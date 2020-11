Leipziger Rathaus: Bornaische Straße ab 30. November wieder für den Autoverkehr frei

Leipzig

Ab dem 30. November kann der Autoverkehr wieder durch die Bornaische Straße rollen. Das bestätigte die Stadtverwaltung jetzt auf LVZ-Anfrage. „Trotz mehrfacher Herausforderungen wird das Projekt termingerecht und im fortgeschriebenen Kostenrahmen abgeschlossen“, erklärte Sprecher Marc Backhaus. Der Zeitplan sieht vor, die sechste und letzte Bauphase am 28. November zu beenden und dann den Bauabschnitt vom Wiedebachplatz bis zur Ecksteinstraße wieder für den Verkehr freizugeben. Bis 12. Dezember sollen dann letzte Restarbeiten unter laufendem Verkehr stattfinden. Wie berichtet, haben die Arbeiten den Anwohnern vieles abverlangt.

Ampelanlagen werden noch montiert

Die Straßenbahn fährt bereits seit dem 31. Oktober wieder zweigleisig auf der neuen Gleisanlage durch die Bornaische Straße. Die Bahnen können nun an der neuen, behindertengerechten Haltestelle Stockartstraße halten, die von der Pfeffingerstraße in den Bereich westlich der Stockartstraße verlegt wurde. Sie ist inzwischen mit Fahrgastunterständen, Kartenautomat und Informationstafeln ausgestattet. Auch die Weichenanlage Wiedebachplatz und die gesamte Fahrleitungsanlage bis zum Connewitzer Kreuz sind fertiggestellt. „Damit sind die Leistungen der Leipziger Verkehrsbetriebe fast abgeschlossen“, betonte Sprecher Backhaus. Jetzt seien für die LVB in den nächsten Tagen nur noch Restarbeiten zu erledigen. Dazu gehören unter anderem das Fertigstellen der Schienenlängsfugen sowie das Aufstellen von Bänken und Papierkörben für die Haltestelle Stockartstraße.

Für die Straßenbauer, die im Auftrag des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamtes tätig sind, gibt es jedoch noch einiges mehr zu tun. Letzte Lücken im Granitband der Gehwege müssen geschlossen, Randbereiche mit Mosaikpflaster gefüllt und in einigen Einmündungsbereichen die noch fehlende Asphaltdecke aufgetragen werden. Die Ampel an der Kreuzung Meusdorfer Straße und die Fußgängerampel an der Haltestelle Stockartstraße müssen ebenfalls noch montiert werden. Außerdem werden im gesamten Ausbaubereich noch Markierungen aufgebracht und Beschilderungen fertiggestellt. Die letzten der insgesamt hundert Fahrradbügel und sechs Bänke werden ebenfalls eingebaut. Bis zum Bauende Mitte Dezember sollen noch neue Bäume in der Bornaischen und der Lippendorfer Straße in die Erde kommen.

Von Andreas Tappert