Leipzig

Hattrick für den Regina Palast Leipzig: Das Kino in der Dresdener Straße im Stadtteil Reudnitz ist im dritten Jahr in Folge unter den 100 beliebtesten Kinos der Bundesrepublik gelandet.

2017 hatte die Film-Webseite Moviepilot die Online-Abstimmung erstmals ins Leben gerufen. 62.000 Menschen nahmen dieses Mal teil – rund 19.000 mehr als im Jahr zuvor. Vom 4. September bis zum 10. Oktober standen 1600 Lichtspielhäuser aus ganz Deutschland zur Wahl. 1200 davon erhielten mindestens eine Stimme, gab Moviepilot am Dienstag bekannt.

Auf der 2019er-Liste der 100 Kinos mit den meisten Stimmen ist der Regina Palast – wie schon im Jahr zuvor – das einzige Kino aus der Messestadt. 2017 konnte das Luru Kino in der Spinnereiebenfalls einen Platz ergattern. Doch bereits im vergangenen Jahr reichte es dafür nicht mehr aus. Das einzige weitere Kino aus Sachsen ist in diesem Jahr, wie schon 2018, das „Kino der Fabrik“ in Dresden.

Wir danken euch von Herzen! Das dritte mal in Folge unter den 100 beliebtesten Kinos in der Bundesrepublik zu sein ehrt... Gepostet von Regina Leipzig am Dienstag, 15. Oktober 2019

Bei der am Dienstag veröffentlichten Top-100-Liste handelt es sich nicht um eine Rangliste, die Platzierung ist also nicht bekannt. Doch noch ist die Aktion nicht abgeschlossen: Moviepilot fordert die gewählten Kinos dazu auf, sich mit einem kreativen Beitrag bei der hauseigenen Jury zu bewerben. 2018 ging der erste Platz an das Kino im niedersächsischen Aurich.

Von Christian Neffe