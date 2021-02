Leipzig

Der Shutdown wird auch für Studierende zur Tortur – Universitäten und Hochschulen setzen auf digitale Lehre. In diesen Zeiten könne es daher Sinn machen, den Fokus auf die Dinge zu richten, die trotzdem noch erlaubt sind, wie die Leiterin der psychosoziale Beratung vom Studentenwerk Leipzig im Gespräch erklärt.

Frau Dölemeyer, es ist Februar – graue Tage sind keine Seltenheit und können mitunter belastend sein. Woran merke ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, Hilfe zu suchen – etwa bei Niedergeschlagenheit?

In den Wintermonaten kennt das jeder: Man ist nicht so energetisch wie an anderen Tagen. Ganz wichtige Indikatoren, um diese Gefühlslage einzuordnen, sind der Leidensdruck und die Dauer. Es lässt sich die Frage stellen: Geht es mir wirklich sehr schlecht oder kann ich es tolerieren, wenn es mir vielleicht zwei bis drei Tage lang nicht so gut geht? Oder habe ich über mehrere Wochen hinweg das Gefühl, nicht aus dem Bett zu kommen und nicht imstande zu sein, die anstehenden Aufgaben zu erledigen?

Zur Person Ruth Dölemeyer, 38 Jahre alt, ist Diplom-Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Seit 2012 leitet sie die psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Leipzig. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Studierende, deren Hochschulen dem Leipziger Studentenwerk zugeordnet sind.

Wenn der Entschluss gefallen ist, Hilfe zu suchen: Wie kann die psychosoziale Beratung vom Studentenwerk helfen?

Erst einmal können sich die Studierenden mit allen Themen an uns wenden. Es gibt keine Grenze, die festlegt, wie schlimm die persönliche Situation sein muss, um die Beratungsmöglichkeit in Anspruch nehmen zu können. Wir haben verschiedene Angebote – etwa die Einzelberatung, aber auch ein offenes Beratungsangebot, wenn der Kontakt schnell hergestellt werden muss. Die Studierenden haben die Möglichkeit, bis zu zehn Termine für Einzelberatungen von jeweils 50 Minuten in Anspruch zu nehmen. Das ist wichtig, damit ein richtiger Beratungsprozess entsteht. Zusätzlich bieten wir auch Gruppenberatungen an, die im Moment online stattfinden. Wir haben etwa Angebote zum Thema Resilienz oder Homestudying eingeführt, aber auch eine Gruppe namens ’Kick-Start in den Tag’. Das ist ein kurzes Morgenmeeting, um gezielter in den Tag zu starten.

Hier bekommen Sie Hilfe Leiden Sie an Depressionen, krankhafter Niedergeschlagenheit oder kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Holen Sie sich Hilfe – in Notfällen können Sie unter der 112 den Notarzt anfordern. Das Infotelefon Depression erreichen Sie unter der Telefonnummer (0800) 33 44 533. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr verfügbar unter den Telefonnummern (0800) 11 10 111 oder (08 00) 11 10 222. Die psychosoziale Beratung vom Studentenwerk Leipzig können Sie per Telefon unter der Nummer (0341) 9718 848 kontaktieren, mehr Infos unter www.studentenwerk-leipzig.de/psychosoziale-beratung.

Offene Sprechstunde für dringende Anfrage

Die Columbia University in New York hat ermittelt, dass schon 30 Prozent aller Studierenden einmal mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatten. Werden die Auswirkungen der Corona-Krise in Ihrer Arbeit sichtbar?

Wir sind gut ausgelastet. Aktuell fragen tatsächlich mehr Studierende an als sonst. Sie sind zurzeit durch die Lockdown-Situation noch einmal mehr belastet. Wir haben daher mehrere Wochen Wartezeit. Es sollte aber niemand denken: Wenn es so lange dauert, dann melde ich mich gar nicht. Für dringende Anfragen gibt es die offene Sprechstunde. Hier versuchen wir in Phasen, in denen mehr los ist, die Telefone doppelt zu besetzen.

Woher kommt diese Belastung konkret?

Sie kommt zustande, weil die Tagesstruktur wegbricht – der Tagesablauf ist also nicht mehr, wie er eigentlich wäre. Es fehlen aber auch Möglichkeiten zur Kompensation: Etwa Sporttermine oder Treffen mit Freunden – Dinge, die uns guttun und helfen, gerade wenn es einem nicht so gut geht.

Der menschenleere Uni-Campus – das studentische Leben spielt sich derzeit in den eigenen vier Wänden ab. (Archivbild) Quelle: André Kempner

Welche psychischen Probleme treten derzeit am häufigsten auf?

Das hat sich inhaltlich nicht sonderlich geändert. Es melden sich viele Studierende mit depressiven Verstimmungen, mit Antriebslosigkeit und Ängsten. Wir erleben durchaus, dass Studierende zu uns kommen, die uns ohne die Pandemie-Situation nicht aufgesucht hätten – weil sie bislang gut mit den Belastungen des Studiums zurechtgekommen sind. Da die Bewältigungsmechanismen wegfallen, die sie sonst gut nutzen konnten, melden sie sich zusätzlich bei uns.

Psychische Erkrankungen „nicht mehr so tabuisiert“

Was sagen Sie – sind psychische Erkrankungen noch immer ein Tabuthema?

Erfreulicherweise erleben wir schon seit Längerem eine steigende Inanspruchnahme unseres Angebotes – ganz unabhängig von der Pandemie. Das ist nicht per se auf einen vermehrten Bedarf zurückzuführen, sondern darauf, dass es mehr genutzt und damit nicht mehr so tabuisiert wird. Immer mehr Studierende kommen auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns. Das heißt, sie sprechen untereinander darüber, dass sie sich Unterstützung suchen.

Für Erstsemester ist das schwer – viele erleben einen einsamen Studienbeginn. Sind sie mehr betroffen?

Das haben wir noch nicht abschließend statistisch ausgewertet. Gefühlsmäßig kann ich aber sagen, dass sich mehr Erstsemester melden, als in den Jahren davor. Sie kommen in eine neue Stadt und haben keine Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen und diesen neuen Lebensabschnitt richtig zu beginnen. Das ist eine ganz schwierige Situation.

Haben Sie Tipps, damit es gar nicht erst anbrennt?

Es ist hilfreich, eine Tagesstruktur zu schaffen. Wenn der natürliche Rhythmus durch den Lockdown wegfällt, ist es wichtig, eine stabile Struktur aufrechtzuerhalten. Termine können beispielsweise direkt morgens eingetaktet werden, um aus dem Bett zu kommen. Generell sollten Aktivitäten über den Tag verteilt werden. Wichtig ist, sich immer ins Bewusstsein zu rufen: Wir wissen zwar nicht, wie lange die Situation andauert. Es wird sich aber ändern. Wir haben den Blick oft auf die Dinge gerichtet, die wir nicht mehr machen dürfen. Viel ist aber noch immer möglich. Es ergibt Sinn, den Fokus darauf zu richten.

Von Florian Reinke