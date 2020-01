Leipziger Polizisten attackiert und verletzt: Prozess gegen Abschiebungsgegner

Leipzig

Prozessauftakt nach den Krawallen um eine Abschiebung in der Leipziger Eisenbahnstraße: Seit Montag müssen sich Aymen B. (26) und Artyom K. (22) wegen schweren Landfriedensbruchs, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Beide Angeklagten schwiegen zunächst zu den Tatvorwürfen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beide Männer an den massiven Angriffen auf Einsatzkräfte am 9. Juli 2019 beteiligt waren. An jenem Abend gegen 20.30 Uhr waren Beamte der Polizeidirektion in der Eisenbahnstraße, um einen Syrer mitzunehmen, der zur Abschiebung stand. Doch nachdem der Mann in einen Funkstreifenwagen gebracht worden war, blockierten 30 bis 40 Abschiebungsgegner das Fahrzeug im Bereich der Hildegardstraße. Zudem versammelten sich nach Angaben des sächsischen Innenministeriums bis zu 500 Personen auf dem Fußweg unmittelbar neben dem Funkstreifenwagen zu einer Spontandemo.

Blockade geräumt

Gleichwohl gelang es der Polizei, den Syrer zum Revier Leipzig-Nord zu bringen. Vor Ort wurden jedoch weiterhin Einsatzfahrzeuge blockiert. Weil die Protestler trotz viermaliger Aufforderung nicht weichen wollten und die Polizisten stattdessen mit Eiern sowie Feuerzeugen bewarfen, so das Ministerium, sei der Bereich unter Einsatz von körperlicher Gewalt geräumt worden.

Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Protesten gegen eine Abschiebung am 9. Juli 2019 an der Eisenbahnstraße. Quelle: Christian Neffe

Ab 1.45 Uhr seien die Einsatzkräfte dann mit Steinen und Flaschen beworfen worden, so Staatsanwalt Christoph Brückner zum Prozessauftakt. Zudem skandierten die Angreifer: „Ganz Leipzig hasst die Polizei“. Elf Beamte wurden verletzt. Sie erlitten unter anderem Schnittwunden und Hämatome. Der Sachschaden an Einsatzfahrzeugen wird auf etwa 19 600 Euro beziffert.

Beide Angeklagten sowie ein dritter Tatverdächtiger wurden noch vor Ort festgenommen. Aymen B. und Artyom K. kamen in Untersuchungshaft, wobei Letzterer am 30. August wieder entlassen wurde. Er soll eine Flasche in Richtung der Polizisten geworfen, diese aber verfehlt haben.

Weitere Anklage erhoben

Aymen B., der alleinerziehender Vater einer Tochter ist, soll laut Anklageschrift mehrfach mit Steinen und Flaschen die Beamten attackiert und dabei auch eine unbeteiligte Frau getroffen haben. Das Opfer konnte allerdings nicht identifiziert werden. Sein Verteidiger Curt-Matthias Engel erklärte, auf den Filmaufnahmen von dem Polizeieinsatz sei keine Tathandlung seines Mandanten zu sehen, dafür aber eine Vielzahl anderer Personen, welche nicht strafrechtlich verfolgt würden.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft wurde in dem Fall lediglich eine weitere Anklage erhoben. Diese richtet sich gegen einen 18-jährigen Syrer, so Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Auch ihm werde Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.

Solidaritätskomitee kritisiert Prozess

Ein sogenanntes Solidaritätskomitee, welches sich nach eigenen Angaben gegründet hat, „um alle von Repression Betroffenen zu unterstützen“, kritisierte die Verfahren: „Die Anklage ist politisch motiviert und stellt einen weiteren Versuch dar, solidarische Zivilgesellschaft zu kriminalisieren und legitime Kritik an der deutschen Abschiebepraxis zu unterbinden.“

Das Gericht hat für den Prozess einen weiteren Verhandlungstag am 24. Januar vorgesehen.

Von Frank Döring