Eine Jugendliebe aus Studienzeiten, fast 28 Jahre verheiratet – und am Ende beinahe ein Mord: Wie kann eine Beziehung zwischen zwei Menschen derart katastrophal aus dem Ruder laufen? „Es war seine Eifersucht“, sagte Eveline B. (73) am Montag vor Gericht, „darunter litt unsere Beziehung unsäglich.“ Seit dem 17. Juni läuft der Prozess gegen ihren Gatten Dieter B. (75). Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 25. November 2019 seiner Frau bei einem Zahnarzttermin in der Niederkirchnerstraße im Leipziger Zentrum-Süd mindestens sechs Mal mit einem Fäustelhammer auf den Kopf geschlagen zu haben.

Streit um angebliche Affären

Die Anklagebehörde geht von einem heimtückischen Mordversuch aus. Doch Dieter B. beteuerte zum Prozessauftakt, dass er seine Frau nicht habe töten wollen, sondern mit einer Art Drohgebärde eine Aussprache erzwingen wollte. Denn Trennungsgedanken sollen zunehmend eine Rolle gespielt haben Eveline sei ein Machtmensch, er habe wegen ihr viel hinnehmen müssen.

Die ehemalige Schuldirektorin schilderte im Zeugenstand ein etwas anderes Bild ihrer Ehe. „Wir waren ein uns selbst genügendes Ganzes“, berichtete Eveline B., ein gemeinsames Interesse an Musik, Theater und Literatur habe sie verbunden. „Mein Mann war teilweise gut zu mir, hat mich verwöhnt.“

Doch irgendwann habe seine Eifersucht alles kaputtgemacht. Er habe ihr grundlos Affären mit Nachbarn, Schülern und sogar dem Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, auf dem sie Urlaub machten, angedichtet. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten und 2016 deshalb einen Suizidversuch unternommen“, so die Seniorin.

Aufgeführt wie ein Berserker

Noch einen Monat vor der Bluttat seien sie nach ihrem Hochzeitstag in einem Kurzurlaub gewesen. „Danach teilte er mir plötzlich mit, dass er die Scheidung will“, stellte sie sachlich fest. Wenig später musste sie sogar die Polizei rufen, weil er sich aufgeführt habe „wie ein Berserker“, so Eveline B., „ich hatte Angst.“ Vor Gericht erwirkte sie eine Anordnung nach Gewaltschutzgesetz – und ihr Mann musste die gemeinsame Wohnung verlassen.

Mit dem Hammer in der Hand soll er seine Frau schließlich vor ihrem Zahnarzttermin abgepasst haben. „Er schlug mir plötzlich auf den Kopf, ich habe das nicht erwartet“, so die Ex-Lehrerin „Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Krankenhaus.“ Bei dem massiven Übergriff erlitt sie unter anderem Schädelfrakturen, ein Schädelhirntrauma sowie schwere Verletzungen an ihrer linken Hand. Noch immer ist sie in Behandlung, auch wegen der psychischen Folgen.

Gewalt stets abgelehnt

Eine plausible Erklärung für den Gewaltexzess hatte aber auch sie nicht. „Mein Mann fand Gewalt gegenüber Frauen immer abscheulich“, sagte Eveline B., „jemanden, den man liebt, will man nicht erschlagen.“

Das Schwurgericht hat für den Prozess noch drei Verhandlungstage bis 8. Juli geplant. Einige Bedeutung kommt dabei auch dem Gutachten des beauftragten psychiatrischen Sachverständigen zu.

