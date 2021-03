Leipziger Real-Markt: Entscheidung zur Übernahme verzögert sich

Leipzig

Die Liste, auf der die Pressestelle von Real über die schon entschiedenen „Standortabgaben“ informiert, birgt einige Überraschungen. 45 Großmärkte im ganzen Bundesgebiet stehen aktuell darauf. Davon schließen 19 Standorte. Die anderen übernehmen Kaufland oder Globus zu verschiedenen Terminen. Weitere Märkte, die an kleinere Wettbewerber gehen sollten, waren diesen Mittwoch plötzlich wieder von der Liste verschwunden.

Eigentlich sollte auch der größte Supermarkt im Leipziger Westen schon vor einigen Tagen auf der Liste erscheinen. Doch wie Real-Sprecher Markus Jablonski auf LVZ-Anfrage sagte, wurde die Entscheidung zum Standort im Löwen-Center um einige Wochen vertagt.

Kartellwächter benötigen vier Wochen extra

Die Ursache hierfür liege aber nicht bei dem Handelskonzern mit zuletzt 34 000 Mitarbeitern und 276 Warenhäusern, erläuterte Jablonski. Grund sei, dass die Kartellwächter in Bonn nun doch Zeit bis zum 22. März benötigen, um einen Antrag von Edeka auf Übernahme von 72 Real-Filialen zu prüfen. Ursprünglich war der 22. Februar vorgesehen.

Diese Terminkette dürfte für Mitarbeiter und Kundschaft in Leipzig-Burghausen höchst interessant sein. Denn sie ermöglicht Rückschlüsse auf das Bewerberfeld. Wie berichtet, war die wirtschaftlich angeschlagene Real-Kette 2020 vom deutschen Handelsriesen Metro an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft worden. SCP will nun alle lukrativen Standorte und Immobilien schnell veräußern und bis zu 30 unwirtschaftliche Märkte schließen.

Giganten schauen auf die Leipziger Filiale

Kaufland – gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm, dem größten Lebensmitteleinzelhändler Europas – bewarb sich beim Kartellamt um die Übernahme von 101 Real-Märkten – und bekam bereits 92 genehmigt. Laut übereinstimmenden Medienberichten gehörte dazu auch der Leipziger Standort in der Miltitzer Straße 17 – also im Löwen-Center Burghausen.

Dass dieser Markt trotzdem noch nicht auf der Liste der gesicherten „Standortabgaben“ erschienen ist, legt jedoch den Schluss nahe, dass Kaufland nicht der einzige Bewerber war. In Leipzig und naher Umgebung stehen bereits zehn größere Supermärkte unter dem K-Logo.

Edeka entstand 1907 in der Hainstraße

In der Tat dürfte auch Edeka aus Hamburg den Hut in den Ring geworfen haben. Immerhin wurde der größte Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands am 25. November 1907 in Leipzig gegründet. Damals schlossen sich im Hôtel de Pologne (in der Hainstraße) 23 Handelsgenossenschaften zu einer Einkaufsgemeinschaft zusammen – darunter auch die namensgebende Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler – Abkürzung: E.d.K. Im Raum Leipzig ist Edeka unter verschiedenen Labels aktiv – zum Beispiel ebenfalls mit dem Netto Markendiscount (ohne Hund), Diska und Marktkauf. Zudem spielt Edeka eine wichtige Rolle als Lieferant der Leipziger Konsum-Genossenschaft.

Von den 72 Real-Filialen, die Edeka gern bundesweit übernehmen würde, soll das Kartellamt in einer ersten Sondierung aber nur 44 als völlig unbedenklich eingestuft haben. Konkreteres zu den Standorten wird wahrscheinlich erst ab dem 22. März 2021 zu erfahren sein.

Globus, Hit und Rewe eher Außenseiter

Nur noch eine Außenseiter-Chance hat offenbar die deutlich kleinere Globus-Gruppe aus St. Wendel im Saarland. Globus ist im Raum Leipzig bislang mit zwei Großmärkten in Seehausen und Wachau vertreten, bekam vom Bundeskartellamt die Freigabe für bis zu 24 Real-Märkte. Mit dem Verkäufer SCP konnten sich die Saarländer dem Vernehmen nach jüngst auf die Übernahme von 16 Märkten einigen. Die befinden sich jedoch meist im Ruhrgebiet. Im Osten gehörte dazu nur eine Filiale in Rostock.

Laut diversen Meldungen sollen zudem die genossenschaftlich organisierte Rewe aus Köln (zu ihr gehört auch Penny) sowie die Dohle-Gruppe aus Siegburg (Hit-Märkte) Interesse an einzelnen Real-Standorten bekundet haben. Dazu wurde bisher aber nichts Konkretes bekannt.

Von Jens Rometsch