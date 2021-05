Leipziger Religionsgemeinschaften rufen zu Soli-Demo für Juden auf

Nach der antisemitischen Demo in Leipzig am vergangenen Wochenende wollen die Religionsgemeinschaften am Freitag ihre Solidarität mit allen Juden der Stadt zum Ausdruck bringen. Auch Oberbürgermeister Jung soll dort eine Rede halten.

Solidarität mit Israel. In Freiburg im Breisgau sind an Christi Himmelfahrt rund 200 Menschen auf die Straße gegangen. Eine ähnliche Demo soll es auch am Freitag in Leipzig geben. Quelle: Arnulf Hettrich via www.imago-images.de