Leipziger Rathaus erteilt Uber-Partner Konzessionen für die Messestadt

Leipzig

Die Berliner Firma Safe Driver – einer der deutschlandweit größten Partner des US-amerikanischen Mobilitätsdienstleisters Uber – hat vom Leipziger Rathaus zusätzliche Mietwagen-Konzessionen erhalten. Die Niederlassung von Safe Driver in der Messestadt kann jetzt ihre Mietwagen von zwei auf zehn aufstocken. Die Zentrale in Berlin will im Frühjahr entscheiden, wie dies geschieht und ob dann Uber-Fahrten in Leipzig angeboten werden. Safe Driver übernimmt als Dienstleister von Uber vermittelte Fahrten. Uber wird vorgeworfen, mit Dumpingpreisen in den Markt zu gehen und auf einen reinen Verdrängungswettbewerb zu setzen. Uber weist dies zurück.

„Entscheidung fällt vielleicht im Mai“

Dass die Entscheidung im Leipziger Rathaus so schnell fällt, hatte niemand erwartet. Offenbar ist auch Safe Driver davon überrascht. Auf LVZ-Anfrage erklärte Thomas Mohnke, Senior Executive Partner der Safe Driver Group, dass es „bislang weder eine Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit Uber in Leipzig noch dagegen“ gebe. „Die Pandemie und der Schnee halten uns im Griff“, erklärte er in einer E-Mail an die LVZ. „Vielleicht sprechen wir uns im April oder Mai 2021 wieder.“

Bereits zuvor hatte der Berliner erklärt, Leipzig sei für sein Unternehmen „eine interessante Stadt“. Auch in der Deutschland-Zentrale von Uber heißt es, man könne sich ein Engagement in „Leipzig als weltoffene Metropole natürlich gut vorstellen“. Außerdem sei man grundsätzlich daran interessiert, das eigene Vermittlungsangebot auf weitere Städte auszuweiten. „Allerdings haben wir diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen“, so Tobias Fröhlich, Pressesprecher von Uber Deutschland.

Chauffeure pochen auf fairen Wettbewerb

In der Branche wird diese Entwicklung sehr kritisch verfolgt. „Wir scheuen keinen Wettbewerb, wenn er unter gleichen Bedingungen geführt wird“, meint Thomas Voigt, Vorstand des Landesverbandes Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen. Aber es gebe massive Ängste, dass unfair gespielt werde. Dies würden Beispiele aus anderen Städten zeigen. Branchenkenner meinen, Uber lote immer zunächst den Markt mit wenigen Fahrzeugen aus und bringe dann sukzessive mehr Autos an den Start. In Düsseldorf seien plötzlich sogar Mietwagen aus Berlin aufgetaucht, die für Uber fuhren. Uber sei auch schwer zu kontrollieren, weil zivile Fahrzeugen eingesetzt würden, heißt es.

Taxifahren ab Sonnabend teurer

Leipzigs Taxi-Chauffeuren könnte auch Probleme bereiten, dass sie am 20. Februar ihre Preise erhöhen. Für den ersten und zweiten Kilometer werden tagsüber statt 2,50 Euro künftig 2,70 Euro fällig (+8 Prozent), für die Kilometer drei bis zehn statt 1,80 Euro dann 2 Euro (+11 Prozent). Ab Kilometer elf bleibt der Preis von 1,70 Euro konstant. Auch die Grundgebühr steigt von 3,50 auf 3,90 Euro (+11 Prozent). Im Nachttarif gibt es für die Kilometer eins bis zehn ähnliche Preissprünge. Begründet wird dies mit den Anhebungen beim Mindestlohn. Uber bietet Fahrten schon ab 1,20 und 1,30 Euro je Kilometer an.

Von Andreas Tappert