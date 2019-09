Leipzig

Das Leipziger Moonbuggy-Team sucht zwei neue Piloten. Im Oktober eröffnet die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Registrierung zur Rover-Challenge 2020. Bis dahin will die Jesco-von-Puttkamer-Schule festlegen, wer im April antritt, um den Weltmeister-Titel zu verteidigen. Wie berichtethaben die jugendlichen Konstrukteure und Fahrer aus Leipzig deninternationalen Wettbewerb in Huntsville/ Alabama 2019 bereits zum dritten Mal gewonnen.

Ein neuer Name: „Rovernauts“

Insgesamt hat das gemeinnützigeLeipziger Institut für Raumfahrtbildungin 15 Vereinsjahren 33 internationale Pokale gesammelt. Aber erst jetzt geben sich die Nachwuchsdesigner, Programmierer und Piloten einen Namen: „Rovernauts“. Die beiden künftigen Rovernauts, die das Team verstärken sollen, müssen zwischen 12 und 16 Jahre alt, an Raumfahrt und Umwelttechnik interessiert sein und englisch sprechen können. In den Osterferien wird ihnen die Reise zum Space-Camp der Nasa und die Teilnahme an der Rover-Challenge im Wert von rund 1600 Euro finanziert.

Bewerbungen mit Lebenslauf können täglich zwischen 16 und 19 Uhr an der Rezeption der Jesco-von-Puttkamer-Schule, Wurzner Straße 4, abgegeben werden. Auch das Regina-Kino, Dresdner Straße 56, nimmt Anträge entgegen – immer dann, wenn der Film „Ad Astra“ auf dem Spielplan steht. Bewerbungen sind auch per E-Mail möglich: Infos dazu unter www.spaceeducation.de.

Von LVZ