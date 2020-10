Leipziger Projekt „Start-Training“ macht sachsenweit Schule

Leipzig

Die Aufgaben einer Start-Trainerin sind vielfältig: „Wie man am Schuh eine Schleife bindet – das hat mir Frau Markwardt gezeigt“, erklärt Lukas aus der 2c. Der Siebenjährige überlegt. „Beim Rechnen hat sie mir auch geholfen. Und beim Seilspringen!“ Seinem Klassenkameraden Sasuke fällt ebenfalls etwas ein. „Die ,3’ hab’ ich immer falsch herum geschrieben. Sie hat’s mit mir richtig herum geübt.“

Aber nicht nur Lukas und Sasuke profitieren vom Projekt „Start-Training“, findet Nancy Kallenbach, Rektorin der beiden Jungs an der August-Bebel-Grundschule. „Es gibt drei Gewinner: die Schüler, die Studenten und uns als Schule.“ Das sehen längst auch andere so: Sachsens Kultusminister Christian Piwarz lobte die Beteiligten im September nach einem Besuch in Leipzig dafür, dass sie „jedes Kind im Auge behalten“. Kurz davor hatte die Initiative im Ferry-Porsche-Wettbewerb den dritten Platz erreicht, der 33 000 Euro wert ist. Zudem erhielt die Oberschule Paunsdorf dank „Start-Training“ den Sächsischen Schulpreis 2020. In insgesamt 95 Schulen in Leipzig und der Region helfen Lehramtsstudenten mittlerweile in den ersten und fünften Klassen im ersten Halbjahr beim Unterricht.

Riesensprung in die weiterführende Schule

Vor sechs Jahren gehörten die beiden Schulen im Leipziger Osten und Nordosten zu den Erfindern des Konzepts. Zunächst heuerten sie übers Schwarze Uni-Brett und schlichtes Weitersagen Studierende an. Die Idee: den neuen Klassen einen sanfteren Übergang zu ermöglichen. „Vom Kindergarten in die Grundschule und von dort in die Oberschule – das ist beide Male ein Riesensprung“, erklärt Elke Fischer, Rektorin der Paunsdorfer Schule. „Wenn wir den gut hinkriegen und die Kinder in Ruhe ankommen können, haben wir für den Rest der Schulzeit alle etwas davon.“

Aber nicht nur Lehrer und Schüler profitieren. Bevor Sophie Markwardt vor einem Jahr dem damaligen Erstklässler Sasuke die „3“ richtig herum gezeigt und seinem Freund Lukas beim Schuhebinden geholfen hat, war sie eine der ersten Start-Trainerinnen überhaupt – zu einem Zeitpunkt, als die Aktion noch gar nicht so hieß. „Das war eine so bereichernde Erfahrung“, schwärmt sie. So sehr, dass sie in den folgenden Jahren immer wieder für zehn Unterrichtsstunden pro Woche an die August-Bebel-Schule zurückkehrte. Inzwischen steckt die 25-Jährige in den letzten Zügen ihres Lehramtsstudiums.

Mitten im Schulalltag

Nach der Pilotphase auf eigene Faust, unterstützt durch die Initiative „Schule mit Zukunft in Leipzig-Ost“, ist das Start-Training seit 2018 an das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) der Uni Leipzig und das Landesamt für Schule und Bildung angedockt. Das Angebot steht Studierenden aller Lehrämter ab dem dritten Semester offen und wird mit Mitteln des Freistaats für Ganztagesangebote finanziert; gerade erst wurde die Vereinbarung für zwei Jahre verlängert. Zwölf Euro erhalten Start-Trainer pro Dreiviertelstunde und können ihre im Studium geforderten „Schulpraktische Studien“ in das Projekt integrieren.

Als Sophie Markwardt damit begann, gab es lediglich eine Aufwandsentschädigung, „aber es hat mich trotzdem bereichert“, sagt sie. Normalerweise schnuppern Studis in den frühen Semestern allenfalls für vier Wochen am Stück in eine Klasse hinein. „Im Start-Training konnte ich die Kinder hingegen viel besser kennenlernen und direkt anwenden, was ich an der Uni gelernt hatte“, findet die Studentin.

Mathematik in Blau, Rot und Gelb: Start-Training in der Leipziger August-Bebel-Schule. Quelle: André Kempner

Start-Trainer helfen da mit, wo es nötig wird, es gibt keine Blaupause. „Unsere ersten Klassen sind zu Schuljahresbeginn eine Wundertüte“, begründet Grundschulrektorin Kallenbach die offene Herangehensweise. „Mit den Studierenden können wir darauf reagieren“ – allein schon dadurch, dass die Start-Trainerin auch mal hinten im Klassenraum sitze und von dort einen ganz anderen Blick auf die Kinder habe. Für Oberschulrektorin Fischer ist der zweite Erwachsene im Raum vor allem auch von großem Wert, „wenn bei einem Schüler die Seele klemmt“, wie sie es ausdrückt. Dann kommt dadurch nicht der Lehrbetrieb für die gesamte Klasse zum Erliegen, vielmehr können Start-Trainer und Schüler für eine Weile nach draußen gehen und versuchen, die Situation im Einzelgespräch zu beruhigen.

Interesse weit über Leipzig hinaus

„Wir werden richtig gebraucht“, sagt Sophie Markwardt. „Diese Wertschätzung tut gut.“ Bei den regulären Kurzpraktika habe man dagegen manchmal das Gefühl, den Betrieb eher zu stören. Klassenlehrerin Katrin Morgenstern bestätigt das: „Wenn die Start-Trainerin da ist, ist ein ganz anderer Unterricht möglich.“ Und Kollegin Anne Sandrock, die in Paunsdorf unterrichtet, findet: „Die Studierenden leisten eine unglaubliche Hilfe.“ Ihre Schülerin, die jetzige Sechstklässlerin Mira, erinnert sich, dass es für sie „eine total neue Welt“ war, als sie vor einem Jahr an die Oberschule kam: „Schockierend – so viele Räume“, erzählt die Zwölfjährige. Ihr Klassenkamerad Joud, 13 Jahre alt, berichtet, wie ihm die Studentin gleich zu Beginn mal geholfen habe, als er bei einer Mathe-Aufgabe nicht weiterkam.

Laut Projektmanagerin Maren Reichert vom ZLS der Uni ist die Nachfrage mittlerweile enorm: „Wir würden gern noch mehr Schulen und Studierende zusammenbringen“, sagt sie. „Das Interesse ist von beiden Seiten da.“ Nur passten die Voraussetzungen nicht immer zusammen. So seien einige Chemnitzer Schulen dieses Jahr leer ausgegangen, weil man als Leipziger Lehramtsstudent nun mal nicht so einfach für zehn Stunden pro Woche dorthin kommt. Das Ferry-Porsche-Preisgeld soll denn auch helfen, das „Start-Training“ bekannter zu machen, Kommunikationskanäle aufzubauen und die Infrastruktur zu fördern: Denn immerhin ist die Leipziger Universität nicht die einzige im Freistaat, die Lehrer ausbildet.

Von Mathias Wöbking