Leipziger Praxis vergibt Termine ohne Priorisierung

Wer gegen das Corona-Virus geimpft ist, kann in der Regel nicht mehr schwer erkranken, ebenso sinkt das Risiko, sich überhaupt zu infizieren. Impfstoff ist noch immer ein knappes Gut. Für eine koordinierte Impfvergabe setzte der Gesetzgeber die Priorisierung. Hochbetagte und vorerkrankte Menschen bekommen früher die Chance, eine Spritze zu erhalten, genauso wie Angehörige bestimmter Berufsgruppen. In Sachsen ist aktuell die dritte Prioritätengruppe geöffnet, in der etwa Erwerbstätige in systemrelevanten Berufsgruppen oder durch Krankheiten vorbelastete Patientinnen und Patienten aufgehen.

Leipziger Kopfzentrum vergibt Termine über Onlineportal

Aufgehoben werden soll die Impfreihenfolge voraussichtlich im Juni, so hat es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehrfach angekündigt. In Sachsen darf aktuell nur die Vakzine von Astrazeneca an jeden Interessenten verabreicht werden. Das „Kopfzentrum“ in Leipzig scheint auf den Startschuss kaum warten zu wollen. Die Praxisgruppe der Acqua Medical Group betreibt mehrere Niederlassungen in unterschiedlichen Stadtteilen. Auch wenn die Impfstoffe noch nicht für alle freigegeben wurden: Über die Website der medizinischen Einrichtung konnten bereits Impftermine für Ende Mai und Anfang Juni mit Biontech gebucht werden – so beobachtete es die LVZ am Wochenanfang.

Inhaber mehrerer Kopfzentren-Praxen der Acqua Medical Group Leipzig, Gero Strauss. Quelle: Andre Kempner

Gero Strauss, Inhaber der Kopfzentren-Praxen, betonte gegenüber der LVZ, sich sehr wohl an die Priorisierung zu halten. Warum werden dann schon jetzt Termine vergeben? Strauss sagt dazu: „Wir sitzen alle in einem Boot. Apotheker und Kassenärztliche Vereinigung sagen uns, dass genug Impfdosen verfügbar sind. Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist, dass es mehr Impfstoff als Patienten gibt.“ Er sei nun mal ein Optimist.

Nach Alter und Vorerkrankungen wird nicht gefragt

Wer an einem Impftermin interessiert war, konnte noch zum Wochenbeginn einen Termin im Internet reservieren, inzwischen gibt es Online keine Kapazitäten mehr. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Priorisierungsgruppe muss dabei nicht nachgewiesen werden. Dass sich bereits Menschen einen Termin buchen, die eigentlich noch gar nicht vorgesehen sind, möchte auch Strauss nicht ausschließen. Er rufe generell dazu auf, nur einen Impftermin zu buchen, wenn man pro forma an der Reihe ist. Und was, wenn jemand durchs Raster fällt oder die Priorisierung doch nicht im Juni aufgehoben wird? „Wir fragen das natürlich noch mal ab“, versichert der Mediziner.

Das Vorgehen wirft Fragen auf, die über den Fall hinausgehen. Schon länger fordern Ärztevertreter ein Ende der reglementierten Terminvergabe, sie sehen darin ein bürokratisches Hindernis. Der Tenor: Am Ende kennt der Mediziner seine Patienten am besten. Noch weist die Sächsische Landesärztekammer darauf hin, dass Ärzte an die Impfverordnung von Bund und Land gebunden seien. „Sie müssen nach den dort beschriebenen Priorisierungsgruppen impfen“, erklärt ein Sprecher. Abweichungen seien nur in „ganz konkreten Einzelfällen“ möglich, etwa wenn es am Abend übrig gebliebene Impfdosen gebe oder Menschen schwer erkrankt seien.

Fallen Lieferungen aus, hat der Arzt ein Problem

Rechtswidrig sei die frühzeitige Verteilung von Impfterminen nicht. „Die Vergabe von Impfterminen erfolgt ausschließlich in der Regie des Praxisinhabers“, teilt die Ärztekammer mit. Sollte es zu „technischen oder logistischen Problemen“ kommen, sei das ein Risiko des Arztes und ginge zulasten des Patienten. „Er müsste dann alle Termine umplanen, was ein enormer Aufwand wäre.“ Das Sächsische Sozialministerium erklärte, die Priorisierung habe „nach wie vor einen wichtigen Sinn“.

Von Florian Reinke