisch, zumal man abends dann gesehen hat, wie sich die Ereignisse entwickelt haben. Der Widerstand gegen gesetzmäßiges Handeln ist eines der Probleme, die wir haben. Einige Menschen meinen dann, sie könnten sich außerhalb unserer Rechtsordnung stellen.

Würde sich da nicht ein Gespräch mit jenen Politikern anbieten, die Ihnen da aufgefallen sind?

Wir sind immer gesprächsbereit, aber aktuell habe ich das Gespräch in dieser Angelegenheit noch nicht gesucht. Aber keine Frage: Wir müssen gesellschaftlich etwas tun und miteinander ins Gespräch kommen. Wir wirken auf jeden Fall daran mit.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzte jüngst ein, dass besonders die eskalative Gesamtsituation im Hinblick auf die linksextremistische Szene in Leipzig Anlass zur Sorge gebe, sieht sogar die Gefahr der Herausbildung terroristischer Strukturen. Gerade auch bei Angriffen auf Polizisten sei ein enorm hohes Gewaltpotenzial festzustellen. Glauben Sie, dass in diesen Kreisen Gesprächsbereitschaft besteht?

Wir brauchen ein klares gesellschaftliches Signal, dass wir diese Gewalt nicht wollen, eine klare Isolierung dieser Gewalttäter. Gemeinsam mit Partnern in den einzelnen Stadtteilen können wir darauf hinwirken, dass diese Personen kein Hinterland haben. Ich würde mir schon wünschen, dass sich in der Stadt möglichst viele Menschen gegen diese Gewalt positionieren.

Von Jan Emendörfer und Frank Döring