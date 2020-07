Leipzig

Derzeit werden in der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig wöchentlich drei bis vier Kinder behandelt, denen Gewalt angetan wurde. Während der Corona-Zeit gab es Wochen, in denen gar keine Kinder, die misshandelt wurden, in die Ambulanz kamen, sagt Professor Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin am Uniklinikum Leipzig, im Interview mit der LVZ.

Der Fall des zweijährigen Tim aus Querfurt, der sexuell missbraucht wurde und gewaltsam zu Tode kam, erschüttert viele Menschen. Gewalt gegen Kinder ist aber leider nicht selten. Sie waren der Initiator für das Childhood-Haus am Universitätsklinikum, einem Schutzraum für Kinder, denen Gewalt angetan wurde. Wie viele bedauernswerte kleine Seelen müssen Sie dort unterbringen?

Wir haben pro Jahr etwa 100 misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte Kinder, die wir in der Kinderklinik behandeln. Das bedeutet, dass fast jeden dritten Tag ein Kind zu uns kommt, dem Gewalt angetan wurde, jede Woche ein bis zwei Kinder. Aber während der Zeit, als die Kinder wegen Corona nicht in die Kitas und die Schulen konnten, hatten wie keinen einzigen Kinderschutzfall. Jetzt haben wir umso mehr Fälle.

Professor Wieland KiessDirektor der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin am Uniklinikum Leipzig. Quelle: André Kempner

Vergangene Woche hatten wir gleich vier Kinder bei uns, die misshandelt wurden.

Wie erklären Sie das?

Wir interpretieren das so, dass es während der harten Corona-Beschränkungen keinem auffiel, was den Kindern passierte. Es ist nicht so, dass während des Shutdowns keine Misshandlungen vorkamen, es hat nur keiner gemerkt. Wenn die Kinder nicht in die Kita kommen, nicht in die Schule gehen, wo sollen sie sich beschweren, wenn etwa der Stiefvater oder ein Onkel sie missbraucht? Dann fällt es auch niemandem auf, dass das Kind sich anders verhält, Wunden hat oder sexuelle Handlungen nachahmt. Daher appelliere ich nochmals an die Bürger, sensibel zu sein, wenn es um das Wohl der Kinder geht. Das hat nichts mit Bespitzeln zu tun.

Childhood-Haus ist das Kinderschutzzentrum am Uniklinikum

Was leistet das Childhood-Haus, das an die Kinderklinik angedockt ist, in diesen Fällen des Kindesmissbrauchs?

An sich betreut die Childhood-Institution die Opfer sexuellen Missbrauchs. Wir haben in Leipzig ein besonderes Modell und die Betreuung ausgeweitet auf alle Kinder, die unter Gewalt leiden. Wir kümmern uns dort auch um Säuglinge, die ein Schütteltrauma hatten, um Kinder, die geschlagen wurden. Es ist ein Kinderschutzzentrum schlechthin, die Bastion für Kinderschutz im Uniklinikum. Wir arbeiten eng mit dem Amtsgericht, der Polizei, dem Kinderschutzbund und dem Jugendamt zusammen. Seit 1. Juli haben wir mit Susanne Behrends eine neue Kinderschutzkoordinatorin. Wir wollen mit ihrer Hilfe Präventionsprogramme auflegen, um zu verhindern, dass Missbrauch passiert.

Was können Sie und Ihre Mitarbeiter tun für die Kinder, die Gewalt erleiden mussten?

Unser erster Reflex ist, das Kind zu schützen, damit ihm nicht weiter Gewalt angetan wird. In der Regel werden die Kinder sofort in die Kinderklinik aufgenommen, damit sie bei uns erst einmal sicher sind. Dann erfolgt die Aufarbeitung im Childhood-Haus gemeinsam mit Polizei, Amtsgericht, Jugendamt und allen medizinischen Einrichtungen, die uns zur Verfügung stehen. Dazu gehören die Psychologie, die Kinderpsychiatrie, bei Verletzungen auch die Frauenheilkunde oder die Kinderchirurgie. Das ist unser Vorteil, dass wir sofort alle Bereiche vor Ort haben.

Soll das Childhood-Haus nicht auch missbrauchten Kindern in Gerichtsverfahren mehrfache Aussagen ersparen?

Das ist auch so. Wir nehmen die Aussagen der Kinder per Video auf, und das ist dann auch gerichtsfest. Amtsgericht und Polizei sind sehr froh, dass es diese Möglichkeit bei uns gibt, weil man Kinder ansonsten durch erneutes Befragen immer wieder traumatisiert.

Wie viele misshandelte Kinder werden derzeit am UKL betreut?

Lassen Sie mich zuerst sagen: Den meisten Kindern in Deutschland geht es gut. Sie leben in glücklichen Familien mit fürsorglichen Eltern und Großeltern. Aber einigen geht es leider gar nicht gut. Deshalb betreuen wir in unserer Kinderschutzambulanz im Moment 200 Kinder, denen in irgendeiner Form Gewalt angetan wurde.

Emotionale Vernachlässigung häufig schlimmer als körperliche Gewalt

Mit welchen Fällen von Gewalt gegen Kinder hat es Ihre Klinik zu tun?

Bei Säuglingen ist es das Schütteltrauma. Wenn also eine Mutter, ein Vater oder jemand Fremdes das Baby kräftig schüttelt, dann reißen im Köpfchen die sogenannten Brückenvenen, also Hirngefäße. Dann kommt es zu einer schweren Blutung um das Gehirn herum. Das ist das Schütteltrauma. Helfen können wir da durch Operation und Physiotherapie. Diese Säuglinge haben schwere neurologische Folgen, werden behindert oder sterben im schlimmsten Fall. Zudem haben wir häufig Brüche. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Täter einem Kleinkind regelrecht den Unterarm bricht, zum Beispiel über der Tischkante, so wie man einen Ast bricht. Oder Kinder werden mit harten Gegenständen geschlagen, bis hin zu Metallstangen, was natürlich zu heftigen Verletzungen führt. Die Vernachlässigung von Kindern hat auch viele Facetten. Manche lassen die Kinder hungern und dursten, andere vernachlässigen sie emotional.

Was bedeutet emotionale Vernachlässigung?

Das sind Kinder, denen die Eltern oder ein Elternteil zum Beispiel ständig sagen: „Wir wollten dich eigentlich nicht. Du bist nur ein Ausrutscher. Wir hassen dich.“ Das ist mitunter schlimmer als körperliche Gewalt, wenn das ein Kind jeden Tag hört. Das herauszufinden, ist natürlich wahnsinnig schwierig, denn wir sind nicht dabei, wenn das zu Hause zum Kind gesagt wird.

Und dazu kommt noch der sexuelle Missbrauch der Kinder.

Genau, mit allen ekligen Varianten. Das sind keine Bagatelldelikte, sondern schwerste Straftaten. Wir haben Missbrauchsopfer zwischen Null und 16 Jahren. Ja, wir haben auch sexuellen Missbrauch bei Säuglingen. Es ist schrecklich. Das betrifft sowohl Mädchen als auch Jungen.

Grundprobleme lassen sich nur mit den Familien lösen

Haben Sie auch mit den Tätern zu tun? Das sind ja oft die Eltern...

Natürlich. Wir sind aber nicht die Polizei, sondern die Kinderschützer, die das Kind heilen. Aber das Grundproblem kann man nur mit den Familien gemeinsam lösen.

Wie ist denn mit gewalttätigen Eltern oder Stiefeltern noch etwas zu lösen?

Nehmen wir an, es war sexueller Missbrauch durch den Stiefvater, dann ist das eine schwere Straftat, das geht vor allem über die Polizei. Der Täter kommt vor Gericht und hoffentlich in Haft. Dann ist der erst mal weg. Nun sind Jugendamt und Sozialgericht gefordert zu entscheiden, wo das Kind untergebracht wird. Kann es weiter bei der Mutter bleiben? Oder wird es ganz aus der Familie genommen?

Nehmen Sie den tragischen Tod des Zweijährigen in Querfurt. Da soll die eigene Mutter den sexuellen Missbrauch mutmaßlich geduldet haben. Kann da ein Kind bleiben?

Das muss man aufarbeiten. Es ist ein Versuch. Auch die Mutter braucht dann Hilfe und Beistand. Kinder lieben ihre Eltern immer. Der erste Ansprechpartner für ein Kind ist die Mutter, die es geboren hat. Für das betroffene Kind ist es daher besonders schwer, wenn die Eltern die Täter waren. Deswegen müssen wir immer auch mit den Eltern arbeiten, um das Kind zu schützen. Studien besagen, dass ein Kind am besten in seiner Familie aufgehoben ist – wenn man sicherstellen kann, dass es nicht mehr misshandelt wird. Die zweitbeste Möglichkeit ist eine Adoptivfamilie, die drittbeste eine Pflegefamilie, die viertbeste sind Heime. Damit sage ich nichts gegen Heime, aber für ein Kind sind Vater- und Mutterersatz in solchen Fällen immer noch besser.

Wer sind denn die Täter in den Fällen, die Sie kennen?

Das ist zum Beispiel der neue Partner der Mutter, manchmal der Onkel, ein Nachbar, ein Sportlehrer, ich habe auch schon erlebt, dass es der Großvater war. Es passiert in erster Linie im direkten Umfeld des Kindes, meist in der Familie.

Betreuung in der Kinderschutzambulanz läuft über Jahre

Wie lange betreuen Sie die Kinder?

Nach Möglichkeit sehr kurz auf Station, im Durchschnitt eine Woche. Aber in unserer Kinderschutzambulanz betreuen wir sie oft über Jahre.

Dann sind die Kinder meist wieder zu Hause, und wir alle müssen beten, dass es gut geht.

Na, aufs Beten verlassen wir uns nicht. Wenn wir Signale wahrnehmen, schalten wir sofort das Jugendamt und die Polizei ein. Das ist auch eine Aufgabe der Kinderschutzambulanz.

Wie verkraften die Mitarbeiter, die täglich das schreckliche Leid misshandelter Kinder erleben, das selbst?

Das ist jeden Tag ein Thema. Wir machen das recht professionell mit Supervision. Und wichtig sind stabile Teams und regelmäßige Fortbildungen und Rechtssicherheit.

Und was sind denn Signale für Missbrauch von Kindern? In den wenigsten Fällen wird das Kind doch sagen, dass zum Beispiel der Stiefpapa es zwischen die Beine fasst.

Manchmal aber doch, und dann sollte man es nicht überhören, sondern beim Jugendamt, beim Kinderschutzbund oder beim Childhood-Haus melden. Kinderschutz ist Pflicht eines jeden Bürgers. Wenn man merkt, dass das Kind auf das Genitale fixiert ist oder Verletzungen hat, dann sollte man das ansprechen. Das hat nichts damit zu tun, dass man hinter jedem Busch einen Triebtäter vermutet oder spitzelt.

Childhood-Haus in Leipzig Im September 2018 wurde am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) das erste Childhood-Haus in Deutschland durch Königin Silvia von Schweden eingeweiht. In dieser besonderen Einrichtung werden Kinder und Jugendliche, die Gewalt und Missbrauch erfahren haben, auf eine neue Art umfassend betreut. Das Leipziger Childhood-Haus ist ein Gemeinschaftsprojekt des UKL und der World Childhood Foundation, die weltweit Projekte unterstützt. Das Childhood-Haus bietet Kindern und Jugendlichen nach traumatisierenden Ereignissen einen Schutzraum, in dem die medizinische und juristische Aufarbeitung von Gewalt- und Missbrauchsfällen so schonend wie möglich erfolgt. Dafür verbindet die am Universitätsklinikum beheimatete Einrichtung ärztliche Untersuchungsräume mit Befragungszimmern. Zur Betreuung eines Falls kommt hier speziell geschultes Personal aus Medizin, Justiz, Polizei und Ämtern zusammen. Ein Ziel ist es, den Opfern wiederholte Aussagen und Untersuchungen zu ersparen. In Leipzig etablierte sich diese umfassende neue Form der Betreuung durch das Engagement von Professor Wieland Kiess, der als Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum das Projekt wesentlich ermöglicht hat. Inzwischen findet das Leipziger Childhood-Modell Nachahmer In Deutschland. So hat bereits das zweite Childhood-Haus in Heidelberg eröffnet. Weitere sind in Hamburg, Düsseldorf und Berlin in Vorbereitung. Auch in Sachsen soll eine zweite Einrichtung in Dresden folgen.

Von Anita Kecke