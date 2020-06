Leipzig

Martin Grunewald steht an einem Inkubator und ist sofort in seinem Element. Das Frühgeborene in dem Brutkasten ist zwar nur eine Puppe mit einigen Schläuchen am Körper, aber durch die eindringlichen Schilderungen des Leipziger Forscher wird dieser Fakt schnell vergessen. Weltweit steigt die Anzahl der zu früh geborenen Kinder, sagt der Psychologieprofessor und Leiter des Haptik-Forschungslabors am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung. Das Institut ist Teil der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig. Zur Verdeutlichung der Situation zeigt Grunewald auf eine Grafik mit einer steil nach oben gehenden Kurve. Pro Jahr, sagt er, werden in Deutschland rund 70 000 Kinder vor Abschluss der 37. Schwangerschaftswoche geboren. „Damit haben wir die höchste Frühgeborenenrate in Europa.“

Zahl der Frühgeburten steigt, weil Mütter später gebären

Verantwortlich für diesen Trend sind viele Faktoren. So gebären Mütter laut Grunewald heute später, auch steigt die Zahl künstlicher Befruchtungen. Weitere Gründe sind der Konsum von Drogen und Genussmitteln sowie der Stress in Beruf und Privatem.

Anzeige

Jedes Frühgeborene muss intensivmedizinisch versorgt werden, sonst ist sein Überleben nicht gewährleistet. „Bei Frühgeborenen ist die Fähigkeit zur selbstständigen und kontinuierlichen Atmung stark beeinträchtigt und es treten Apnoephasen, also Atemstillstandsphasen auf“, erklärt der Professor. Je nach Entwicklungsstand könnten diese Apnoephasen fünf bis 15 mal pro Stunde auftreten.

Weitere LVZ+ Artikel

Berührungen erinnern Frühchen daran zu atmen

Tritt dieser Fall ein, gibt es ein akustisches Signal und Klinikpersonal eilt herbei, um das Kind durch leichte körperliche Stimulationen anzuregen, dass es wieder mitatmen beginnt. Das geschieht insbesondere durch Berührung der Fußsohle oder des Oberkörpers. „Allerdings muss sich die Schwester zuvor die Hände desinfizieren, kurz warten, Handschuhe anziehen und dann kann sie erst in den Inkubator greifen.“ Kommt nicht schnell genug Hilfe, könnte das Gehirn des Babys Schaden nehmen.

Um diese lebensbedrohlichen Verzögerungen zu verhindern, hat Grunewalds Team gemeinsam mit der Neonatologie des Universitätsklinikums ein System zur Stimulation von Frühgeborenen entwickelt.

Luftmanschette massiert Fuß des Babys

Und das funktioniert denkbar einfach. Um den Fuß des Kindes wird eine Manschette gelegt, in der durch Luftzufuhr oder Verringerung der Druck schnell auf- und abgebaut werden kann. Das Gerät befindet sich außerhalb des Inkubators und kann somit sofort nach Ertönen des Warnsignals bedient werden und das Frühchen zum Atmen auffordern.

Die Jury der Stiftung für die Ferry Porsche Challenge war so sehr begeistert von dem Projekt, dass es sich einen der beiden ersten Plätze sicherte, die nach Leipzig gehen. „Das Team vom Haptik-Labor zeigt auf beeindruckende Weise, dass sich Wissenschaft nie mit dem Erreichten zufrieden gibt und immer Wege sucht, Leben zu verbessern oder wie in diesem konkreten Fall es zu schützen“, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer zur Entscheidung der Jury. Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner überreichte die Siegertrophäe verbunden mit einem Scheck in Höhe von 108 000 Euro.

Mehr zum Thema:

1. Preis für das Leipziger Projekt „Verrückt? Na und!“

Ferry Porsche Challenge: Sonderpreis geht an Elternhilfe in Leipzig

Porsche-Stiftung gibt mehr Geld für soziale Projekte in Leipzig und Stuttgart

Mehr zur Ferry-Porsche-Stiftung: www.ferry-porsche-stiftung.de

Von Andreas Dunte