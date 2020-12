Firmen-Weihnachtsfeiern fallen in diesem Jahr aus? Von wegen! Dass sich auch online eine witzige und schöne Party feiern lässt, hat soeben ein „Reisecafé“-Team aus Leipzig und Dresden bewiesen. Sogar gleich drei Weihnachtsmänner tauchten dabei auf.

So fröhlich kann eine Online-Weihnachtsfeier sein

Leipziger „Reisecafé´ - So fröhlich kann eine Online-Weihnachtsfeier sein

Leipziger „Reisecafé´ - So fröhlich kann eine Online-Weihnachtsfeier sein