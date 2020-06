Leipziger Reporterin Traudel Thalheim wird 90

Leipzig

Eine Eloge in der Zeitung auf sie und ihren runden Geburtstag ist ihr eher unangenehm. Wichtig ist es ihr aber immer noch, ab und an etwas für die LVZ zu schreiben. Traudel Thalheim ist Journalistin mit Leib und Seele – bis heute. Sie hat sich in den letzten 30 Jahren als Promi-Reporterin der „Leipziger Rundschau“ einen Namen gemacht. Doch auch der Busfahrer oder die Verkäuferin waren ihr Thema. Eine Zeit, die ihr viel Freude bereitete, sagt die Jubilarin, die am 28. Juni ihren 90. Geburtstag feiert.

Hatten zueinander gefunden, nachdem beide verwitwet waren: die Journalistin Traudel Thalheim und Werner Heiduczek. Der Schriftsteller verstarb Quelle: Volkmar Heinz

Die Freude, Menschen anzusprechen

Die studierte Journalistin begann ihre Laufbahn in den 50er-Jahren in der Lokalredaktion der LVZ, sammelte Erfahrungen in Betriebszeitungen, so auch als Leiterin von „Effektiv“, der Zeitung des Chemiekombinats in Böhlen, und wurde 1988 nach Hause geschickt, weil ihre Tochter in den Westen „abgehauen“ war. 1990 startete sie freischaffend neu durch als Reporterin der Gratiszeitung „Leipziger Rundschau“ mit der wöchentlichen Kolumne „ Traudel tratscht“. Wenn deutsche und internationale Größen des Showgeschäfts in Leipzig weilten, dann gelang es Traudel schnell, ihnen nah zu sein, um schlussendlich den Sängern, Schauspielern, Kabarettisten oder Schriftstellern Spannendes zu entlocken. Und manche Unterhaltungsgröße beendete den Abend nach dem Auftritt nicht in der Hotelbar sondern bei Traudel am großen Küchentisch in ihrer Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße. Alles hängt mit ihrer Freude zusammen, Menschen anzusprechen und einen Teil von deren Geschichten auf Zeitungsseiten zu transferieren.

Traudel Thalheim auf dem Balkon ihrer Wohnung im Leipziger Süden. Quelle: André Kempner

Schauspieler werden persönliche Freunde

In Traudels Notizbüchern finden sich Namen wie Johannes Heesters und dessen Ehefrau Simone; er hatte bei einem Leipzig-Besuch bereits seinen hundertsten Geburtstag hinter sich und blickte auf seine Auftritte in den 30er-Jahren in der Messestadt zurück. Oder Ursula Karusseit, zu der – wie auch zu Fred Delmare – eine innige persönliche Freundschaft entstand, die Traudel viel Persönliches anvertraute und zur Veröffentlichung freigab.

Natürlich freute es die Leser, wenn die Größen aus Film und Fernsehen Liebenswürdiges an Leipzig entdeckten – wie Joachim Fuchsberger, Maximilian Schell, Costa Cordalis oder Florian Silbereisen. Und die Reporterin Thalheim erlernte schließlich noch den Hofknicks, den die Entourage von Albert Prinz von Sachsen beim Zusammentreffen begehrte. Der selbst sei herzlich gewesen, ebenso wie Gregorie Michailowitsch, Chef der einstigen Zaren-Familie Romanow, oder Alexander von Bismarck und andere Hochadlige, die auch keine höfischen Verbeugungen im Voraus erwarteten.

Empfang zum 80. Geburtstag von Werner Heiduczek in der Stadtbibliothek (von links): Bibliothekschef Arne Ackermann, Verleger Elmar Faber, Werner Heiduczek, Traudel Thalheim und Kulturbürgermeister Georg Girardet. Quelle: André Kempner

Energiebündel unter dem Herzen

In der „Rundschau“ kommt Traudel nun nicht mehr zu Wort, denn die Gratiszeitung hat die Coronakrise nicht überlebt, und auch in der LVZ ist das Kürzel „tt“ weniger zu finden, was nicht zuletzt auch mit Corona zusammenhängt. Sonst gehört sie zu den Autoren vom „Gesicht der Woche...“ oder „Auf einen Kaffee mit…“.

Die kleine, zierliche Frau mit dem Energiebündel unter dem Herzen wurde in Markkleeberg als Tochter eines Landschaftsgärtners geboren. Sie wuchs mit ihren vier Geschwistern im Ort Magdeborn auf, der zu DDR-Zeiten der Braunkohle weichen musste. Dort erlebte sie mit ihren kleinen Geschwistern den Tod der Mutter gegen Ende des Krieges. Nachdem der Vater aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, stellte er sich der Herausforderung und zog die fünf allein auf. Aus allen ist etwas geworden, freut sie sich. Anfang der 50er-Jahre zog Traudel mit Ehemann Manfred Thalheim nach Markkleeberg zurück, schenkte zwei Kindern das Leben, richtete sich ein. Er war als Elektriker tätig, sie die Journalistin. Seit den 90ern begleitete sie ihr Mann in neuer Funktion als Fotograf bei Begegnungen mit Promis.

90. Geburtstag von Werner Heiduczek im Leipziger Ratskeller (von links): Traudel Thalheim, Werner Heiduczek und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Quelle: André Kempner

Drittes Buchprojekt begonnen

Eine Zeit des Alleinseins folgte mit dem Tod von Manfred Thalheim im Jahre 2000. Später gab es erste Begegnungen mit dem Schriftsteller Werner Heiduczek, der gerade auch Witwer geworden war. „ Heiduczek und ich waren von Beginn an ein Herz und eine Seele. Acht Jahre fuhren wir zwischen Baalsdorf und Leipzig hin und her. Dann zog Werner in meine Nähe“, berichtet Traudel.

Von ihren Balkonen aus konnte einer den anderen sehen. Es entstand eine „wunderbare Nähe und Vertrautheit“ – bis zum Tod Heiduczeks im vergangenen Jahr. Beide unternahmen große Reisen in ferne Länder, von Traudel Thalheim verarbeitet in zwei Büchern. Jetzt hat sie ihr drittes Buchprojekt begonnen. Es ist Werner Heiduczek gewidmet.

Happy Birthday, Traudel Thalheim!

Von Bernd Mühling