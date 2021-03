Spaltung in zwei Lager, Zweifel am Wert der Demokratie: Die Zivilgesellschaft ist zerrissen. Die Leipziger Stiftung „Ecken wecken“ will in mehreren Projekten den Zusammenhalt fördern. Das jüngste heißt „Wir im Quartier“ und ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern, bei der Gestaltung ihrer Viertel mehr als ein Wörtchen mitzureden.