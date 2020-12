Leipzig

Sie wollen nur reden: Seit einigen Jahren sind auf großen Demonstrationen in Leipzig und anderswo auch Beamte in blauen Westen in Einsatz. Es sind Angehörige des Kommunikationsteams der sächsischen Polizei, die versuchen, potenzielle Konflikte zu entschärfen, bevor diese sich entladen. Über diesen kniffligen Job sprach die LVZ mit dem Polizeipsychologen Stefan Remke (54).

Bei den letzten Aufzügen und Versammlungen in Leipzig war die Stimmung eher angespannt und konfliktreich. Finden Sie da noch immer genügend Freiwillige, die im Kommunikationsteam auf den Straßen versuchen, mit Gesprächen den Druck rauszunehmen?

Anfangs, als wir das Team aufgestellt haben, war intern tatsächlich eine relativ hohe Skepsis da, ob das was bringt. Mittlerweile sind wir etabliert, haben eine gute Bewerberlage und können auswählen. Nicht wenige Kollegen empfinden das auch als angenehme Abwechslung zu ihrer eigentlichen Tätigkeit. Gerade Kollegen, die nicht im operativen Einsatz sind, können mal ein aktives Einsatzgeschehen miterleben. Beamte aus Polizeifachschulen sind damit auch mal bei praktischen Einsätzen dabei und können im Unterricht dann auf konkrete Beispiele eingehen, die sie selbst erlebt haben.

Zur Person Stefan Remke (54) ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach Studium und Promotion an der Universität Leipzig, Fachbereich Psychologie, ist er seit 1995 als Polizeipsychologe in Sachsen tätig. Seine Schwerpunkte sind Einsatzpsychologie, Personalauswahl und Betreuung von Polizeibeamten nach belastenden Ereignissen. In seiner Freizeit ist er begeisterter Bergsteiger.

Worauf legen sie bei Bewerbern besonders großen Wert?

Im Auswahlverfahren geht es natürlich vor allem um kommunikative Kompetenzen. Aber auch Empathiefähigkeit und eine große Toleranz gegenüber anderen Meinungen sind uns wichtig. Bei einem einwöchigen Lehrgang wird dann auch das Eingehen auf verschiedenste Zielgruppen geübt. Zunehmend sind wir bemüht, neben älteren und erfahrenen Kollegen auch Jüngere für diese Tätigkeit zu gewinnen. Die haben teilweise vielleicht einen besseren Zugang zu bestimmten Zielgruppen, etwa bei Fridays for Future, und da womöglich auch eine höhere Akzeptanz.

Hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren verändert?

Die Themen bei Versammlungen haben sich im Laufe der Zeit gewandelt, aber die Tendenzen vor allem in der links- und rechtsextremen Szene, radikaler und auch gewaltbereiter aufzutreten, sind nach unserer Beobachtung weiterhin vorhanden. Neu ist hingegen eine ganz andere mediale Präsenz. Wir sind da verstärkt im Fokus.

Wie äußert sich das?

Sobald wir als Kommunikationsteam intervenieren, sind die Handys oben und alles wird aufgezeichnet. Man hat das Gefühl, ständig unter Beobachtung zu sein, dass jedes Wort von uns auf die Goldwaage gelegt wird. Das ist nach zehn Stunden Einsatz auch nicht immer so einfach. Uns fehlt da mitunter ein gewisses Grundverständnis für die Kollegen, die nach vielen, zum Teil frustrierenden Stunden im Einsatz, nicht mehr jedes Wort genauestens abwägen. So etwas wird dann aber in den sozialen Medien verbreitet – meistens ohne den konkreten situativen Hintergrund darzustellen.

Was macht das mit den Beamten, wenn jeder unglückliche Zungenschlag bei Twitter & Co landen kann?

Das spielt definitiv eine Rolle. Seit zwei Jahren haben wir das in den Fortbildungen des Teams sehr stark im Blick, vor allem auch die Darstellung in den Medien und die Zusammenarbeit mit Medienvertretern. Daher werden auch in Rollenspielen bestimmte Szenarien simuliert. Wir haben ja überwiegend relativ erfahrene Kollegen, die legen eine gewisse Gelassenheit an den Tag und haben keine Berührungsängste. Insofern schränkt diese Entwicklung unsere Arbeit nicht wesentlich ein. Für junge Bereitschaftspolizisten, die nach ihrer Ausbildung gleich in Einsätzen sind, ist das sicherlich etwas anderes. Sie sind aus diesen Gründen möglicherweise etwas zurückhaltender, bei Einsätzen kommunikativ zu agieren.

Wovon hängt es ab, ob das Kommunikationsteam zum Einsatz kommt?

Das Team ist gedacht für Einsätze mit hoher Teilnehmerzahl und einer überregionalen Bedeutung, bei denen gesprächsbereite Personen erwartet werden. Das ist unsere Zielgruppe. Wir haben nur dann Erfolg, wenn eine kommunikative Beeinflussung überhaupt möglich ist. Leute, die nicht gesprächsbereit und beeinflussbar sind, gehören nicht zu unserem Aufgabenspektrum. Das Team hat ja nur begrenzte Ressourcen, sonst würden die Kollegen zu viele Überstunden anhäufen. Allein in Leipzig ist ja gefühlt jede Woche eine Demonstration, die können wir nicht annähernd bedienen.

Zuletzt hatten Sie im November zwei Versammlungen der „Querdenken“-Bewegung in Leipzig zu begleiten, am 19. Dezember ist ein ähnlicher Aufzug avisiert. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit den Kritikern der Corona-Maßnahmen?

Da beobachten wir eine gewisse Entwicklung. Bei der großen Versammlungslage am 7. November in Leipzig mit mehr als 40 000 Teilnehmern waren tatsächlich viele Bürger da, die für mich nachvollziehbare Ängste und Befürchtungen hatten, beispielsweise Kulturschaffende und Selbstständige. Mit denen konnten wir grundsätzlich reden. Schwierig war es aus naheliegenden Gründen, wenn es um das Tragen der Maske oder das Einhalten der Abstände ging. Im Laufe der Veranstaltung bekam das Ganze auch eine gewisse Gruppendynamik, da haben wir dann allerdings ganz schlechte Karten. Die Teilnehmer wollten auf den Innenstadtring laufen, da konnte man argumentieren, wie man wollte und andere Abgangsrichtungen vorschlagen. Eine solche Masse stellt ja für die Versammlungsteilnehmer auch eine gewisse Sicherheit dar. Am 21. November war hingegen von vornherein schon ein völlig anderes Personenpotenzial in Leipzig, mit dem sich der kommunikative Umgang deutlich schwerer gestaltete.

Das Team im Überblick Das Kommunikationsteam der sächsischen Polizei besteht seit acht Jahren. Ihm gehören gegenwärtig 70 Beamte an. Bei ihnen handelt es sich um sogenannte Nebenamtler, die innerhalb der Polizei unterschiedlichsten Tätigkeiten nachgehen, etwa im Streifendienst, Kriminaldienst oder auch in Polizeifachschulen. Sie haben sich freiwillig für diese zusätzliche Aufgabe beworben, um die Polizei bei größeren Einsätzen, vor allem Versammlungen, zu unterstützen. Die Experten für Kommunikation haben im Schnitt monatlich zwei Einsätze zu stemmen, wobei aus dem Pool stets 20 bis 30 Beamte unterwegs sind, die jeweils in Zweier-Teams arbeiten. Ihr Hauptanliegen ist es, „kommunikativ auf die Demonstrationsteilnehmer einzugehen und möglichst frühzeitig potenzielle Störungen zu verhindern und einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten“, sagt Polizeipsychologe Stefan Remke.

Inwiefern?

Es waren sehr viele Reichsbürger zu sehen, Leute mit schwer nachvollziehbaren Argumenten und laminierten Attesten gegen die Maskenpflicht. Ich habe den Eindruck, dass sich Teile der Versammlungsteilnehmer deutlich radikalisiert haben und zunehmend Leute, die dem verschwörungstheoretischen Spektrum angehören, die Oberhand gewinnen. Bei diesen Personen sehe ich schon einen gewissen Hang zur Delinquenz. Da wird jegliche Diskussion auch schnell sinnlos.

Versuchen Sie, Leute zu überzeugen oder hören Sie einfach nur zu?

Es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe, solche Leute von ihren Überzeugungen abzubringen. Uns geht es darum, frühzeitig zu intervenieren, wenn es Konflikte gibt. Dabei müssen wir auch eine gewisse Penetranz und Hartnäckigkeit an den Tag legen. Wir gehen also nicht gleich wieder, wenn wir keinen Erfolg haben. Wenn wir beispielsweise versuchen, eine halbe Stunde lang bei einer Sitzblockade Einfluss zu nehmen, gehen meistens zumindest ein paar Teilnehmer zur Seite. Aber unsere Tätigkeit hat auch ihre Grenzen, das ist ganz klar.

Wo sind diese Grenzen?

Bei aktiven Angriffen auf Einsatzkräfte gehen wir meistens raus aus einem solchen Aufzug, da wird es einfach zu gefährlich für uns. Unsere Teammitglieder sind ja absolut nicht geschützt, tragen keinerlei Protektoren und keine Helme. Das ist eine bewusste Entscheidung, um durch das Auftreten zu signalisieren, dass wir ausschließlich verbal agieren. Wir halten uns auch aus restriktiven Maßnahmen heraus. Die Dienstwaffe ist Pflicht, aber das Tragen eines Reizstoffsprühgerätes ist eine optionale Entscheidung zur persönlichen Sicherheit, die jedem Kollegen überlassen ist.

Sind Beamte aus dem Kommunikationsteam schon einmal in gefährliche Situationen geraten?

Ja, in diesem Jahr ist ein Kollege durch einen Bengalo verletzt worden. Es ist immer eine Gratwanderung, wann man aus Sicherheitsgründen einen Aufzug verlässt. Das Wichtigste für uns ist es, dass alle Kollegen gesund aus dem Einsatz kommen, da herrscht eine hohe Sensibilität. Insofern bin ich immer glücklich, wenn wir bei Gruppierungen eingesetzt werden, die gesprächsbereit sind und offensichtlich nicht zur Gewalt neigen.

Allerdings tauchen Gewalttäter bei Demonstrationen häufig in der Masse friedlicher Teilnehmer unter. Versuchen Sie auch da, Einfluss zu nehmen?

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Gewaltbereiten von den friedlichen Demonstranten zu trennen und Solidarisierungstendenzen zu verhindern. Deshalb wollen wir auch für Transparenz sorgen und polizeiliches Handeln erklären. Es ist wichtig zu vermitteln, warum die Polizei gegen bestimmte Gruppierungen vorgeht. Wir haben es ja gerade bei Demonstrationen meistens mit einem Wahrnehmungsproblem zu tun: Die Polizei geht gegen bestimmte Personen vor, weil diese Straftaten begangen haben oder verbotene Gegenstände wie Waffen bei sich führen. Doch viele empfinden das im ersten Moment als polizeiliche Willkür und schlagen sich auf die Seite der Gewaltbereiten.

Schickt Sie die Einsatzführung an solche Konfliktherde?

Es gibt eine enge Zusammenarbeit, das Kommunikationsteam ist direkt beim Polizeiführer angebunden. Wir erhalten einsatzrelevante Informationen und Schwerpunkte, im Gegenzug bringen wir die Stimmungslage rüber und können Informationen geben, die für das weitere polizeiliche Agieren möglicherweise entscheidend sind. Neben der taktischen Kommunikation sind vor allem bei größeren Menschenmengen Lautsprecherfahrzeuge unentbehrlich, ebenso wie das Social-Media-Team.

Haben Sie schon positive Überraschungen erlebt, die für Ihr Team zunächst eher aussichtslos wirkten?

Wir haben da einen echten Lernprozess vollzogen, man ist ja nicht frei von Vorurteilen. So hatten wir in Dresden einen Einsatz anlässlich des Gedenkens zum Jahrestag der Zerstörung Dresdens. Da waren an der Frauenkirche etwa 20 Jugendliche, die Alkohol tranken und ziemlich laut waren. Kollegen haben ihnen erklärt, was das für besonderer Tag ist und weshalb eine bestimme Sensibilität zu wahren wäre. Zu unserer Überraschung sind die sofort aufgestanden und gegangen. Daran sieht man, was mit Kommunikation erreicht werden kann. Wenn man den Leuten einen Grund nennt, warum sie etwas nicht dürfen, ist eher eine Akzeptanz dafür zu erreichen.

Von Frank Döring